Bisher lief es immer gut für die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis. Auch in diesem Jahr hoffen die beteiligten Partner auf viele Spenden. Kleiner Ansporn: Die Sparkasse stockt das Ergebnis am Ende mit zehn Prozent der Summe auf. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Eigentlich sind es die schlechten Nachrichten, die die Medien dominieren. Gute Schlagzeilen liefert hingegen Jahr für Jahr die RNZ-Weihnachtsaktion. Seit dem Jahr 2009 gibt es sie auch als eigenständige Aktion für den Neckar-Odenwald-Kreis. Bei der vergangenen Aktion waren die guten Nachrichten sogar sechsstellig: 114.691 Euro spendeten die Leserinnen und Leser der RNZ-Ausgaben Mosbach und Buchen, die Sparkasse Neckartal-Odenwald legte noch zehn Prozent drauf – Gesamtergebnis: 126.147 Euro!

Nun startet die Aktion wieder und deshalb trafen sich die Partner – neben der RNZ Mosbach und Buchen sind das die Sparkasse Neckartal-Odenwald, das Diakonische Werk und der Caritasverband im Neckar-Odenwald-Kreis sowie der Fachbereich Soziales des Landratsamtes – zum Auftakt. Die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis findet in diesem Jahr zum 13. Mal statt. An den Zielen hat sich bis heute nichts geändert: Mit den Spendengeldern der Menschen aus der Region sollen Menschen in der Region unterstützt werden. Menschen, denen es nicht so gut geht, die unverschuldet in Not geraten sind, deren Lohn oder deren Rente nicht für das Leben reicht, die durch eine unvorhergesehene Situation das Lebensnotwendige nicht mehr finanzieren können.

Damit das Geld zu 100 Prozent bei den Bedürftigen ankommt, setzen die Partner auf direkte Zusammenarbeit. Für die Verteilung der Mittel sind die Diakonie, der Caritasverband und der Fachbereich Soziales des Landratsamtes verantwortlich. Sie geben die Spenden an Menschen weiter, die sie ohnehin durch Beratungen unterstützen. Menschen, von denen sie wissen, dass das Geld wirklich aus einer Notlage hilft. Dafür fallen ebenso wie für die Verwaltung keinerlei Gebühren an. "Das Geld kommt wirklich komplett den Hilfsbedürftigen aus dem Kreis zugute. Das macht die Aktion so wertvoll", bekräftigt der Leiter der Buchener Lokalredaktion, Rüdiger Busch.

Oft helfen schon Beträge unter 100 Euro, um die schlimmste Not zu lindern – wenn beispielsweise das Geld aufgebraucht ist, der Kühlschrank aber gefüllt werden muss, ehe die nächsten Zahlungen eingehen. "Auch der Schulbeginn ist natürlich eine große finanzielle Herausforderung für viele Familien", berichtete zum Auftakt Guido Zilling, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes. Renate Körber – die Leiterin des Fachbereichs Soziales im Landratsamt – skizzierte eine neue Gruppe von Bedürftigen: "Die Frauen und ihre Kinder im Frauenhaus haben in der jüngsten Zeit auch finanzielle Unterstützung gebraucht." Dinge wie Brillen oder Ähnliches können beim schnellen Auszug auch mal vergessen werden – und werden dann von niemandem ersetzt. "Hier konnten wir mit den Mitteln der RNZ-Weihnachtsaktion Hilfe leisten", so Körber.

Das Coronavirus habe die Lage für viele Bedürftige verschärft, dessen war man sich schon zum Start der Aktion 2020/21 einig. Das gilt auch heute noch. Hinzu kommen stark steigende Energie-, Sprit und auch Lebensmittelkosten. So wird es in den Fallschilderungen auch um Menschen gehen, die von Jobverlust oder Kurzarbeit betroffen sind. Das Coronavirus soll aber nicht im Mittelpunktstehen. "Weg von dem Begriff, aber hin zu der konkreten Not, die entstanden ist", fasst Zilling zusammen. Die Fälle erscheinen ab jetzt wieder dreimal in der Woche in der RNZ und sollen zeigen, wie die Spendengelder der vergangenen Aktion Not lindern konnten.

Denn das Geld, das die RNZ-Leser in den zehn Wochen rund um Weihnachten spenden, wirkt lange nach. "Die Weihnachtsaktion soll und wird den Menschen das ganze kommende Jahr über helfen", ist Heiko Schattauer, Leiter der Mosbacher RNZ-Redaktion überzeugt. Deshalb bedankt er sich auch schon vorab bei all jenen, die sich hier einbringen – jeder Betrag hilft. Deshalb ist auch die Sparkasse Neckartal-Odenwald wieder mit dabei. Sie spendet die Überweisungsträger, die an den Adventswochenenden wieder den RNZ-Ausgaben Mosbach und Nordbadische Nachrichten beiliegen, weist in ihren Filialen und an ihren SB-Terminals auf die Aktion hin und stockt am Ende die Spendensumme wieder um zehn Prozent auf. "Die Aktion passt einfach zu uns", erklärt Sparkassendirektor Michael Krähmer. Vor allem auch deshalb, weil man damit so vielen Menschen in der Region helfen kann. Und das sind – auf jeden Fall und zweifellos – gute Nachrichten.

Info: Spendenkonto: Iban: DE 58.6745.0048.0004 3723 97, BIC: SOLADES1MOS, Stichwort: RNZ-Weihnachtsaktion. Wer eine Spendenquittung benötigt, sollte seine vollständige Adresse vermerken.