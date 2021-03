Von Stephanie Kern

Obrigheim. Das Geräusch einer Schere kann man (im Deutschen) so gut wie nicht versprachlichen. "Schnippschnapp" ist zwar ein Versuch, aber eigentlich hört (und fühlt) es sich ganz anders an, wenn nach mehr als zehn Wochen die Friseure wieder ihre Scheren fliegen lassen.

"Die Freude überwiegt", sagt Petra Jahn. Die Friseurmeisterin führt in Obrigheim einen Salon. Vor wenigen Wochen hat die RNZ sie bei einer Demo der Beschäftigten und Arbeitgeber im lokalen Einzelhandel in der Mosbacher Innenstadt getroffen. "Mir liegt die Aktion sehr am Herzen. Denn wir sind alle Geschäftsleute", sagte Jahn vor vier Wochen. Gestern konnte sie wieder selbst Hand anlegen, die Entwicklung ihres Unternehmens wieder selbst in die Hand nehmen.

Auch für Sabine, die in Jahns Salon arbeitet und ihren Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, war es gestern der erste Arbeitstag nach zehn Wochen Lockdown. "Nach der ersten Kundin musste ich erst mal meine Freude darüber ausdrücken, dass ich es noch kann." Sie habe viele Anfragen für Privatbesuche bekommen – auch von Menschen, mit denen sie seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr hatte. "Ich hatte meine Scheren während des gesamten Lockdowns aber tatsächlich nicht einmal in der Hand", erzählt die Friseurin. Die Problemzonen sind bei allen Kunden gleich: Die Haare sind sehr lang, die Ansätze groß. "Es lohnt sich bei den meisten", sagt sie lachend. In die Freude über die Öffnungen mischt sich aber auch Unsicherheit: "Wir wissen natürlich nicht, ob die Menschen, die von draußen hereinkommen, erkrankt sind, ob sie sich an die Regeln halten." In den kommenden Wochen habe sie viel zu tun, so dass man auch vorerst den Montag als freien Tag gestrichen hat. "Wir versuchen, unseren Kunden gerecht zu werden. Aber natürlich schaffen wir nicht alles auf einmal." Das trifft auch auf die Friseurin selbst zu: Die Haare sind viel länger, als sie es je waren. "Jetzt sind erst mal unsere Kunden dran, und wenn dann Zeit ist, lasse ich mir die Haare schneiden", meint Sabine.

Dass die vielen Wochen in Kurzarbeit für sie psychisch nicht zur Belastung wurden, dafür sorgte auch Chefin Petra Jahn: Man blieb in Kontakt, bildete sich gemeinsam bei Online-Seminaren weiter. "Am meisten fehlte mir tatsächlich der Kontakt zu den Kunden, die Gespräche", berichtet die Friseurin. Für die nächsten Wochen wünscht sie sich etwas mehr Normalität, aber auch, dass sich die Menschen an die Regeln halten. "Meine größte Hoffnung ist, dass nicht ein dritter Lockdown kommt."

Für Petra Jahn, die den Friseursalon führt, war es mehr als nötig, dass sie nun wieder öffnen darf. "Ich würde ab diesem Monat geschäftlich mit dem Rücken zur Wand stehen und müsste einen Kredit aufnehmen." Eine Entscheidung, die man sich nach einer langen Zeit als Selbstständiger sicher nicht leicht mache. "Die Wertschätzung heute früh war enorm", berichtet Jahn vom ersten Öffnungstag. "Wir haben Blumen, Süßigkeiten, Sekt und auch andere Aufmerksamkeiten bekommen. Das hat uns doch sehr beflügelt", erzählt sie.

Sie persönlich ist für die kommenden drei Wochen ausgebucht – obwohl sie Zwölf-Stunden-Schichten geplant hat. "Man kann natürlich weniger Kunden gleichzeitig drannehmen. Das beschert einem ein angenehmeres Arbeiten, aber es fehlt eben auch Umsatz."

Es gehe nun aber auch darum, die Kunden zu verwöhnen, ihnen wieder ein Stückchen Wohlbefinden und Normalität zurückzugeben. Auch sie hat seit Mitte Dezember jede Menge Einladungen zum Kaffee bekommen, wurde gebeten, privat Haare zu schneiden. "Und es gibt ja wohl auch Kollegen, die das gemacht haben. Denn man hat ja immer wieder mal den ein oder anderen mit perfektem Haarschnitt im Supermarkt gesehen", so Jahn. Obwohl sie die wirtschaftlichen Nöte ihrer Kolleginnen und Kollegen verstehe, "verurteile ich das trotzdem". Denn je mehr die Menschen die Regeln einhielten, desto größer sei die Chance für alle, aus dem Lockdown rauszukommen. "Vielleicht hätte es schon früher Lockerungen geben können", meint Petra Jahn.

Ihre Kundin ist derweil sichtlich erleichtert, dass Petra Jahn und ihr Team wieder da sind. "Mein Mann kommt morgen dran", erzählt sie. Noch an dem Abend, als die Entscheidung raus war, konnte Petra Jahn sich vor Terminanfragen kaum retten. Viele wollten gleich und so schnell wie möglich einen Termin vereinbaren. Das Geräusch, das Scheren beim Schneiden machen, werden in den kommenden Tagen wohl viele Menschen hören ...