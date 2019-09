Klare Worte findet Landtagsabgeordneter Peter Hauk zur möglichen Konkurrenzsituation zwischen den Dualen Hochschulen in Mosbach und Heilbronn. Der Mosbacher Standort dürfe nicht ohne Not geschwächt werden. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Seine Politikerkarriere begann schon in frühen Jugendtagen - in der Jungen Union, zunächst in Walldürn, sodann im Landkreis. Rund acht Jahre führte Peter Hauk den hiesigen Kreisverband. Der studierte Forstwirt ist heute Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und vertritt den Neckar-Odenwald-Kreis im Landtag von Baden-Württemberg.

Zwischen Terminen in Stuttgart und im Landkreis trafen wir den CDU-Politiker zum Gespräch. Dabei bezog er Stellung zur Dualen Hochschule Mosbach, kommenden Landtagswahl und zum Forstgipfel.

Herr Hauk, die mögliche Konkurrenzsituation zwischen den beiden Hochschulstandorten Mosbach und Heilbronn sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Wie bewerten Sie die Lage?

Der Aufsichtsrat der Gesamt-DHBW hat eine Empfehlung an unsere Landesregierung ausgesprochen. Diese werden wir nun sorgfältig analysieren. Für mich gilt aber: Der Mosbacher Standort darf nicht ohne Not geschwächt werden. Die Duale Hochschule in Mosbach ist eine wichtige Einrichtung in unserer Region und in unserer Bildungslandschaft. Als sich die DHBW Heilbronn verselbstständigte, hatte ich damals vor diesem Schritt gewarnt. Nun geht der Prozess weiter, den ich befürchtet hatte.

Die Frage wird auf dem Kabinettstisch in der Villa Reitzenstein in Stuttgart liegen, an dem Sie als Minister auch sitzen. Wann soll darüber entschieden werden?

Derzeit ist noch nicht bekannt, wann die Thematik auf dem Kabinettstisch liegen wird. Dies ist eine politische Frage, die wir nicht nur im Kabinett, sondern auch in den beiden Regierungsfraktionen zu besprechen haben. Denn im Koalitionsvertrag, dem die Landes-Grünen zugestimmt haben, ist festgehalten: Für die Landespolitik bedeutsame Themen bedürfen der Zustimmung der Regierungsfraktionen. Überdies ist es eine schöne Gepflogenheit, dass die Beschlüsse im Kabinett einhellig getroffen werden. Für mich als Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz steht fest: Die Duale Hochschule in Mosbach ist ein Flaggschiff im ländlich geprägten Raum.

Die Ansiedelung der DHBW in Mosbach und Bad Mergentheim war ehemals eine bewusste Entscheidung der CDU-geführten Landesregierung zugunsten der strukturschwächeren ländlichen Räume. Hat die CDU ihre Meinung inzwischen geändert?

Nein. Die Südwest-CDU setzt sich weiterhin für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum ein. Das war und ist einer unsere Grundsätze in Baden-Württemberg. Dies ist ein Markenkern der CDU und der Landespolitik. Wir sind im Übrigen keine Erfüllungsgehilfen von Herrn Harald Unkelbach (Präsident der IHK Heilbronn-Franken, Anm. d. Red.). Die Landespolitik tut gut daran, wenn sie Distanz zu Sponsoren oder Geldgebern wahrt. Auch wenn heute eine Vielzahl an Hochschulen ohne Drittmittel nur schwer überleben können.

Wie möchten Sie den Mosbacher Standort in dieser Frage unterstützen?

Ich stehe klar hinter der Dualen Hochschule in Mosbach. In diesem Prozess ist mir wichtig, Gespräche mit den Beteiligten zu führen, wie beide Standorte Mosbach und Heilbronn ihre Profile schärfen können, ohne sich gegenseitig Konkurrenz zu machen. Dabei sind auch die Experten und Verantwortlichen der DHBW besonders gefragt. Einen Bereich sehe ich schon einmal, in dem der Mosbacher Standort weiter gestärkt werden könnte - und das ist der Studiengang des Bauingenieurswesens.

