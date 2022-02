Viel hat sich in den vergangenen Jahren in Schwarzach getan und auch 2022 muss für die Gemeindeentwicklung noch einmal „rangeklotzt“ werden, bevor im kommenden Jahr die Evaluierung für das Ministerium fällig ist. Foto: S. Weindl

Von Noemi Girgla

Schwarzach. Mangels Präsenzveranstaltungen bzw. Neujahrsempfang gibt es in Schwarzach seit der Corona-Pandemie den Jahresrückblick in Form einer Broschüre. Aber auch mit der RNZ blickt Bürgermeister Mathias Haas noch einmal auf 2021 zurück, spricht über das, "was alles war, obwohl gefühlt nichts war", und gibt einen Ausblick darauf, was in diesem Jahr ansteht.

Herr Haas, man hat das Gefühl, dass in Schwarzach immer irgendetwas gemacht wird. Was war aus Ihrer Sicht das wichtigste Thema 2021?

All die Jahre zuvor stand das Schwimmbad im Mittelpunkt. Das ist die größte Maßnahme, die aktuell in Schwarzach läuft. Für mich war im vergangenen Jahr aber das prägnanteste Thema, dass wir eine Lösung für die Kinderbetreuung in der Gemeinde gefunden haben. Wir mussten noch weitere Plätze schaffen und hatten dafür wenig zukunftsfähige Optionen. Nun haben wir aber eine in meinen Augen sehr gute Lösung gefunden, indem wir am Standort und im vorhandenen Anbau der Grundschule beide Betreuungs- und Bildungsangebote anbieten können. Der Standort ist flexibel und kann gut weiterentwickelt werden.

Die Begeisterung der Eltern hielt sich ja aber zunächst in Grenzen, oder?

Wir haben im Juli schnell viele gut und intensiv vorbereitete Beschlüsse gefasst. Da haben sich einige nicht mitgenommen gefühlt, zumal auch der katholische Kindergarten kommunalisiert werden wird. Aber man kann die Öffentlichkeit nicht an allen internen Prozessen beteiligen. Dadurch entstanden, verständlicherweise mangels weiterer Details, Fragen und auch Sorgen, zumal alles erst unmittelbar vor den Ferien bekannt wurde. Ich habe dann gemeinsam mit unserem Hauptamtsleiter Andreas Zettl die Elternschaft der Kindergärten und Grundschulen aus erster Hand informiert.

Was für Sorgen kamen denn auf?

Für die Kinderbetreuung musste in Schwarzach zeitnah eine Lösung her: Im vorhandenen Anbau der Grundschule hat man eine Option gefunden. Foto: Gemeinde Schwarzach

Hauptsächlich zum Standort und zu den Betreuungszeiten. Da waren viele individuelle Fragen dabei, auch zu Ferienzeiten, Personal oder Fahrdiensten. Das wird gerade alles ausgearbeitet und ich bin überzeugt, dass das eine gute Geschichte gibt. Vieles spricht dafür. Wichtig ist mir festzuhalten, dass, obwohl diese Lösung deutlich kostengünstiger ist als die bisherigen Planungen, nicht an den Kindern gespart wird. Sie kommen in wirklich hochwertige Räume und wir haben viel Fläche an einem variabel gestaltbaren Standort.

Und was ist mit dem pädagogischen Fachpersonal?

Seitens der Katholischen Verrechnungsstelle wurde klar signalisiert, dass das eigene Personal nicht abgegeben werden kann, da Bedarf in den eigenen Kindergarteneinrichtungen besteht. Seitens der Gemeinde wurde bereits reagiert und eine Neueinstellung für Sommer 2022 vorgenommen.

Was steht für dieses Jahr auf der Schwarzacher Agenda?

Wir sind jetzt im letzten Jahr als "Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum" und müssen nun noch einmal für die Gemeindeentwicklung ranklotzen. Dafür haben wir schon einiges auf den Weg gebracht und müssen begonnene Maßnahmen wie den Dorfteich Oberschwarzach abschließen, bevor 2023 die Evaluierung für das Ministerium fällig ist. Auch die Erschließung des nächsten Abschnittes im Neubaugebiet "Brestlich" wird Fahrt aufnehmen.

