Obrigheim. (rl) Zu einem Unfall kam es auf der L590 zwischen Asbach und Kälbertshausen am Montagnachmittag. Ein 61-jähriger BWM-Fahrer war gegen 11.30 Uhr auf der Kreisstraße von Obrigheim Richtung L590 unterwegs und wollte an der Einmündung zur Landesstraße nach links Richtung Hüffenhardt abbiegen. Zeitgleich kam aus Richtung Hüffenhardt ein Golf angefahren. Auf dem Abbiegestreifen aus Richtung Asbach gesehen stand ein Lastwagen, der nach links in Richtung Obrigheim abbiegen wollte.

Hier kam es offenbar zu einem Missverständnis: Der Laster-Fahrer wollte den entgegenkommenden Golf vorbeilassen und dann nach links in Richtung Obrigheim abbiegen. In dem Moment als der Lastwagen zum Stillstand kam, fuhr der BMW-Fahrer los und kollidierte mit dem in Richtung Asbach fahrenden Golf.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Golf abgewiesen und kollidierte frontal mit dem noch stehenden Laster. Die beiden Golf-Insassen, ein 73-Jähriger und eine 72-Jährige, kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch der 61-jährige BMW-Fahrer wurde in eine Klinik eingeliefert.

Der entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.