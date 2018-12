Mosbach. (deg) Kaum hat die Adventszeit begonnen, schon steht der 2. Advent vor der Tür und man ist mitten drin im "Weihnachtstrubel". Mit großen Schritten rücken die Festtage näher, dabei müssen noch sooooo viele Sachen erledigt werden. Wo bekommt man den passenden Weihnachtsbaum her? Was soll man an den Festtagen kochen? Und was kann man Freunden und Familien dieses Jahr nur wieder schenken? Eine bunte Vielfalt von Geschenkideen und ein Zufluchtsort vor dem "Weihnachtsstress" bieten Weihnachtsmärkte, die auch in der Region in unterschiedlichster Form und Größe stattfinden.

Solche Märkte kurz vor Weihnachten haben im deutschsprachigen Raum eine über 500 Jahre lange Tradition. Gerade in großen Städten wie München, Nürnberg und Dresden entwickelten sich ab dem Mittelalter spezielle Festmärkte, bei denen sich die Menschen zu Beginn der kalten Jahreszeit mit Fleisch und winterlichem Bedarf eindecken konnten. Später kamen Handwerker wie etwa Spielzeugmacher und Zuckerbäcker hinzu, die Geschenke für die Kinder anboten. Auch geröstete Kastanien, Nüsse und Mandel gab es bereits auf den ersten Weihnachtsmärkten. Heute sind sie aus der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken: Hier kann man heißen Glühwein trinken, traditionelles Kunst- und Handwerk bestaunen und warme Leckereien genießen.

Übrigens: Weihnachtsmärkte sind für Deutschland und Österreich typisch, in anderen europäischen Ländern gibt es sie erst seit einigen Jahren. Dort sind sie - wie etwa besonders in Großbritannien - ein deutscher Exporterfolg mit Glühwein, Bratwurst und traditionellem deutschen Handwerk.

Passend zum Thema lässt sich das zweite RNZ-Adventsrätsel nur beantworten, wenn man sich auf dem Mosbacher Weihnachtsmarkt auskennt. Dafür hat sich am 2. Advent die Gewinnchance bereits verdoppelt. Diese Woche gibt es eine Mosbach-Aktiv-Happy-Card im Wert von 50 Euro sowie eine Jahreskarte für das Mosbacher Freibad "faMos" (gestiftet von den Stadtwerken) zu gewinnen. Der Weg zum vorweihnachtlichen Geschenk ist recht einfach, es braucht nur eine richtige Antwort und ein wenig Glück. Zum 2. Advent wollen wir wissen:

Wie viele Tiere finden sich in der großen Holzkrippe am Marktplatz in Mosbach rund um das Jesuskind?

