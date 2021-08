Limbach. (jasch) Eine doch recht kurzfristige Organisation, geprägt von den Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie, dazu noch launisches Wetter – Die Veranstalter ML Events und Future-Light Crew hatten keinen leichten Start in das Odenwald-Open-Air, das am Freitag auf der Limbacher Festwiese begonnen hat. Es kommt eben erstens anders und zweitens als man denkt. So war das Veranstaltungsteam gleich zu Beginn zu spontanem Handeln gezwungen und musste wegen Regen den geplanten Auftritt von Kabarettist Rolf Miller am Samstag verschieben.

In seinen Grußworten bei der Eröffnung am Freitag ging Bürgermeister Thorsten Weber auf die Vorgeschichte ein. So fand ein erstes Ideengespräch am 10. März statt, an Veranstaltungen war da aber noch "nicht zu denken". Danach sei der Prozess geprägt gewesen "von dem Blick auf die Entwicklung von Inzidenzen".

Lucas Beck von ML Events aus Mosbach sagte: "Ich bin froh und stolz, dass wir alles fertig bekommen haben. Das hier ist für uns erst die zweite Veranstaltung in diesem Umfang."

Zumindest am Freitag zeigten sich die Besucher von den schwierigen Rahmenbedingungen noch unbeeindruckt: Mit einem kühlen Getränk in der einen Hand und einem "heißem Hund" in der anderen, erfreute man sich ab 18 Uhr an dem Dargebotenen. Dank des Bieranstichs von Bürgermeister Weber, der nach getaner Arbeit für alle Gäste eine Runde spendierte, kam zum ersten Mal seit langer Zeit so etwas wie Volksfeststimmung auf.

Der Limbacher Musikverein tat dazu sein Übriges und sorgte unter der Leitung von Matthias Hess für musikalische Unterhaltung. Zum "Badnerlied", Alvaro Soler‘s "Sofia" und vielen weiteren bekannten Hits ließen sich die Gäste zum launigen Mitklatschen und Mitsingen verleiten.

Am Abend gab es ein Kontrastprogramm mit einem Trio aus dem Elektro-Genre, das rund 300 Besucher anzog: "Jey Aux Platines", namentlich Julius Jehn, machte um 21.30 Uhr den Anfang. Es folgte das DJ- und Produzententeam "Harris & Ford", die bis Mitternacht spielten. Mit "Dropixx" endete eine Nacht voller elektrisierender Beats und mystischer Atmosphäre. Da heulte wahrscheinlich sogar der Wolf mit – das Tier ziert das Logo des Odenwald-Open-Airs.

Die österreichischen Top-DJs "Harris & Ford" traten bereits auf bekannten Festivals der Elektro-Szene wie dem "World Club Dome" und dem Megapark Mallorca auf – und nun eben auch in Limbach. Der Stimmung war bestens und so freute man sich, dass endlich wieder etwas los war. Patrick Schulz von Future-Light Crew fasste es so zusammen: "Die Besucher waren gut drauf und hatten richtig Spaß. Die Veranstalter hätten die Hygieneregeln beachtet, wurde betont. Die DJs hatten richtig Bock wieder ein Open-Air zu machen, weil es so lange nicht mehr möglich war. Julius, ’Harris & Ford’ und ’Dopixx’ hatten ein besonderes Kompliment: Sie hätten nicht gedacht, dass es auf so einem kleinen Dorf so abgehen kann."

Das abwechslungsreiche Programm an diesem Wochenende war aber noch nicht beendet. So rasant wie es anfing, ging es mit "Brass Machine" und Lokalmatador Patrick Noe weiter. Comedian "Maddin" Schneider komplettierte schließlich einen tollen Start in das Odenwald-Open-Air (wir werden noch berichten).