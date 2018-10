Von Heiko Schattauer

Mosbach. Seit Montag sind die Neuen da: An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hat das Wintersemester 2018/19 begonnen. Die RNZ hat bei Rektorin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann nachgefragt, wie die Zeichen zum Saisonstart zu deuten sind.

Was sagt Ihnen die Zahl 3643? Und welche Bedeutung hat sie für Sie?

Wir haben im Studienjahr 2019 insgesamt 3643 Studierende an unseren beiden Campus in Mosbach und Bad Mergentheim. Diese Zahl freut mich sehr, denn unser Kurs ist eine Konsolidierung mit nachhaltig hohen Studienanfängerzahlen. Das haben wir erneut erreicht. 3643 bedeutet aber für mich genausoviele Namen, hinter denen ein Mensch steckt, den wir drei Jahre lang begleiten, fördern, entwickeln wollen. 3643 sagt mir, dass wir die Unternehmen mit 3643 Nachwuchskräften versorgen, damit dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Das ist insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen in der Region von Bedeutung.

Die Devise "mehr ist mehr" gilt an der DHBW inzwischen nicht mehr. Mit nahezu gleichbleibenden Neulings- und Gesamtstudierendenzahlen scheint man konsequent auf Konsolidierungskurs. Wenn man böse will, könnte man aber auch Stillstand ausmachen.

Wir haben etwas mehr Erstsemester aufgenommen als im letzten Jahr. Ein langsames Wachstum bedeutet für mich nicht Stillstand. Konsolidierung bedeutet Verstetigung, Festigung, Kräftigung. Genau das wollen wir erreichen: einen kraftvollen Platz innerhalb der Hochschullandschaft innehaben und in der Region eine starke Rolle als Wissenspartner einnehmen.

Da ist ja immer noch die alte Geschichte und Befürchtung, dass aufgrund der Verselbstständigung der ehemaligen Außenstelle Heilbronn irgendwann der Schwanz mit dem Hund wedeln könnte.

Das ist in der Tat eine alte Geschichte. Wir freuen uns, dass das Präsidium die sogenannte Errichtungsverordnung zur Verselbstständigung des Standorts Heilbronn sachgerecht umsetzt und damit auf eine entsprechende Profilierung der beiden Standorte achtet. Der Bedarf der Unternehmen in der Region ist hoch, sodass für beide DHBW-Standorte Raum für Wachstum vorhanden ist, mit sich ergänzenden Angeboten.

Die Mittel für die Qualitätssicherung bleiben auch im laufenden Budget auf einem extrem niedrigen Stand. Im Vergleich zu 2015 investiert man hier nur noch ein Viertel. Reicht das, um den Plan vom hochwertigen und attraktiven Studienangebot zu erfüllen?

Es gab eine Umstrukturierung in der Finanzierung innerhalb der DHBW. Viele Projekte zur Erhaltung und Steigerung der Qualität werden nicht aus den Qualitätssicherungsmitteln finanziert, sondern aus dem regulären Haushalt, aus Stiftungs- oder Projektmitteln. Was uns besonders fehlt, ist Personal, denn die Qualität steht und fällt mit der Betreuung der Studierenden in der Lehre, Die aktuell vorhandene verbesserte Ausstattung mit entfristetem Personal - heute sind dies immerhin ein Viertel Köpfe mehr als 2015 - trägt viel zu einem qualitativ hochwertigen Studium bei.

Infrastrukturell ist man fast schon traditionell einen Schritt hinterher. Ihre Verwaltungsdirektorin spricht von Flächengrenzen, an die man stößt. Ist das Obertorzentrum die Lösung?

Das Obertorzentrum könnte bei der Lösung der Raumprobleme eine Rolle spielen. Ob das Gebäude für Vorlesungen, Seminare und Büros geeignet ist, muss allerdings geprüft werden. Die Lage ist strategisch sehr vorteilhaft, nah zum Hauptcampus und zur Altstadt, die dann von Studierenden belebt wird. Für die Studierenden ist die Nähe zur Stadt hochattraktiv.

Am Montag sind die neuen Studenten in Mosbach angekommen. Insgesamt hat man aber nicht durchgängig das Gefühl, dass die Studierenden in Mosbach oder Mosbach bei den Studenten angekommen sind bzw. ist. Wird den jungen Menschen, die auf dem Land studieren sollen, genug geboten?

In der Tat gibt es einen Trend zur Urbanisierung gerade in einem bestimmten Lebensabschnitt. Junge Menschen suchen nach Städten mit einem großen Freizeitangebot, vielseitigen Veranstaltungen und mit guter Infrastruktur, beispielsweise einer guten Verkehrsanbindung. Ein so breites Angebot an Orten fürs abendliche Ausgehen wie in einer Großstadt hat Mosbach natürlich nicht zu bieten. Gerade in jüngster Zeit gibt es aber eine sehr positive Entwicklung bei den Einkaufsmöglichkeiten, der Gastronomie und Veranstaltungen für junge Leute. Eine Studierendenhütte könnte hier noch mehr Möglichkeiten bieten. Aktuell erarbeiten wir dazu ein gemeinsames Konzept mit der Stadt. Sie sehen: Der regelmäßige Austausch mit Stadt und Landkreis erhöht bereits jetzt die Attraktivität unseres Standorts. Nicht nur die offiziellen Vertreter, sondern alle Einwohner dürfen stolz auf "ihre" Hochschule sein. Gelingt uns das, fühlen sich die Studierenden hier noch wohler.