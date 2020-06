In Kontakt bleiben, trotz der durch das Coronavirus bedingten Zwangstrennung: Die Kindergärten in der Region haben mit vielen Aktionen versucht, Kinder und Eltern zu erreichen. Foto: Stephanie Kern

Region Mosbach. (pm/stk) Von pädagogischen Fachkräften erwartet man eine große Vielfalt an Ideen und Kreativität. "Diese stellen die pädagogischen Mitarbeiter der elf Kindertagesstätten der katholischen Kirchengemeinde Mose nun in Zeiten der Corona-Pandemie unter Beweis", heißt es in einer Mitteilung der katholischen Kirchengemeinde Mosbach-Elz-Neckar ("Mose"). Denn obwohl die Kinder nicht in den Kindergarten gehen durften, überlegten sich die Erzieherinnen verschiedene Aktionen für Kinder und deren Familien.

Mit persönlichen Briefen für Kinder und Eltern, Bastel- und Spielanleitungen, Portfolioblättern zum Gestalten, Anregungen für Mutter- und Vatertagsgeschenke, Liedern und vielem mehr haben die Erzieherinnen und Erzieher den Kontakt zu Kindern und Familien aufrecht gehalten – das gilt nicht nur für die Mose-Kindergärten, sondern für alle Einrichtungen der Region. "Die Freude über die Post aus der eigenen Kindertagesstätte ist bei den kleinen Empfängern sehr groß", meinen die Verantwortlichen der Kindergärten.

Aber auch die Erzieher selbst wurden zu Empfängern von Post: Grüße, selbstgemalte Bilder, angemalte Steine oder andere Aktionen kamen in verschiedenen Formen wieder in die Einrichtung zurück. Zum Beispiel auch im evangelischen Kindergarten in Rittersbach. Die Kinder sollten bei einem Frühlingsspaziergang mit der Familie schöne Steine sammeln, sie bemalen und beim Kindergarten ein kleines Bild gestalten. Dabei zeigte sich, welch kreativen Ideen die Kinder haben. Auch im evangelischen Kindergarten Hüffenhardt gab es ein Miteinander während der Corona-Trennung. "Spiel- und Bastelideen wurden über den Elternbeirat mit WhatsApp verteilt. Es wird an einem Corona-Backbuch gearbeitet, für das Rezepte gesammelt werden. Außerdem gibt es eine Arche Noah in der Kirche, der jede Familie ihre Taube der Hoffnung hinzufügen konnte. Der Elternbeirat ist genauso aktiv und hat eine Kette mit bemalten Steinen rund um den Kindergarten gelegt oder eine Schatzsuche für die Kinder organisiert, die draußen bleiben müssen", berichtet Pfarrer Fritjof Ziegler.

Neben der Entwicklung von Angeboten für zuhause wurden in den letzten Wochen aber auch in vielen Kindergärten die Räumlichkeiten und Spielsachen auf Vordermann gebracht, Konzeptionen überarbeitet und Konzepte verfasst. Die Kirchengemeinde Mose betont: "Der religiöse Bildungsauftrag, der im Orientierungsplan für katholische Kindertagesstätten verankert ist, lässt die pädagogischen Fachkräfte auch in diesem Feld handeln. So sollen den Kindern Möglichkeiten angeboten werden, religiöse und weltanschauliche Traditionen zu erleben. Als katholische Einrichtung ist es selbstverständlich, mit den Kindern biblische Geschichten in verschiedenen Formen zu erarbeiten, gemeinsam zu beten und zu singen und religiöse Feste zu feiern. Dies wurde bereits an Ostern umgesetzt; zum Pfingstfest gab es einen kleinen Film."

In der kommenden Woche – ab dem 29. Juni – sollen die Kindergärten wieder öffnen. Und zwar im Regelbetrieb, soweit die personelle Situation es zulässt. Die entsprechende Corona-Verordnung dazu gibt es schon. Noch sind aber nicht alle Fragen geklärt, wie Fritjof Ziegler bestätigt. "Ganz genau kennen wir die Regeln noch nicht. Zum Beispiel bei der Frage, wie wir fehlendes Personal ersetzen." Dennoch sei man dieses Mal einen Schritt weiter als bei der Ankündigung des eingeschränkten Regelbetriebs im Mai. "Wir haben nun die Aufgabe bekommen, alle Erzieherinnen zum Arzt zu schicken", erklärt Ziegler weiter. Noch wisse man nicht, wer nächste Woche zur Verfügung steht. Ziegler: "Wir rechnen bei uns in Hüffenhardt aber damit, dass wir es irgendwie hinbekommen, ab 29. Juni für alle Kinder wieder ein Angebot auf die Beine zu stellen." Eltern müssten allerdings damit rechnen – und das gilt sicher nicht nur für Hüffenhardt –, dass es Einschränkungen bei den Öffnungszeiten geben werde. "Mein Grundgefühl ist, dass das jetzt einfach dran ist und auch logisch ist", sagt Ziegler zur geplanten Öffnung der Kindergärten.

Auch die Verantwortlichen des kommunalen Kindergartens in Mosbach haben sich Gedanken über die vollständige Öffnung gemacht. "Es wird wohl auch pädagogische Einschränkungen geben, da Kinder und Personal festen Gruppen zugeteilt werden", sagt Dieter Kautzmann, Leiter der Abteilung Bildung und Generationen bei der Stadtverwaltung. Positiv für den Kindergarten in städtischer Trägerschaft: Es wird wohl keine Personalausfälle geben. Änderungen aber schon: Zum Beispiel einen ungefähren Hol- und Bring-Zeitplan, um die Elternbegegnungen etwas zu entzerren. Auch die Nutzung des Außenspielbereichs muss nach Gruppen getrennt und mit Zeitplan erfolgen. "Da ist die Kindergarten-Leitung auch sehr hinterher", sagt Kautzmann. "Ich bin kein Wissenschaftler oder Virologe, aber ich gehe davon aus, dass die Schritte gut abgewogen sind und nicht nur der Druck der Eltern ausschlaggebend war", meint Kautzmann zur nun doch schnellen Öffnung.

Klaus Muth von der katholischen Verrechnungsstelle berichtet: "Bei uns steht nun die Grundausrichtung, das muss jetzt mit den Einrichtungen abgestimmt werden." Fast 50 Kindergärten in der Region und darüber hinaus betreut die katholische Verrechnungsstelle. "Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich stelle mir aber auch die Frage, wie viele Familien die Betreuung überhaupt wieder nutzen." Und auch er stellt sich die Frage, wie viele Mitarbeiter zur Risikogruppe gehören und demnach nicht arbeiten können. "Normalerweise haben wir einen großen Pool von Vertretungskräften, die wir aber nicht so locker einsetzen können wie wir das gewöhnt sind", sagt Muth. Auch das werde eine Herausforderung werden.

Die Erzieherinnen und Erzieher selbst sind gespannt, wie ihr Neustart nach der Trennung sein wird. Und sie freuen sich auf die Kinder. "Natürlich ist es nicht so wie vorher, aber wir freuen uns sehr und alle Kinder, die bisher zurückgekehrt sind, waren sehr positiv", berichtet Ursula Streib, Leiterin des evangelischen Kindergartens Obrigheim. "Wir haben die Kinder vermisst."

Für Pfarrer Frietjof Ziegler ist aber klar, dass man das Infektionsgeschehen weiterhin im Blick behalten muss: "Ich frage mich im Hinterkopf, was passiert, wenn wir wieder mehr Ansteckungen haben." Auch das lässt sich wohl auf beliebig viele Kindergarten-Verantwortliche übertragen...