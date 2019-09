Flughafen Karlsruher/BAden Baden in Rheinmünster. Foto: dpa

Rheinmünster/Mosbach. (pol/mare) Wie schnell der Erholungsfaktor eines Urlaubs verflogen sein kann, musste am Mittwochmittag ein junger Mann erfahren: Der gesuchte 19-Jährige wanderte vom Flughafen direkt ins Gefängnis, wie die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Polizei Offenburg mitteilen.

Der 19-Jährige wurde gegen 14 Uhr von Beamten des Polizeipostens Flughafen und der Polizeihundeführerstaffel nach einem Fluchtversuch auf dem Airport-Areal festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Mosbach wegen Betrugs. Die Polizisten erlangten Hinweise darüber, dass der junge Mann am Mittwochmittag nach einem Urlaub am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden landen würde.

Als er aus dem Flieger stieg und festgenommen werden sollte, nahm die Flucht seinen Lauf. Schnellen Schrittes entfernte sich der 19-Jährige, kletterte hierbei über zwei mit Stacheldraht gesicherte Ausfahrtstore und ließ sich zunächst auch nicht von den Polizisten aufhalten. Als sich der 19-Jährige in einem kleinen Waldstück verschanzte, wurde dieses umstellt und Beamte der Polizeihundeführerstaffel hinzugezogen. Trotz mehrfacher Aufforderung, sich zu stellen, zeigte der Mann keine Reaktion, sodass letztlich die Polizeihunde in dem mit Dornenhecken verwilderten Wäldchen zum Einsatz kamen und "ihre Pflicht erfüllten", wie es in der Pressemitteilung heißt.

Nach seiner Festnahme wurde der 19-Jährige zur Versorgung seiner durch die Flucht erlittenen Verletzungen mit einem Rettungswagen und unter Polizeibegleitung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Im Anschluss wurde er zum Zwecke einer richterlichen Vorführung nach Mosbach gefahren.

Beim Amtsgericht Mosbach wurde der bestehende Haftbefehl wegen mehrfachen Betrugs durch einen Richter bestätigt. Aktuell befindet sich der 19-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.