Apropos Bauingenieurswesen: Die Hochschule möchte im Obertorzentrum ihrem Baukompetenzzentrum eine Heimat geben. Wie ist der aktuelle Stand?

Die Hochschule in Mosbach muss sich kontinuierlich weiterentwickeln. Dazu zählt auch eine bauliche Erweiterung. Die DHBW Mosbach sollte im Obertorzentrum, in der Nähe ihres Campus Lohrtalweg, einziehen. Damit die Planung vorangetrieben werden können, wäre ein schnelles Handeln wünschenswert. Es wäre hilfreich, wenn das Wissenschaftsministerium die Nutzungsanforderung an das Finanzministerium zuleiten würde. Dann könnte man mit diesem Projekt vorankommen.

Sie sind Vorsitzender des einflussreichen Bezirksverbandes Nordbaden. Ist die kommende Landtagswahl für die CDU schon verloren, sollte Ministerpräsident Winfried Kretschmann wieder antreten?

Nein, die CDU hat eine reelle Chance. Und mit Dr. Susanne Eisenmann haben wir eine überzeugende und durchsetzungsfähige Spitzenkandidatin.

Werden Sie bei der Landtagswahl erneut ins Rennen gehen?

Ich bitte um Verständnis, dass ich eine solche Entscheidung erst mir der Partei bespreche.

Aber die Arbeit eines Landtagsabgeordneten bereitet Ihnen noch immer Freude?

Genauso wie am ersten Tag. Zu gestalten für den ländlichen Raum, für den Neckar-Odenwald-Kreis, das treibt mich ungebrochen an.

Werden denn in Baden-Württemberg nach dem Ende der Sommerferien Unterrichtsstunden ausfallen? Wie sieht es mit Lehrerversorgung aus?

Wie bei der Polizei auch, rollt auch hier eine Pensionierungswelle auf uns zu. Und dies müssen wir erst einmal auffangen. Vor allem fehlen uns Grundschullehrer. Und dennoch wird in Baden-Württemberg kein Kind nicht beschult. Im kommenden Jahr wird die Situation insgesamt besser, dann sind die ersten zusätzlichen Studenten fertig. Als Landes-CDU ist uns dieses Thema sehr wichtig. Schließlich geht es um die Zukunft unserer Kinder.

Sie sprachen gerade die Polizei an. Wie will die grün-schwarze Landesregierung dafür sorgen, dass auch im Neckar-Odenwald-Kreis mehr Polizisten auf die Straße kommen?

Angesichts der anlaufenden Pensionierungswelle stehen wir vor der Herausforderung, mehr Polizisten ausbilden zu müssen. Und das tun wir. Aber bis diese in den Revieren ankommen können, dauert es noch bis ins Jahr 2021. Die neuen Beamtinnen und Beamten werden dann aber zu einer Entlastung beitragen. Das ist auch erforderlich, weil die Polizisten, auch im Neckar-Odenwald-Kreis, viel leisten.

Sie hatten jüngst zu einem Forstgipfel eingeladen. Rund 50 Experten haben in Stuttgart über einen Notfallplan für den baden-württembergischen Wald beraten. Wie sollen Sie auch den Wald im Landkreis retten?

Wir müssen langfristig unseren Wald auch im Neckar-Odenwald-Kreis für den Klimawandel fit machen. Dürre, Hitze und in der Folge Schädlinge wie der Borkenkäfer haben unserem Wald in den vergangenen beiden Jahren enorm zugesetzt. Mein Plan sieht vor, privaten und öffentlichen Waldbesitzern sowie den Holzvermarktern zu helfen, die akute Ausnahmesituation besser bewältigen zu können. Zudem müssen wir klimastabile Wälder aufbauen, zum Beispiel mit Douglasien, Hainbuchen, Nussbäumen oder Exoten wie dem Tulpenbaum. In jedem Landkreis wollen wir auf ein paar Hektar Versuchsfläche testen, welche Baumarten geeignet sind, um einen klimastabilen Wald in Zukunft aufzubauen.