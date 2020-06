Auf diesem Getreideacker in Mittelschefflenz (im Zeilweg) will die Firma Letzguß ihren Getränkemarkt bauen. Dafür muss der Bebauungsplan neu aufgestellt werden. Foto: S. Kern

Schefflenz. (stk) Die Kindergartengebühren waren wohl der Grund, warum die Sitzung des Schefflenzer Gemeinderats am Montagabend so gut besucht war, dass sogar Zuhörer abgewiesen werden mussten. Den Beratungen voran ging die Bürgerfragestunde, in der einige Eltern an die Gemeinderäte appellierten, für die Aussetzung der Beiträge zu stimmen.

Die Appelle kamen an, die Verwaltung hatte aber ohnehin vorgeschlagen, die Kindergartengebühren für den April und Mai auszusetzen, im Juni muss nur bezahlen, wer auch eine Leistung in Anspruch genommen hat. "Unzumutbar" sei es, die Beiträge rückwirkend zu verlangen, sagte Bürgermeister Rainer Houck. Zudem habe man vom Rettungsschirm des Landes 52.000 Euro erhalten. Die werde man zur Deckung der Lücke verwenden.

Nadja Frey, deren Kind in Oberschefflenz im Kindergarten "Gernegroß" betreut wird, wollte wissen, ob es nicht doch Möglichkeiten gebe, die Betreuung auch dort schon in der kommenden Woche wieder aufzunehmen. "Es hat uns hart getroffen, als wir erfuhren, dass der Kindergarten wegen der Sanierungsarbeiten noch geschlossen bleiben muss." Rainer Houck sicherte zu, mit der Einrichtungsleitung ins Gespräch zu gehen.

Marcus Böker ist derzeit in vielen Gemeinderatssitzungen zu Gast. Auch in Schefflenz erläuterte er, was die BBV vorhat: Sie will den Neckar-Odenwald-Kreis komplett mit Glasfasernetz ausstatten – wenn es genügend Vorverträge gibt. Benötigt werden 25.000 Haushalte aus dem Kreis, die sich an die BBV binden, in Schefflenz wären es 787 Haushalte. "Dann können wir die Bagger rollen lassen", so Böker.

Melanie Steiner und Jürgen Glaser vom Ingenieurbüro für Mosbacher Kommunalplanung sind mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans "Zeilweg" in Mittelschefflenz betraut. Auf einer landwirtschaftlichen Fläche möchte die Firma Letzguß einen neuen Getränkemarkt bauen. Melanie Steiner stellte Planung und Verfahren vor. Gemeinderat Johannes Schäfer wollte die Änderung des Bebauungsplans mit einem Appell an die Familie Letzguß versehen wissen: "Für mich ist es wichtig zu wissen, wie es mit dem Gebäude in Unterschefflenz weitergeht." Auch Andreas Feil betonte: "Niemand will einen zweiten Bahnhof Oberschefflenz." Und Lutz Tscharf betonte: "Wenn wir schon neue Flächen versiegeln, sollte die bereits versiegelten auch sinnvoll genutzt werden." Dem vorgeschlagenen Vorgehen, um den Bebauungsplan zu ändern, stimmte der Rat zu.