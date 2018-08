Mosbach. (schat/pol) Mit Ruhe war es vielerorts nichts am Wochenende, zumindest nicht so, wie es sein sollte bzw. vorgeschrieben ist. „Ruhestörungen überall“ ist die Meldung der Polizei überschrieben, die zahlreiche regulierende Einsätze aufgrund von Störungen der Nachtruhe am Wochenende zusammenfasst: Für die Polizei sei es zwar durchaus üblich, dass an heißen Tagen vermehrt Ruhestörungen gemeldet werden, heißt es darin. In der Nacht von Samstag auf Sonntag traf es die Beamten des Mosbacher Polizeireviers aber offenbar doch besonders: Gleich zehn Mal mussten sie wegen Ruhestörungen ausrücken. Gemeldet wurden diese aus Mosbach, aus Elztal, Obrigheim und Billigheim. Vor Ort konnte dann aber meist problemlos für leisere Töne gesorgt werden.

Die Polizei erinnert – aus aktuellem Anlass – trotzdem noch einmal daran, dass trotz anhaltend hoher Temperaturen wie derzeit (und damit verbundener Outdoor-Aktivitäten) die entsprechenden Gesetze und Verordnungen kein hitzefrei bekommen. „Sondern sich alle Bürger, ob in und vor Gaststätten oder auch im privaten Bereich, an die entsprechenden Sperrzeiten und sonstigen Lärmvorschriften halten müssen“, so die Polizei.