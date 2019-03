Waldbrunn-Stümpfelbrunn. (pol/mare) Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße L524 zwischen Oberdielbach und Stümpfelbrunn am Dienstag kurz vor Mitternacht schwer verletzt worden. Zum Glück, so teilt es die Polizei mit, war gerade ein Notarzt in der Nähe und konnte schnell Erste Hilfe leisten.

Aber der Reihe nach: Der 23-jährige Radfahrer war gegen 23.40 Uhr auf der Landstraße unterwegs in Richtung Oberdielbach. Etwa 300 Meter vor der dem Ortseingang wurde der Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis von einem Iveco Kleintransporter, den ein 50-jähriger Mann fuhr, am Arm erwsicht. Dadurch fiel der 23-Jährige und wurde auf die Straße geschleudert. Er erlitt dabei schwere innere Verletzungen.

Ein Notarztwagen war fast zeitlich auf derselben Strecke unterwegs und hielt sofort an der Unfallstelle an. Der Mediziner konnte sich so rasch um den schwer verletzten Mann kümmern.

Auch die Feuerwehr Waldbrunn war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz. "Das ist ein bisschen typisch für diese Region", sagte eine Polizeisprecherin in Hinblick auf das große Aufgebot. Die Brandschützer leuchteten vor allen Dingen die Unfallstelle aus. Zudem war die Verkehrspolizei zur Absicherung vor Ort.

Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden. Ein Bluttest bei dem schwer verletzten Radfahrer wurde "auf Verdacht" gemacht. Ob das Fahrrad kein Licht hatte oder der 23-Jährige einen Helm trug, konnte die Polizei auf RNZ-Nachfrage nicht sagen.