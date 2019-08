Abfahrt in Mosbach ist tagsüber zur Minute 21. In Neckarelz

Bis einschließlich 10. September fahren auf der Strecke Neckarelz - Osterburken keine S-Bahnen (S1, S2, S41). Es fahren Ersatzbusse im Auftrag der DB Regio. Die Busse stoppen am Haltepunkt West in der Alten Neckarelzer Straße und am Mosbacher Bahnhof ("Käfertörle").

Bahnsanierung Neckarelz-Osterburken

Bis einschließlich 10. September fahren auf der Strecke Neckarelz - Osterburken keine S-Bahnen (S1, S2, S41). Es fahren Ersatzbusse im Auftrag der DB Regio. Die Busse stoppen am Haltepunkt West in der Alten Neckarelzer Straße und am Mosbacher Bahnhof ("Käfertörle").

Abfahrt in Mosbach ist tagsüber zur Minute 21. In Neckarelz beträgt die Wartezeit für die Weiterfahrt nach Heilbronn ca. 20 Minuten. In der Gegenrichtung beträgt der Übergang in Neckarelz ebenfalls ca. 20 Minuten.

Kürzere Wartezeiten in Fahrtrichtung Mosbach ergeben sich bei Benutzung der Regiobusse der Linie 833. Am frühen Morgen und am späten Abend sowie am Wochenende werden zusätzliche Busse eingesetzt, die auf die Ankunft bzw. die Abfahrt der Stadtbahn in Neckarelz abgestimmt sind. (ub)

[-] Weniger anzeigen