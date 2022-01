Landärztin aus Überzeugung: „Ich habe den tollsten Beruf der Welt“, sagt Dr. Susanne Polit – seit 1.1. ist sie als Inhaberin einer Hausarztpraxis in Schwarzach in Verantwortung. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Schwarzach. Die Landarztpraxis ist nicht zwingend das Premiumziel junger Menschen, die sich für die Medizin begeistern. Nach Studium und Facharztausbildung erscheint der Weg an ein großes Klinikum mit dazugehörigem urbanem Umfeld deutlich attraktiver. Auch für Dr. Susanne Polit war das so. Inzwischen denkt sie anders, inzwischen hat sie die allgemeinmedizinische Praxis ihres Vaters Dr. Friedhelm Polit auf dem Dorf, in Schwarzach, übernommen. Und sagt ohne aufgesetzte Begeisterung, aber voller Überzeugung: "Ich habe den tollsten Job der Welt!"

Warum sie zu diesem bemerkenswerten Befund kommt, erklärt die Medizinerin umgehend: "Ich mag das Persönliche, das man als Hausärztin hier hat, ich lebe mit meinen Patienten, ich kann Sorge tragen für sie. Und da bekommt man auch unheimlich viel zurück. Die Menschen wissen das nämlich sehr wohl zu schätzen, wenn man für sie da ist. Ich bin gerne für sie da", sagt die 48-Jährige. Wie zum Beweis steht wenige Augenblicke später ein Patient aus der Nachbargemeinde vor der Tür, mit einem Blumenstrauß als Dank für die Hilfe der "Frau Doktor". Das ist dann wohl die Wertschätzung, von der die Landärztin unmittelbar zuvor gesprochen hat.

Aber es ist nicht nur die besondere persönliche Ebene, die es für Susanne Polit ausmacht. "Ganz ehrlich, ich lerne jeden Tag fachlich dazu", erklärt sie. Nicht immer gleich zu wissen, was den Patienten genau "drückt" und welche Möglichkeiten zur Lösung der Beschwerden es gibt – die Allgemeinmedizinerin hat kein Problem damit, das einzuräumen. Sie sieht sich ohnehin vor allem als "Weichenstellerin", die sich um die "Basics" kümmert und weitervermittelt, wo es angebracht und hilfreich ist. "Wenn das, was ich kann und mache nicht reicht, dann verweise ich natürlich an den jeweiligen Spezialisten weiter", so Polit. Die Dringlichkeit des Anliegens müsse aber gleichwohl sie als Ärztin vor Ort ganz direkt bewerten, erkennen und entsprechend handeln, wenn es eben nötig ist.

Jenes schon eingangs beschriebene "da sein" für die Patienten, das gelte mehr und mehr auch für medizinische Bereiche, die man nicht klassisch beim Hausarzt verorten würde. So werde ihr Angebot einer "psychosomatischen Grundversorgung" rege angenommen, berichtet Dr. Susanne Polit. In ihren Terminsprechstunden hört die 48-Jährige dann mitunter eben auch einfach nur zu, kommt ohne Zeitdruck ins Gespräch.

Druck raus nehmen will die Landärztin, die vor ihrer Rückkehr nach Schwarzach als Chirurgin am GRN-Klinikum Weinheim tätig war, auch bei sich selbst. Ein Ausgleich sei enorm wichtig, findet Susanne Polit, auf die Balance zwischen Arbeit und Freizeit müsse man unbedingt achten. "Meine Tochter, die Natur vor der Haustüre und wenn es gut läuft, ab und an mal Zumba", skizziert die alleinerziehende Mutter ihr persönliches Ausgleichsprogramm. Dass sich die Sichtweise diesbezüglich verändert hat bzw. sich erst entwickeln musste, räumt die Medizinerin durchaus ein. "Am Anfang hab’ ich schon abends ab und an gedacht: Was mache ich jetzt eigentlich hier?" Gerade mit Kind würden einem die Vorzüge des Landlebens aber schnell bewusst. Wieder bewusst, muss es korrekterweise heißen. Denn Susanne Polit ist ja schließlich als Tochter eines Landarztes auf dem Dorf groß geworden.

Dass sie mit ihrem Vater mal beruflich gemeinsame Sache machen würde, hätte sie selbst nicht unbedingt für möglich gehalten. Wobei gemeinsam relativ zu sehen ist. "Wir haben komplett unterschiedliche Arbeitsweisen, das passt nicht zusammen", erzählt Susanne Polit schmunzelnd, "daher haben wir das auch sauber aufgeteilt, er macht seinen Part, ich meinen. So funktioniert das dann ganz gut." Ihr Vater Dr. Friedhelm Polit ist als Hausarzt mit Praxis seit fast viereinhalb Jahrzehnten im Kleinen Odenwald tätig. Susanne Polit ist seit 2016 als angestellte Ärztin in der Familien-Praxis mit dabei, ihre eigenen Arbeitszeiten werden Stück für Stück ausgedehnt. Zum 1. Januar haben sich die Verhältnisse nun umgedreht. Dr. Susanne Polit ist die Praxis-Inhaberin, Dr. Friedhelm Polit als angestellter Arzt weiter aktiv. Einer der Arbeitsschwerpunkte des 76-Jährigen sind Hausbesuche, die auch die neue Chefin für absolut unerlässlich hält. Patientenbesuche seien ganz wichtig, die werde es natürlich auch weiter geben. Auch dann, wenn sich der Vater irgendwann – wider Erwarten – für einen echten Ruhestand entscheiden sollte.

Ohne Druck geht die Weichenstellerin indes an die Modernisierung der Praxis. "Es ist ein bisschen schrullig bei uns", weiß die 46-Jährige um die eigene Ein- und Ausrichtung. "Das bin zwar nicht ich", so Polit, aber zwingend alles auf einmal neu machen, das sei eben auch nicht ihres. Bestimmte Abläufe habe man schon modifiziert, dank Landarzt-Förderung auch infrastrukturell ein wenig aufgebessert. Für den Patienten spürbar ist die Umstellung auf offene und Terminsprechstunden. Lange Wartezeiten in der Praxis soll es mit Susanne Polit nicht (mehr) geben. Die Landärztin der nächsten Generation habe aber eben auch feste Zeiten, in denen sie außer Dienst ist, betont Polit. "Die Patienten respektieren das aber auch", so die 48-Jährige. Ausnahmen gab oder gibt es natürlich dennoch, bei einem Arzt ist das eben so. Der Patient mit dem Blumengruß kam im Übrigen auch außerhalb der Praxiszeiten. Aber viel angenehmer geht eine Ausnahme ja auch nicht ...