Mosbach. (schat) Die Bahn kommt zwar im Moment nicht, dafür macht sie aber vieles neu. Die ganzen Sommerferien über ist der Streckenabschnitt zwischen Mosbach und Osterburken zwecks umfassender Sanierung gesperrt, ab 19. August (und bis 10. September) wird aus dem gleichen Grund auch auf dem kleinen Teilstück zwischen Mosbach und Neckarelz kein Zug mehr verkehren.

Was genau wird da aber gemacht? Laut Auskunft der Deutschen Bahn werden auf dem Streckenabschnitt insgesamt 17 Kilometer Gleise und zwei Weichen erneuert. Dazu braucht es rund 27.000 neue Schwellen, 27.000 Tonnen (frischen) Schotter und 34.000 Meter neue Schienen. Rund 13,5 Mio. Euro investiert die Bahn eigenen Angaben zufolge in die umfangreiche Sanierung. Im Einsatz sind 30 Mitarbeiter und zwei Großbaumaschinen, die im Fließband Schotter, Schiene(n) und Schwelle(n) erneuern.

Auf Vordermann gebracht wird im Zuge der Gesamtmaßnahme in Mosbach auch der Bahnübergang zur Waldstadt (Wasemweg/Solbergallee). Die bereits angekündigte Sperrung des Bahnübergangs wird um einen Tag vorgezogen und startet bereits am heutigen Freitag. Um den Zugang zur Waldstadt zu gewährleisten, wird ein provisorischer Bahnübergang ein-gerichtet. Die Maßnahme soll bis 14. August beendet sein.

Während auf dem Abschnitt Mosbach bis Osterburken schon seit 27. Juli kein Zug (ersatzweise sind Busse unterwegs) verkehrt, wird ab 19. August auch die Bahnstrecke zwischen Mosbach und Neckarelz komplett gesperrt sein. Damit entfallen ab diesem Zeitpunkt auch die Züge der S 41 auf diesem Teilstück. Die Linie beginnt und enden wie die S-Bahn Rhein-Neckar dann vorübergehend in Neckarelz. Am 11. September soll mit dem Schulbeginn der reguläre Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

Reisende aus und in Richtung Heilbronn müssen auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Die Busse stoppen beim Haltepunkt West in der Alten Neckarelzer Straße und am Mosbacher Bahnhof in der Eisenbahnstraße. Abfahrt in Mosbach ist tagsüber zur Minute 21. In Neckarelz beträgt die Wartezeit für die Weiterfahrt nach Heilbronn ca. 20 Minuten. In der Gegenrichtung beträgt der Übergang in Neckarelz ebenfalls ca. 20 Minuten. Kürzere Wartezeiten in Fahrtrichtung Mosbach ergeben sich bei Benutzung der Regiobusse der Linie 833. Am frühen Morgen und am späten Abend sowie am Wochenende werden zusätzliche Busse eingesetzt, die auf die Ankunft bzw. die Abfahrt der Stadtbahn in Neckarelz abgestimmt sind, heißt es vonseiten der Stadt.

Nähere Informationen: www. deutschebahn.com/bauinfos und unter www.mosbach.de