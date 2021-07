Von Roland Karle

Schwarzach/Tokio. Olympia-Gewichtheber Nico Müller vom SV Obrigheim und sein Trainer Oliver Caruso sind nach einem Elf-Stunden-Flug gut in Tokio gelandet. Am Samstag (9 Uhr deutscher Zeit) greift Müller in der 81-Kilogramm-Klasse an.

Rückblende: Es ist der 27. Juli 1996. In Atlanta startet der 22-jährige Oliver Caruso zum zweiten Mal bei Olympischen Spielen. Wenige Monate zuvor ist der Vize-Europameister geworden, doch zum engen Favoritenkreis zählt er nicht. Dann liefert er einen Wettkampf, den er nie vergessen wird.

Oliver Caruso, heute vor 25 Jahren haben Sie bei den Spielen in Atlanta Bronze gewonnen. Was ist der erste Gedanke, den Sie damit verbinden?

Bei Olympia auf dem Siegerpodest zu stehen, ist einfach großartig. Ich empfand ein unbeschreibliches Glücksgefühl und wusste sofort, dass dieser Tag ein ganz besonderer in meiner Karriere sein würde. Die Medaille hat mein Leben verändert.

In welcher Weise?

Ich war damals gerade 22 Jahre alt, stand also erst am Beginn meiner Laufbahn. Durch diesen Erfolg habe ich zusätzliches Selbstvertrauen getankt, wollte im Gewichtheben noch mehr erreichen. Dass ich nach meiner aktiven Zeit der Sportart treu geblieben und Trainer geworden bin, hat auch damit zu tun.

Sie starteten damals bis 91 Kilo. Wie lebendig ist die Erinnerung daran?

Die Szenen habe ich abgespeichert. Ich kam gut rein, habe die ersten beiden Versuche sicher bewältigt und mit 175 Kilo meinen persönlichen Rekord eingestellt. Nur drei Heber erzielten im Reißen eine höhere Last, insgesamt sieben Athleten hatten 175 oder mehr Kilo gepackt. Es war also ein total enger Wettkampf.

Mit welchen Erwartungen sind Sie damals in Atlanta angetreten?

Drei Monate zuvor war ich in Norwegen Vize-Europameister geworden und hatte Gold im Reißen gewonnen, das war mein erster großer Titel bei den Männern. Ich traute mir zu, an einem guten Tag um vordere Plätze mitkämpfen zu können, auch wenn ich bei Olympia einer der jüngsten Athleten in meiner Gewichtsklasse war und nicht zum engsten Kreis der Medaillenfavoriten zählte.

Wie ging’s im Stoßen weiter?

Die Vorbereitung war optimal gelaufen, ich fühlte mich super. Nach dem Reißen wollte ich jetzt angreifen. Doch plötzlich bekam ich Krämpfe im Rücken, vermutlich eine Reaktion darauf, weil es in der Halle ziemlich kalt war. Im ersten Versuch konnte ich damit gut umgehen und stieß 205 Kilo sicher. Aber danach wurden die Schmerzen schlimmer.

Dachten Sie ans Aufgeben?

Niemals. Das waren hier die Olympischen Spiele und ich hatte den unbedingten Willen, nochmal auf die Bühne zu gehen und alle Kräfte zu mobilisieren. Letztlich war es ein Vorteil für mich, dass so viele Athleten auf ähnlich hohem Leistungsniveau am Start waren. Ich habe abgewartet und bin erst wieder raus, als klar war, welche Last ich heben musste, um eine Medaille zu holen. So lagen zwischen meinem ersten und zweiten Auftritt im Stoßen 17 Versuche anderer Athleten. In dieser Zeit wurde ich behandelt, konnte mich ein bisschen erholen. Aber ich wusste auch, dass ich wegen der Krämpfe wohl nur noch einmal in der Lage sein würde, zu stoßen.

Jetzt lagen 215 Kilogramm vor Ihnen und es kam der alles entscheidende Moment.

Ich habe all meine Kraft und Entschlossenheit in diesen Versuch gelegt. Die Hantel habe ich gut erwischt und umgesetzt, dann kräftig ausgestoßen …

… und wenig später reißen Sie die Arme nach oben, hüpfen auf der Bühne.

Ja, ich hab’s geschafft. Eine Olympia-Medaille gewonnen, das ist etwas für die Ewigkeit.

Jetzt sind Sie als Trainer wieder bei Olympia. Am Samstag startet Nico Müller. Wie fühlt sich das an?

Ich kenne das ja von Rio 2016, als ich als Bundestrainer verantwortlich war. Nico war da zum ersten Mal dabei. Jetzt ist er fünf Jahre älter und reifer geworden. Die Vorbereitung ist sehr gut gelaufen, und ich hoffe, Nico belohnt sich für die harte Arbeit.

Wird das, wie am 27. Juli 1996, wieder mit einer Bronzemedaille enden?

Das wäre sensationell! Nico Müller hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der weltbesten Athleten in seiner Klasse entwickelt, aber die Leistungsdichte ist dort so enorm wie in keiner anderen Gewichtsklasse. Es gibt drei, vier richtig starke Konkurrenten, die kaum zu schlagen sind. Aber es ist Olympia – und da kann alles passieren. Ich weiß das.