Von Alexander Rechner

Mosbach. Wie sieht die Zukunft des Hauses St. Bernhard der Steyler Missionare in Mosbach aus? Überrascht hatte Pater Ivan Lobo, Hausoberer der Steyler Missionare, nicht wenige Gläubige am Palmsonntag mit seiner Mitteilung, dass nach Ostern in St. Bernhard keine Gottesdienste mehr gefeiert werden können. Schon einige Wochen vorher waberte die Prophezeiung, die Mosbacher Niederlassung stehe vor dem Aus, wie eine Welle durch die Große Kreisstadt. Am Donnerstag kam nun Pater Martin Üffing, der seit rund zwei Jahren als Provinzial die Deutsche Provinz der Steyler Missionare leitet, nach Mosbach. In seinem Gepäck brachte er für viele Gläubige die nicht erfreuliche Botschaft mit: "Mitte des Jahres werden wir die Gemeinschaft in Mosbach auflösen".

Die Christen, die der Einladung des Freundeskreises der Steyler Missionare folgten, zeigten sich in dem Gespräch mit Üffing nicht nur enttäuscht, sondern tauschten sich auch über Möglichkeiten aus, wie die Steyler Missionare trotzdem in Mosbach erhalten bleiben können. Eleonore Gehrig bekräftigte: "Wir möchten, dass die Steyler weiterhin bei uns wirken." Darin war sie sich mit Elisabeth Padberg-Wolf einig, die für den Fortbestand des Ordens in Mosbach warb.

Als Grund für die Entscheidung nannte Martin Üffing, der mit Provinzökonom Bruder Paul Heider anreiste, den Mangel an Patres. Insgesamt sind es nach seiner Darstellung nur noch 285 Angehörige in Deutschland. "Davon sind 180 Mitbrüder älter als 70 Jahre", erklärte Üffing. Die Altersentwicklung setze die Provinzleitung vor Grenzen, auch wenn der Orden seit Jahren um die 6000 Mitglieder weltweit zähle.

Ein weiteres Problem sei: In der Vergangenheit wären viele Missionare im Alter von Alter von 60 Jahren aus Asien oder Afrika zurückgekehrt. "Diese Mitbrüder gibt es aber heute leider nicht mehr", erläuterte er. Daher sieht die Leitung derzeit laut Üffing keine realistische Möglichkeit, neue Mitbrüder für die Gemeinschaft in Mosbach gewinnen zu können. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht", so Üffing. Aber das Mosbacher Missionshaus könne der Orden in Zukunft nicht so fortführen wie bisher.

Finanzielle Aspekte hätten bei dieser Entscheidung keine Rolle gespielt. Dies unterstrich Provinzökonom Paul Heider gegenüber der RNZ, der auch von einem gestrigen Gespräch mit Verantwortlichen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach berichtete. Derzeit nutze die Hochschule eine große Aula und ein separates Gebäude, führte Heider aus. Die Steyler Missionare besitzen in Mosbach insgesamt drei Häuser. Eines davon ist ein Wohngebäude, über dessen weitere Nutzung nachgedacht würde, wie Provinzial Martin Üffing darlegte. Allerdings müsste diese Immobilie erst einmal renoviert werden. "Wir werden aber nichts an die Duale Hochschule verkaufen", sagte Üffing.

Zudem ging Üffing auf die personelle Situation in Mosbach ein: In jüngster Vergangenheit hätten ein Bruder und drei Patres Mosbach verlassen. Überwiegend aus gesundheitlichen Gründen, wie er erläuterte. Und Pater Lobo wechsele an eine neue Wirkungsstätte.

Manfred Bopp, Pfarrgemeinderatsvorsitzender der Kirchengemeinde Mose, bat unter starkem Applaus um eine offizielle Verabschiedung von Pater Mack in Mosbach, was Üffing gerne zusicherte.

Abschließend unterstrich Üffing: "Vielleicht ergibt sich in Mosbach eine neue Form, in der wir eine Rolle spielen können. Aber wie? Diese Frage stelle ich mir." Jedenfalls wollen einige Gläubige weiterhin für den Erhalt eintreten.