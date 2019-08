Mosbach/Aglasterhausen. (schat) Eisenbahnfans, Romantiker und Visionäre bekamen jüngst wohl fast feuchte Augen: Das baden-württembergische Ministerium für Verkehr veröffentlichte Pläne zur Wiederbelebung stillgelegter Bahntrassen. 41 solcher (seit geraumer Zeit) nicht mehr genutzter Abschnitte gelten in Baden-Württemberg als "mögliche Reaktivierungsstrecken". Die nun bis Ende 2020 im Rahmen einer aufwendigen Machbarkeitsstudie auf ihre Wiederbelebungschancen durchleuchtet werden sollen.

Mit der Pressemitteilung aus dem Ministerium tauchte in Meldungen auch die in den 1970er-Jahren stillgelegte Bahnstrecke von Obrigheim nach Aglasterhausen auf, die einst auch bis nach Neckarelz geführt hatte. 1979 waren Schwellen, Schienen, Schrauben und alles, was sonst noch zu einer Bahntrasse gehört, zurückgebaut worden (siehe RNZ-Ausschnitt aus dem August 1979).

​Fotos: Schattauer

Auch die Verbindung vom Neckar in Richtung Kraichgau/Sinsheim zähle zu den möglichen Reaktivierungsstrecken, hieß es da. Warum, das kann sich allerdings keiner so recht erklären: In der ursprünglichen Pressemitteilung des Ministeriums ist nichts von der vor 40 Jahren "abgebauten" Strecke zu finden. Und auch im Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises ist dieser Abschnitt "kein Thema", wie man auf Nachfrage bestätigt. Zumal man mit dem vom Land geförderten Regiobus, der seit Anfang des Jahres eine Schnellverbindung von Neckarelz (inzwischen auch Mosbach) bis nach Sinsheim bietet, eine Art dauerhaften Schienenersatzverkehr hat.

Womöglich ist die Strecke aber auch aufgrund einer (älteren) Initiative von Kreisrat Karlheinz Graner eher grundlos in die Reihe der potenziellen Wiederbelebungskandidaten gerutscht. Graner bzw. die SPD-Kreistagsfraktion hatten nämlich im November 2017 in einer Kreistagssitzung vorgeschlagen, die Möglichkeiten einer Reaktivierung der Zugstrecke Neckarelz-Aglasterhausen zu überprüfen. Ernsthaft in Betracht gezogen wurde ein solches Vorhaben aber seinerzeit nicht, der Antrag auf Überprüfung wurde im Kreis-Gremium abgelehnt.

Sehr wohl überprüft wird allerdings die Bahnstrecke von Hüffenhardt nach Neckarbischofsheim Nord. Dort war der Linienverkehr (zuletzt von der SWEG bedient) im Jahr 2009 eingestellt worden, seit 2013 verkehrt auf der Krebsbachtalbahnstrecke immer mal wieder der sogenannte "Rote Flitzer" im Ausflugsverkehr.

Nun also wird im Auftrag des Verkehrsministeriums untersucht, ob eine Wiederbelebung infrage kommt. Mit Ergebnissen der Machbarkeitsstudie wird bis Ende 2020 gerechnet. Insgesamt 41 Streckenabschnitte sind in Überprüfung, die 15 mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis sollen dann tatsächlich reaktiviert werden. Man wird sehen ...

Der Blick zurück offenbart indes Bemerkenswertes: Im genannten Zeitungsbeitrag aus dem August 1979 findet sich nämlich der mahnende Hinweis auf mehr Sorgfalt beim Rückbau der alten Bahnstrecke bei Obrigheim: Da heißt es dann nämlich: "Die abgebauten Schienen ... werden von der Bundesbahn abtransportiert - hoffentlich in Zukunft mit etwas mehr Sicherheit als vor zwei Wochen, als sich einige Wagen selbstständig machten und in Richtung Aglasterhausen davon donnerten." Am unbeschrankten Bahnübergang in Asbach hatte, so der Berichterstatter weiter, eine Autofahrerin gerade noch rechtzeitig bemerkt, was da an (außerplanmäßigem) Schienenverkehr ihren Weg kreuzte.

Von weiteren Folgen oder gar Schäden, die die herrenlos herum rollenden Wagen auf der eigentlich schon ruhenden Strecke ausgelöst haben, ist nichts bekannt.