Wird es auch noch ein größeres Projekt geben?

Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses ist zwingend notwendig. Das alte genügt nicht mehr den Anforderungen und wir haben gemeinsam mit der Feuerwehr einen Plan ausgearbeitet, was alles gemacht werden muss. Der Brandschutz muss gewährleistet sein und das Ehrenamt, das an dieser Stelle ausgeübt wird, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Da darf es nicht am Geld scheitern. Die Bedarfe sind definiert, jetzt geht es vor allem um die Standortfindung und Erarbeitung eines förderfähigen Antrags.

Bei der vorherigen Rathausrunde sprachen wir auch über die Konversionsfläche, die im Zusammenhang mit der Dezentralisierung der Johannes-Diakonie entsteht. Wie geht es da voran?

Relativ unverändert. Durch die Pandemie herrscht ein gewisser Stillstand. Eine Machbarkeitsstudie ist in Auftrag gegeben, wir müssen abwarten, welche Formen der Weiterentwicklung es gibt, was interessant bzw. realisierbar sein könnte. Für die Kommune ist es bedeutsam, was da passiert. Schwarzach hat flächenmäßig keine großen Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Diese Herausforderung muss als Chance erkannt werden, aber auch finanzierbar sein.

Bürgermeister Mathias Haas will im Oktober wieder zur Wahl antreten. Foto: Noemi Girgla

Ende November hat die "Bücherkiste" zugemacht. Wie kam das?

Obwohl wir aktuell einen Zuschuss aus Berlin bekommen haben, mussten wir die ehrenamtlich betreute Familienbibliothek nach 18 Jahren schließen. Wir konnten keinen Nachwuchs für unser Team akquirieren. Ferner sind die Ausleihzahlen immer weiter zurückgegangen. Nun haben wir die Bücherkiste quasi als Schulbibliothek im Obergeschoss eingegliedert. Aktuell war das Angebot einfach nicht mehr leistbar. Da steckte viel Ehrenamt drin.

Stichwort Ehrenamt: Da wird doch allgemein in Schwarzach sehr viel gemacht, was zum Zusammenhalt der Gemeinschaft beiträgt.

Der gemeinschaftliche Geist und das Engagement sind bemerkenswert. Auch wenn es in der Gemeinde viele unterschiedliche Denkweisen gibt, gelingt das Miteinander in Schwarzach sehr gut. Das macht sich immer wieder in Kleinigkeiten bemerkbar. Wir sind ein Mehrgenerationendorf, in dem man an andere denkt und mit netten Gesten einander eine Freude macht. Die Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich mit ihrem Heimatort. Das gilt es zu halten und ist eine der Stärken der Gemeinde.

Momentan finden die Gemeinderatssitzungen wieder hybrid statt. Ein Teil der Räte ist in der Schwarzach-Halle, der andere schaltet sich digital dazu. Schwarzach war auf diesem Gebiet im Kreis Vorreiter, wie kam das?

Die Digitalisierung ist allgemein eine Herausforderung, gerade auch im lokalpolitischen Bereich. Wir mussten handlungsfähig bleiben und die politische Willensbildung steht jedem zu – aber eben auch die körperliche Unversehrtheit. Daher habe ich verstanden, dass manche sich unwohl dabei gefühlt haben, in die Halle zu kommen, und wir mussten neue Wege beschreiten.

Die erste Sitzung dieser Art war schon im März 2020, inzwischen ist sie in der Gemeindeordnung verankert. Wie war der Weg bis zu diesem Punkt?

Das war rechtlich damals Neuland und wir wollten auf Nummer sichergehen. Also haben wir das Ganze mit dem Innenministerium und in Abstimmung mit der Rechtsaufsicht zusammen entwickelt. Grünes Licht gab es nicht von Anfang an, aber einen produktiven Entwicklungsprozess. Nun ist jederzeit eine Online-Sitzung möglich. Manchmal muss man eben bereit sein, neue Wege zu beschreiten und mutig sein.

