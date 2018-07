Von Alexander Rechner

Mosbach. Wer von Westen her mit seinem Auto auf der Bundesstraße 27 in die Große Kreisstadt rollt, dem sticht das altehrwürdige Silogebäude der ZG Raiffeisen ins Auge. Aber wie sieht die Zukunft des prominent gelegenen Komplexes aus, der schon viele Jahrzehnte auf dem Buckel hat? Denn in den vergangenen Tagen rückten die Bauarbeiter mit schwerem Gerät an. Mit einem Bagger nahm man in der Folge ein Teil der stadtbildprägenden Immobilie Stück für Stück auseinander.

"Die beiden Flügel des Silogebäudes konnte man nicht erhalten", erläutert Projektentwickler Heinz-Josef Windhäuser von der Grundinvest Süd (GIS) auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Entgegen dem ursprünglichen Konzept habe man nun feststellen müssen, dass die Substanz des Bauwerkes zu schlecht sei. Aber das sei längst nicht der einzige Grund gewesen, weshalb man sich zu dieser Entscheidung durchgerungen habe. "Gleichzeitig reichte die Deckenhöhe für eine vernünftige Nutzung der Gebäudeflügel einfach nicht aus", schildert Heinz-Josef Windhäuser und bezieht sich damit auf die angedachte Planung, diese Teile des Komplexes gewerblich zu nutzen. Zumal man sich von dieser Idee auch verabschieden musste, weil die Interessenten nicht Schlange gestanden seien, wie der Projektentwickler darlegt.

Indes sind die Abbrucharbeiten schon voll im Gange. Der linke Flügel der schwer in die Jahre gekommenen Immobilie gehört bereits der Vergangenheit an. Aktuell erinnern nur noch losgelöste Mauersteine und noch nicht abtransportiertes Schüttgut an das Nebengebäude am alten Mosbacher Güterbahnhof.

Der rechte Flügel des Bauwerkes wird wohl alsbald folgen. Überdies gibt es denkmalschutzrechtlich keine Bedenken. Der Turm und die dazugehörigen Nebengebäude stehen nicht auf der Denkmalliste, unterstreicht Beate Banschbach von der Abteilung Baurecht und Denkmalschutz der Stadt Mosbach.

Allerdings muss nicht das gesamte Bauwerk weichen. Konkret heißt dies: Der prägende Turm soll stehen bleiben. "Diesen wollen wir erhalten", sagt Heinz-Josef Windhäuser klar. Laut dem Projektentwickler soll der Turm in Zukunft gewerblich wiederbelebt werden. Angedacht sei dabei, dass Büroräume darin Platz finden.

Was daneben künftig errichtet wird, ist noch Zukunftsmusik. Zunächst müsse der Bauantrag eingereicht werden, so Heinz-Josef Windhäuser. Jedoch: Der Projektentwickler geht davon aus, dass das Areal am alten Mosbacher Güterbahnhof Mitte nächsten Jahres ein anderes Gesicht haben wird.

In der jüngeren Vergangenheit setzten sich die Mosbacher Architekten Klaus Throm und Robert Hähndel mit großem Engagement für den Erhalt des charmanten Bauwerkes ein. Die beiden mühten sich flugs um Möglichkeiten, um eine sinnvolle Neunutzung für die Immobilie zu finden. Denn nach Meinung der beiden Architekten handelt es hierbei um ein stadtbildprägendes Gebäude, das die Mosbach-Besucher am Eingang in den Stadtkern leitet.

Auch wenn die Tage der beiden Nebengebäude nun gezählt sind, steht dem imposanten Turm demnach eine Zukunft bevor. Die Gäste werden sich zwar auf einen neuen Anblick einstellen müssen. Aber immerhin wird der Turm des ehemaligen Silogebäudes der ZG Raiffeisen die Besucherinnen und Besucher wohl weiterhin "begrüßen". Nur dann - zumindest nach der derzeitigen Konzeption - als Bürogebäude.