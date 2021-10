Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Familien sollten beim diesjährigen Welttag der seelischen Gesundheit besonders in den Blick rücken. Wie geht es ihnen nach eineinhalb Jahren Pandemie, nach Schul- und Kitaschließungen, nach Lockdown, Öffnung, Lockdown? Ein Thema, das in normalen Jahren sicher auch der Gemeindepsychiatrische Verbund für Präsenzveranstaltungen aufgegriffen hätte. Wegen der Pandemie gab es in diesem Jahr nur ein virtuelles Gespräch der Experten, begleitet von der RNZ.

"Uns ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen", sagt Dr. Karsten Rudolf. Er ist Ärztlicher Direktor der Diakonie-Klinik in Mosbach und Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Johannes-Diakonie Mosbach. Gemeinsam mit Dr. Lukas Alexa (Ärztlicher Leiter des Zentrums für Psychische Gesundheit Neckar-Odenwald), Ulrike Dinkelacker (stellvertretende Geschäftsführerin des Diakonischen Werks und insbesondere für den sozialpsychiatrischen Dienst verantwortlich) und Felicitas Tumfart (Bereichsleiterin Sozialpsychiatrie bei der Awo Neckar-Odenwald) eint ein Anliegen: "Die Gruppe der psychisch Erkrankten findet zu wenig Beachtung. Wir wollen vermitteln, dass psychiatrische Krankheiten zur Norm gehören und die Menschen inkludiert sein müssen", fasst es Rudolf in Worte.

Wie diese Erkrankten die vergangenen eineinhalb Jahre überstanden haben, das nennt Dr. Lukas Alexa "erstaunlich". "Es gab viele Patienten, die gut zurechtgekommen sind, obwohl wir unsere Ambulanz schließen mussten." Der Grund: Sie sind und waren bereits gut angebunden. "Dann gab es Patienten, die sowieso nicht gut angebunden waren, die kein starkes soziales Umfeld haben, die dann nicht mehr wiederkamen – und da gab es dann einige stationäre Aufnahmen", berichtet er. "Einerseits waren wir überrascht, andererseits gab es Patienten, bei denen die Pandemiesituation das Fass zum Überlaufen brauchte", lautet die vorläufige Bilanz des Experten. Eine Entwicklung, die er ebenfalls beobachtete: Es gab Erkrankte, die nicht kamen, oder sie kamen später, als sie hätten kommen sollen. "Und mir fiel auf, dass wir ungewöhnlich viele junge Patienten hatten." Solche, die an den Übergangsstellen ihres Lebens standen, an denen nun die Pandemie einen geordneten Übergang verhinderte.

Ulrike Dinkelacker berichtet, wie man im ersten Lockdown trotz Schließung den Kontakt zu den Klienten gehalten hat: "Es gab telefonischen Kontakt, aber wir haben auch die Möglichkeit eröffnet, auf allen Plattformen Kontakt aufzunehmen. "Wir haben gestaunt, wie gut die Klienten mit der Situation umgehen konnten. Aber sie haben trotzdem darunter gelitten, dass ganze Strukturen weggefallen sind", meint sie. Inzwischen laufe die ambulante Arbeit wieder weitgehend normal, man habe wenige Klienten verloren. "Wir hatten viele neue – fast ungewöhnlich viele – Anfragen", berichtet Dinkelacker.

Es waren schwierige Bedingungen – das räumten alle Experten ein. Dinkelacker hatte dafür sogar ein konkretes Beispiel: "Wir hatten einen Fall, bei dem eine Klinikaufnahme nicht zu Stande gebracht wurde."

Felicitas Tumfart stellte die spannende Frage, ob es Langzeitfolgen geben werde. "Die Menschen haben unterschiedliche Strategien entwickelt, aber man muss sehen wie viele Lebensbereiche eingeschränkt waren." Bei manchen ihrer Klienten seien neben den sozialen Kontakten auch die beruflichen abgebrochen – etwa weil die Werkstätten der Johannes-Diakonie geschlossen waren. "Trotz allem funktionierten Austausch und Vernetzung im Neckar-Odenwald-Kreis. Es gab einen Austausch, der uns Profis geholfen hat, ein Stück Normalität zurückzugeben", so Tumfart.

Rudolf bemerkte nicht nur einen "Schub ins Empathische" bei den Fachkräften, sondern auch viele Anfragen wegen depressiver, suizidaler junger Menschen. "Da wurden einige durch die Pandemie über so eine Schwelle gehoben, bei anderen hat sich eine bestehende Depression verschlimmert." Er betont aber ebenfalls: "Wir wissen noch nicht, welche Folgen es gibt. Wir müssen in den nächsten drei bis vier Jahren genau beobachten, was die Pandemie mit den Familien gemacht hat." Von einem gravierenden Anstieg der Anfragen wolle er nicht sprechen, aber auch er bemerke, dass sie steigen. Was die Folgen einer Corona-Infektion auf die seelische Gesundheit angehe, auch im Hinblick auf Long Covid, da sei noch "gute Forschungsarbeit" nötig, sind sich Rudolf und Alexa einig.

Was das Hauptanliegen der Beteiligten beim gemeindepsychiatrischen Verbund angeht, die Akzeptanz und Integration psychisch erkrankter Menschen, sehen alle Vier noch Handlungsbedarf. "Ich habe nicht den Eindruck, dass die Akzeptanz gewachsen ist", sagt Tumfart. Gerade beim Thema Wohnungssuche sei das augenfällig. "Man muss zwischen den Erkrankungen unterscheiden", meint Dinkelacker. Gerade bei Depressionen und Angsterkrankungen sei das Verständnis gewachsen. "Aber insgesamt gibt es noch sehr viel zu tun und es sind noch viele Vorurteile abzubauen."

Eine Einschätzung, die auch Alexa und Rudolf teilen. "Bei unseren jungen Menschen ist eines der Hauptthemen, wer davon erfährt", berichtet Rudolf. Und Alexa sagt: "Depression geht mit Schwäche einher, das passt für viele nicht in unsere Gesellschaft und ist mit einem Stigma behaftet." Die Intensität der Beschäftigung mit der Kommunikation nach außen, das sehe man "mit Erschrecken".

Gerade deshalb werben auch alle Vier um Mitstreiter. "Wir suchen immer Ideen, Formate und Aktionen – da kann man auch gerne Kontakt mit uns aufnehmen", sagt Rudolf. Dinkelacker betont: "Wir dürfen nicht nachlassen, über psychische Erkrankungen zu informieren und aufzuklären." Denn verbessert hat sich die Situation durch die Corona-Pandemie sicher nicht.