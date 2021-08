Limbach. (RNZ) Mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Thorsten Weber fällt am Freitag um 18 Uhr der Startschuss zum großen Odenwald-Open-Air auf der Festwiese in der Limbacher Industriestraße. Nach dem Heimspiel des Musikvereins Limbach stehen ab 21.30 Uhr bis spät in die Nacht wummernde Beats von "Jey aux Platines & Dropixx" und den österreichischen DJs "Harris & Ford" auf dem Programm.

Das erste Festival-Wochenende wird am Samstag um 17 Uhr vom Meister der Halbsätze eingeläutet: dem mehrfach preisgekrönten Kabarettisten Rolf Miller. In seinem Programm "Obacht Miller" zeigt der Walldürner seinem Publikum erneut, dass wir nicht alles glauben dürfen, was wir denken. "Ball flach halten, kein Problem ... ganz ruhig, alles schlimmer … äääh ... wie sich’s anhört ..." – wie immer weiß Miller nicht, was er sagt, und genauso meint er es. Denn wenn gesicherte Ahnungen in spritzwasserdichte Tatsachen münden, wer erliegt da nicht Millers Charme. Eben. Und das Ganze auch noch "besser wie in echt", als ob Gerhard Polt im Audi A6 neben ihm sitzt.

Um 20.30 Uhr packt dann die Coverband "Brass Machine" ihre Instrumente aus. Im Gepäck haben die versierten Musiker neben einem abwechslungsreichen Songrepertoire aus Soul, Rock und Pop auch den stimmgewaltigen Lokalmatador Patrick Noe. Wie der Bandname vermuten lässt, stehen knackige Bläsersätze einer Brass-Section im Mittelpunkt des Geschehens. Ob Phil Collins, Toto, a-ha, Queen, Chicago, Joss Stone, Foreigner, Supertramp, Pink, Robbie Williams, Billy Joel, Peter Gabriel, Christina Aguilera, Huey Lewis, Söhne Mannheims oder Joe Cocker – Brass Machine drückt den Songs den eigenen Stempel auf.

Am Sonntag betritt ab 18 Uhr Comedian "Maddin" Schneider die Bühne auf der Festwiese. Er ist Dauergast in etlichen TV-Formaten des Genres und streifte im Kino schon als hochgewachsener Zwerg gemeinsam mit Otto Waalkes durch den Märchenwald. Wer mal wieder einen ganzen Abend durchlachen und dabei einen tiefen Einblick in die menschliche Psyche erhalten möchte, ist bei ihm genau richtig. In seinem Programm "Denke macht Koppweh!" gewährt er einen Blick ins Oberstübchen. Dort tummeln sich die aberwitzigsten Gedanken – bis zu 80.000 pro Tag! Vom hessischen Säbelzahntiger bis zum gelben Sonntagssack – von außen betrachtet sind die absurden Gedankengänge des Mister Aschebeschär brüllend komisch. Von innen fühlt es sich oft eher an wie Self-Mobbing.

Info: Das Odenwald-Open-Air geht noch die ganze nächste Woche weiter. Das Programm und Karten gibt es unter www.odenwald-open-air.de.

Update: Freitag, 6. August 2021, 11.47 Uhr

Bands, Beats und Comedy unter Limbachs Himmel

„Die Draufgänger“. Foto: zg

Limbach. (pm) ML Events und Future Light Crew starten in Limbach mit einem bunten Programm in den Kultur-Sommer 2021. Nach dem Autokino im vergangenen Jahr öffnet vom 6. bis 15. August das Odenwald-Open-Air auf der Festwiese in der Industriestraße seine Pforten. Die Gäste erwartet ein reichhaltiges Programm von Rockbands über DJs und Comedy. Neben Aushängeschildern wie "Harris & Ford", Maddin Schneider, Rolf Miller, "Die Draufgänger" und dem Abschlusskonzert mit Höhenfeuerwerk gibt es viele weitere Acts.

Die Veranstaltungen und das "After-Work-Chillout" können an der Biertischgarnitur oder auf Liegestühlen unter Palmen und freiem Himmel genossen werden. Am Freitag, 6. August, eröffnen der Musikverein Limbach und Bürgermeister Thorsten Weber die Veranstaltung mit einem Fassanstich. Pro Veranstaltung sind bis zu 900 Tickets verfügbar.