Von Noemi Girgla

Schwarzach. Bereits im Februar hatte der Schwarzacher Gemeinderat die Entwurfsplanung für den Haushaltsplan 2021 freigegeben. Dieser musste im Nachgang noch ein wenig modifiziert werden. Insbesondere eine Änderung der Übersicht der Liquidität und eine Aktualisierung der Finanzausgleichsberechnungen mussten vorgenommen werden, wodurch sich das Ergebnis leicht verschlechterte.

Die größten Änderungen zum Entwurf weist der Finanzhaushalt auf: Um Änderungen der Liquidität planen zu können, müssen Investitionseinnahmen, die nicht in den Vorjahren realisiert werden konnten, neu angesetzt werden. Darunter fallen Darlehensaufnahme in Höhe von 531.000 Euro aus dem Jahr 2020, die Schlussrate der Ausgleichstock-Förderung für die Sanierung der Schwarzach-Halle (413.000 Euro) und Vorsteuererstattungen aus den Jahren 2019 und 2020 von zusammen 785.600 Euro aus Investitionsrechnungen. Diese Posten wurden nun noch in den Finanzhaushalt eingearbeitet, da der zu ihrer Überbrückung aufgenommene Kassenkredit von 1,5 Millionen Euro ein immenses Loch in die Liquiditätsrechnung reißt.

"Wir können den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen, aber das geht den meisten Gemeinden so", stellte Bürgermeister Mathias Haas fest. Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen von 6.908.600 Euro Aufwendungen von 6.977.800 Euro gegenüber, was zu einem Gesamtergebnis von -68.600 Euro führt. "Wir beginnen das Haushaltsjahr zwar mit einer negativen Liquidität, in der Entwicklung liegt diese aber über der Mindestliquidität", erläuterte Haas.

Der Darlehensbedarf der Gemeinde beläuft sich auf 1.373.000 Euro, von denen allerdings noch 531.000 Euro aus dem Vorjahr stammen. Für das Haushaltsjahr 2021 ist somit eine Kreditaufnahme in Höhe von 842.000 Euro erforderlich.

Einstimmig bewilligte das Gremium die Haushaltssatzung, nachdem sich einige Gemeinderatsmitglieder positiv von den Zahlen überrascht gezeigt hatten. "Wir behalten unsere Zahlungsfähigkeit", war der Tenor der Räte.

Als nächster Punkt stand die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr auf der Tagesordnung. Im Februar 2020 war das ehemalige Einsatzfahrzeug für 32.500 Euro an die Gemeinde Höpfingen verkauft worden. Für eine Neuanschaffung hatte man ursprünglich 53.000 Euro veranschlagt. "Aufgrund der Preisentwicklung ist diese Summe nicht haltbar", meinte der Bürgermeister.

Zwei neue Angebote waren bei der Gemeindeverwaltung eingegangen. "Nach intensiven Gesprächen mit den Feuerwehrkameraden haben diese sich klar für das Angebot der Firma Schäfer aus Oberderdingen-Flehingen (Landkreis Karlsruhe) ausgesprochen", teilte Haas mit. Das Angebot liegt bei 72.179 Euro, die Firma verwies aber schon im Vorfeld auf eine Lieferfrist von 15 bis 18 Monaten ab Bestelldatum. "Für das, was sie dann aber bekommen, nehmen die Mitglieder unserer Feuerwehr die längere Wartezeit gerne in Kauf", so Haas. Schließlich sollte der Einsatz der "Kameraden im Ehrenamt" auch wertgeschätzt werden und sie ein Fahrzeug von guter Qualität für ihre wichtige Arbeit erhalten. Einstimmig votierte der Gemeinderat für die Anschaffung des MTW zu den Konditionen der Firma Schäfer.

Ebenfalls einstimmig wurde die Besetzung der beratenden Ausschüsse angenommen. Diese ist wie folgt: Bau- und Planungsausschuss: Dietmar Hellmann, Gabi Krebs und Joachim Förster; Bildung und Soziales: Michael Hölzner (Vertreterin: Beate Welz) und Ingrid Wittmann; Finanzausschuss: Norbert Schlottmann (Vertreter: Dietmar Hellmann) und Dr. Gottfried Jakobeit.

Als "reine Formalie en bloc" beschloss das Gremium die Aufhebung der Gutachterausschussgebührensatzung, nahm die Erstreckungssatzung der Stadt Mosbach zur Kenntnis und befand über das Ende der Amtszeit des bisherigen Gutachterausschusses der Gemeinde Schwarzach. Gebildet wird nun ein gemeinsamer Gutachterausschuss Neckar-Odenwald-Kreis.

Einem Bauvorhaben wurde zugestimmt, und Bürgermeister Haas gab die Aufstockung des Personals des kommunalen Kindergartens zum 1. September bekannt. Apropos Kindergarten: Die Gemeinde hatte für diesen und die Schule zwei "Schnuffi"-Raumluftüberwachungsgeräte der Firma Mosca besorgt. Dort war man von diesen so angetan, dass eine Spendenaktion gestartet und von dem zusammengekommenen Geld acht weitere Geräte geordert werden konnten, die jetzt zum Einsatz kommen. "Den vielen Spendern, die das ermöglicht haben, möchte ich öffentlich meinen Dank aussprechen", schloss Haas die Sitzung.