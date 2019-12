Von Peter Lahr

Obrigheim. Die gute Nachricht vorneweg: Die altdeutsche Schäferhund-Dame "Bella" hat alle 70 Tests erfolgreich bestanden und wird nun zum Assistenzhund ausgebildet. Bereits im September kam die junge Hündin nach Obrigheim, wo sie den 16-jährigen Marlon Hartmann rund um die Uhr "bewacht". Denn Bella verfügt über eine besondere Fähigkeit: Sie kann Veränderungen an ihrem Herrchen frühzeitig erkennen und davor warnen. Das kann lebenswichtig sein, denn Marlon leidet an Epilepsie.

Vor vier Jahren erlitt er in der Schule seinen ersten Anfall. Nach mehreren Klinikaufenthalten nimmt er zwar jeden Tag Tabletten. "Aber sie helfen ihm nicht komplett", weiß seine Mutter Desireé Hartmann. Immer wieder leide er an Migräne, weitere epileptische Anfälle folgten.

Um das Leben wieder ein Stück weit normaler gestalten zu können, ist Familie Hartmann nun "auf den Hund gekommen". Und zwar auf einen ganz besonderen. Hundetrainerin Susanne Nees bildet in der Nähe von Darmstadt "Assistenzhunde fürs Leben" aus. Sie hat auch das Potenzial von Bella erkannt. "Nur jeder tausendste Hund ist geeignet", erklärt die Expertin. Bella hat dieses besondere Talent. Sie kann eine reduzierte Sauerstoffsättigung an ihrem Herrchen wahrnehmen und so frühzeitig vor einer gefährlichen Situation warnen.

"Wir mit ihr, sie mit uns – wir müssen alle lernen", lautet derzeit das Familien-Motto bei Hartmanns. Der Epilepsiewarnhund ist im Idealfall rund um die Uhr mit Marlon zusammen. Doch die verspielte Hundedame muss auch noch die "normalen Regeln" erlernen. Gebote wie "Sitz" oder "Platz" muss sie befolgen, das Apportieren erlernen. Dazu kommt dann noch die Spezialausbildung.

"Sie darf vor nichts Angst haben", erläutert Marlon. Mit Bella steht ihm eine rund zweieinhalbjährige Ausbildung zum Assistenzhund bevor. Jede Woche fahren die beiden zum Training zu Susanne Nees. Zum Glück übernimmt der Opa das Amt des Chauffeurs. Das 60-minütige Training zeigt bereits erste Erfolge: "Marlon darf keine Rolltreppen fahren. Das verweigert Bella schon", benennt Desirée Hartmann ein erstes erreichtes Trainingsziel. Auch vor dem Überqueren einer Straße schaue sie nach links und rechts. Vor einer anziehenden Veränderung bei Marlon habe Bella bereits gewarnt. Da sei sie zwei Tage lang unruhig gewesen.

"Sie ist noch ein Dickkopf", charakterisiert Marlon seine treue Begleiterin, die sogar im Zimmer des Jugendlichen übernachten darf. "Stressig" werde es vor allem morgens, wenn vor der Schule das Gassigehen anstehe. Denn Bella sei immer wieder gerne "in action".

Bei Marlons Einschulungsfeier in der Obrigheimer Gemeinschaftsschule war Bella der Star. Nachdem sich Schulleiterin Andrea Stojan zwischenzeitlich bei den entsprechenden Stellen schlau gemacht hat, kann sie grünes Licht signalisieren. "Wenn ein Hund die Zertifizierung hat, dass er in die Schule darf, dann ist er willkommen."

Ähnlich wie ein Blinden- oder Diabetikerhund darf Bella dann auch mit in den Supermarkt, ins Krankenhaus oder ins Kino. Auch zum bald zu absolvierenden Praktikum darf Bella mit in die Werkstatt, freut sich derweil Marlon.

Da die Ausbildung zum Assistenzhund sowohl zeit- als auch kostenintensiv ist, hat Familie Hartmann eine Spendenaktion initiiert. Als Schirmherr gewann sie Dr. Thomas Ulmer.

Info: Spenden können auf das Konto der evangelischen Kirchengemeinde Obrigheim bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald überwiesen werden. IBAN: DE77.6745.0048.0003 0320 00; Verwendungszweck: "Obrigheim, Therapiehund Marlon Hartmann".