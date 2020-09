Da kam schnell was zusammen: Ob Kindersitze, Bierdosen oder Unmengen an Zigarettenkippen – die RNZ-Redaktion wurde bei ihrem Stadtputz-Einsatz vielfach fündig. Foto: Jörn Ludwig

Mosbach. (schat) Die Kollegin war entrüstet, der Kollege irgendwann genervt. Den Müll anderer wegzuräumen, ist zwar eine ergebnisreiche, im Grunde aber auch eine höchst ärgerliche Arbeit. Dem Aufruf der Verwaltung zum kollektiven "Stadtputz" am heutigen Samstag folgte die Mosbacher RNZ-Redaktion bereits vorab – und machte sich am gestrigen Freitagmorgen gemeinsam auf zur Reinigungsaktion in der Waldsteige West.

Dass man dabei schnell und vielfältig fündig werden würde, war vor Antritt zum freiwilligen Dienst klar. Die Konzentration bestimmter Hinterlassenschaften überraschte dann aber doch: "Ich versteh’ echt nicht, was in manchen Köpfen vorgeht", wunderte sich Redakteurin Stephanie Kern beim vorübergehenden Tausch von Tastatur und Müllgreifer.

Am Ende des 90-minütigen Arbeitseinsatzes hatte sie mehrere Hundert Zigarettenfilter gesammelt, die irgendwann von irgendwem einfach irgendwo in die Landschaft geschnippt worden waren. Auch Praktikantin Marie Beicherts Fokus lag auf dem "Kleinkram", auch in ihrem Eimer fanden sich am Ende Hunderte der stinkenden Stummel. "Wenn man sich klar macht, dass jeder Zigarettenstummel bis zu 40 Liter Grundwasser verunreingen kann", so Kern, "dann macht mich das schon sprachlos – und echt sauer."

Schneller ihre Eimer voll hatten unterdessen die Kollegen – mit Plastikflaschen, Tetrapaks, Bierdosen und allerlei Verpackungsresten, die sich in Büschen, auf Wegen, an Parkplätzen oder auf dem großen Spielplatz aufpicken ließen. Der war jüngst offenbar als Freiluft-Kneipe genutzt worden. Allein mit dem (weggeworfenen) Pfand hätte man sich für die nächste Party schon wieder gut ausrüsten können. Hätte man die Dosen nicht einfach fallen und liegen lassen. Ebenfalls vielfach im Eimer: Mund-Nasen-Masken – Corona ist eben überall, selbst beim Stadtputz...

Dessen Hauptaktionen laufen nun heute; jeder Einzelne kann für sich selbst aber auch noch ein wenig zur sauberen Sache beitragen – und rund um die eigene Haustüre putzend und sammelnd aktiv werden.