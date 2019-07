Von Pia Geimer

Zwingenberg. Wenn es Juli wird, steigt der Adrenalinspiegel bei Intendant Rainer Roos und seinen Mitstreitern merklich an, das kleine Neckarstädtchen Zwingenberg schaltet um in einen neuen Modus und wird für einige Wochen zur Festspiel-Metropole. Zum Auftakt der neuen Spielzeit hatten Vertreter der regionalen Medien Gelegenheit, die Macher und natürlich auch einige Stars der diesjährigen Opern- und Musicalproduktionen zu treffen. In diesem Jahr sind die Regisseure von "Figaros Hochzeit" und "Artus - Excalibur" beide sogar in Doppelfunktion zu erleben, sozusagen auf und hinter der Bühne.

Matias Tosi, der den "Figaro" inszenieren wird und der dem Zwingenberger Publikum noch von "Jesus Christ Superstar" in bester Erinnerung ist, hat beide großen Bariton-Rollen der Oper (Figaro und den Grafen Almaviva) bereits mehrfach gesungen. Er wird in diesem Sommer in Zwingenberg sein Regiedebüt geben und selbst die Titelrolle übernehmen. Und er will den Klassiker so jung und frisch inszenieren, dass sowohl erfahrene Opernfans, als auch komplette Neulinge ihre helle Freude daran haben werden.

Für ihn ist Mozart - ebenso wie Shakespeare - selbst ein Rockstar gewesen. Mozarts Opern waren die Musicals des 18. Jahrhunderts - keine elitäre Unterhaltung, sie sollten vor allem rocken! Und das wird auch Tosis "Figaro": Gestrafft, frech und modern inszeniert, mit Darstellern, die beim Singen schauspielen und beim Spielen singen können.

Das sei ihm besonders wichtig, betont der Regisseur und ist sich damit einig mit Sonja Maria Westermann, die 2013 bereits als Rosalinde in "Die Fledermaus" zu hören war und die nun als Gräfin Almaviva nach Zwingenberg zurückkehrt. Gemeinsam mit Xenia von Randow (Susanna) und Eva Marti (Cherubino) wird sie bei Figaros Hochzeit die Fäden ziehen und für reichlich Verwirrung sorgen beim liebestollen Männervolk um den Grafen Almaviva (Kai Preußker).

Es muss aber jetzt niemand befürchten, nicht ganz mitzukommen bei all den Verwicklungen: Die Rezitative und Spielszenen werden in deutscher Sprache ablaufen, die Arien dagegen im originalen Italienisch belassen. Damit wird es mühelos gelingen, sich in die witzige Handlung einzuleben und sich von dem zeitlosen Humor des Stücks und vor allem den großartigen Stimmen tragen zu lassen. Ein wunderbarer Einstieg auch für Opernneulinge!

Während "Figaro" zwar ambitioniert, aber machbar schien, hatten Rainer Roos vor der Auswahl des noch recht neuen Musicalstoffes "Artus - Excalibur" anfangs Bedenken geplagt wegen der schieren Größe der Produktion. Denn im Vergleich zu anderen Festspielstätten ist Zwingenberg finanziell "auf Kante genäht", wie es Schirmherr Dr. Achim Brötel formulierte. In dieser Saison werden die Grenzen des Machbaren also noch einmal ein Stückchen nach oben verschoben.

Mit Sascha Oliver Bauer hat Rainer Roos jedoch einen überaus gewieften und festspielerfahrenen Regisseur an seiner Seite. Gemeinsam haben sie eine phänomenale Darstellertruppe zusammengeführt: Es wird ein Wiedersehen mit Megastar Uwe Kröger (Merlin) und Jana Marie Gropp (Guinevere) geben. Erstmals dabei ist Caroline Frank aus Wien als Morgana, in der anspruchsvollen Titelrolle wird Nikolaj Alexander Brucker zu hören sein. Musicalstar Sascha Krebs singt und spielt den Lancelot, Regisseur Sascha O. Bauer steht als Artus’ böser Gegenspieler Loth selbst auf der Bühne.

Die Zuschauer erwartet eine tolle Musik von Frank Wildhorn und jede Menge Action, erstmals auch Schwertkämpfe, die die historischen Fechter von "Kampfhus" e.V. mit den Darstellern einstudieren. Wer schon mal ein bisschen hineinschnuppern will, auf YouTube gibt es einen brandneuen Trailer.

Es lohnt sich also, schnell Tickets zu ordern, einige Vorstellungen sind bereits nahezu ausverkauft. Am kommenden Sonntag steigt das Kinderfest mit "Figaros tollster Tag", am 26. Juli folgt die Operetten-Gala mit der "Original Wiener Strauss Capelle". Premiere für "Figaro" ist am 25. und für "Artus" am 31. Juli.

Info: Karten gibt es im Vorverkauf hier oder über das Kartentelefon 06263/45154.