Was steht an schönen Dingen dieses Jahr in der Gemeinde an – vorausgesetzt die pandemische Lage lässt es zu?

Im April ist Saisonstart im Wildpark, im Mai soll das Freibad eröffnet werden, der "Weg der Bäume" und die Seniorenresidenz "Am Wildpark" geht im Frühjahr in Betrieb. Für die Anwohner sind die doch mitunter belastenden Bautätigkeiten der letzten Jahre dann endlich passé. Die Glasfaser kommt ins Haus, zu zwei Dritteln ist sie schon ausgebaut, auch die Erweiterung des Baugebiets "Brestlich" läuft. Außerdem hoffe ich, dass Dorffeste, Vereinsaktivitäten und persönliche Begegnungen wieder stattfinden können. Am 6. April soll die Big Band der Bundeswehr anlässlich des "100-plus-zweijährigen" Bestehens der SF-Band spielen und im September wäre die Kerwe. Des Weiteren sind die Neckar-Odenwald-Tage in Schwarzach geplant, SWR 1 Pop & Poesie, und im Oktober ist (pandemieunabhängig) Bürgermeisterwahl.

Treten Sie wieder an?

Klar, ich stecke voller Energie und es liegt noch so viel vor uns – da kann ich doch jetzt nicht einfach aufhören.

Niki Fohs und Patrick Pappe, Bauamtsleiter und -mitarbeiter der Gemeinde Schwarzach

Seit fast 40 Jahren arbeitet Nikolaus "Niki" Fohs bei der Gemeinde Schwarzach, drei Bürgermeister hat er miterlebt. Heute leitet er das Bauamt und ist bedacht darauf, seinen 27-jährigen Mitarbeiter Patrick Pappe in alles einzuführen. "Er soll alles mitbekommen und wir ergänzen uns gut", meint Fohs, der die Gemeinde ständig hat wachsen sehen. In den letzten Jahren habe sich viel gewandelt, meint der Bauamtsleiter und verweist auf ganze Schränke voller Aktenordner. "Jetzt ist alles im Computer."

Vieles ist im Wandel: Bauamtsleiter Niki Fohs (r.) und sein 27-jähriger Mitarbeiter Patrick Pappe ergänzen sich gut. Foto: gin

Hier kommt Pappe ins Spiel, der momentan viele alte Pläne einscannt, die Digitalisierung voranbringt. "Junge Leute sind da ganz anders im Geschehen. Es geht eben immer weiter und nun kommt ein neuer Abschnitt", meint Fohs. Das Bauantragsverfahren wird digitalisiert, Baumkataster, Kanalsystem und Wasserversorgungspläne sind teilweise schon eingespeist.

Abseits der digitalen Welt bringt Fohs seinem jüngeren Kollegen nahe, "mit offenen Augen durch den Ort zu gehen". Immer wieder fällt ihm auf, dass beispielsweise Schilder schief stehen, oder der Bauhof, der dem Bauamt zugeordnet ist, sich um etwas kümmern muss.

Gerade in den vergangenen fünf Jahren hat das Schwarzacher Bauamt im Zuge der ELR-Förderung als Schwerpunktgemeinde viel gestemmt. "Es ging von Maßnahme zu Maßnahme", sagt Fohs und bezieht sich auf die Großbaumaßnahmen wie Schwarzach-Halle, das neue Freibad, und in den Jahren davor Grundschule, Kindergarten, Wildpark, die Friedhofserweiterungen und die Neubaugebiete. Aber das sei das Schöne am Job: "Man sitzt nicht nur am Schreibtisch, sondern kommt draußen viel rum. Und vor allem sieht man, was entstanden ist, was man geschafft hat."

Nicht immer ist der Alltag planbar, im Falle eines Rohrbruchs etwa muss sofort agiert werden, anders muss dann warten. Dieses Jahr ist Schwarzach noch Schwerpunktgemeinde, daher steht mit dem Dorfteich Oberschwarzach bereits das nächste Projekt an. Kein Wunder, dass Niki Fohs sein Beruf nie langweilig geworden ist.