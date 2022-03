Obrigheim. (nak) Gute Nachrichten aus Obrigheim: Das Storchenpaar ist wieder vereint. Bereits Anfang des Monats war überraschenderweise die Störchin als Erste in das Nest auf dem Neckarvorland zurückgekehrt. Sehr früh, wie "Storchenvater" Klaus Junker feststellt. Deswegen vermutete er, dass das Weibchen den Winter in Spanien und nicht in Afrika verbracht haben könnte.

Nun wartete man also auf Hector, den Storchenmann. Viele Fans des Paares sorgten sich, ob dem streitlustigen Hector, der nicht nur sein eigenes, sondern auch die beiden weiteren Nester Jahr für Jahr verteidigte, etwas zugestoßen sei. Und wie ginge es dann mit seiner Witwe weiter ...?

Die Sorgen waren jedoch unbegründet. Inzwischen ist auch Hector ins Obrigheimer Nest zurückgekehrt. Wahrscheinlich hat der Vater zahlreicher Storchenkinder den Winter schlicht im weiter entfernten Afrika verbracht und brauchte deswegen länger für die Heimreise. Die Beobachter der Obrigheimer Weißstörche dürfte es freuen, stehen damit doch die Chancen für weiteren Nachwuchs bei dem Storchenpaar sehr gut.

Update: Dienstag, 1. März 2022, 18.19 Uhr

Die Störchin ist bereits da

Von Nadine Slaby

Die Informationstafel soll über die Tiere allgemein und auch die Obrigheimer Störche speziell informieren. Foto: N. Slaby

Obrigheim. "Sie geht weiter, die never ending Storchenstory", so formulierte es Peter Baust, Vorsitzender des Nabu Mosbach. Anlass war die Einweihung der Informationstafel über die Weißstörche unweit der drei bereits 2019 aufgestellten Storchennester am Neckar bei Obrigheim.

Gleich im ersten Jahr brütete ein Storchenpaar auf dem Neckarvorland und zog in den vergangenen Jahren acht Jungstörche groß. Die Fangemeinde der Obrigheimer Störche wuchs von Jahr zu Jahr, und bei den Verantwortlichen für die Storchennester keimte die Idee für eine größere Schautafel. Diese sollte sowohl Informationen zu den Weißstörchen im Allgemeinen als auch zu den Obrigheimer Störchen im Besonderen liefern. Aus der Idee wurde ein "Projekt mit vielen Beteiligten", wie Initiator Klaus Junker berichtete.

Die Hauptdarstellerin kam zur Einweihung der Informationstafel über die Obrigheimer Störche aus dem Winterquartier zurück. Foto: Kottal

Sein besonderer Dank ging an die Familie Lintz-Raudenbusch vom Steinbruchhof, die, wie schon bei den Nestern, sofort bereit waren, die Schautafel auf ihrem Grundstück aufzustellen. Für das "gute Stück" benötigte man neben den Informationen auch diverse Fotos. Die Bilder vom Brutgeschehen und dem Storchenpaar steuerte Thomas Kottal bei, dem Junker hierfür Dank aussprach. "Es ist gar nicht so einfach, gute Fotos von der Storchenfamilie zu machen, aber Thomas Kottal ist dies hervorragend gelungen", meinte auch Peter Baust. Tim Krieger zeichnete für das Layout, das einige Mal geändert, verbessert und umgeworfen wurde, verantwortlich.

"Zu unserer Überraschung war noch ein insgesamt zwölfseitiger Bauantrag erforderlich, denn wir sind hier in einem sensiblen Gebiet: Landschaftsschutzgebiet, Hochwasserzone und Lage im Naturpark Neckartal-Odenwald. Da soll natürlich nicht jeder etwas bauen dürfen. Das ist ja auch ganz in unserem Naturschutz-Interesse", sagte Junker.

Professionelle Hilfe erhielt der Nabu von Mitglied Matthias Neureither vom Vermessungsbüro Schwing und Neureither sowie von der Auszubildenden Leonie Schilling. Sie erstellten die Unterlagen, die dann auch zur Baufreigabe führten. Die Tafel selbst wurde durch die Vermittlung von Christiane Bernitt bei der Firma "Katzer Print Vision" hergestellt, die erforderlichen Edelstahlstützen mit grüner Pulverbeschichtung spendete die Firma Walter Hartmann aus Limbach. Den Aufbau der Tafel übernahmen die Mitarbeiter des Obrigheimer Bauhofs. Für diese Hilfe vonseiten der Gemeinde dankte Klaus Junker Bürgermeister Achim Walter herzlich.

Dieser sagte gern auch weiterhin die Hilfe der Gemeinde zu. Man freue sich, dass das Projekt auf so großes Interesse in der Bevölkerung stoße. Und vielleicht stiegen die Geburtenzahlen in Obrigheim dadurch merklich an, witzelte Walter in seinem Grußwort.

Pünktlich zur Aufstellung der Tafel war auch die Störchin zurückgekehrt und drehte während der Einweihung ihre Runden. "Es ist ein wunderbarer Zufall", meinte Klaus Junker. Peter Baust erklärte augenzwinkernd: "Das war so abgesprochen." Nun warten die Naturschützer noch auf "Hector", den Storchenmann. Dass der nicht als Erster am Nest ankam, gibt Anlass zu einigen Vermutungen. "Vielleicht ist ihm unterwegs etwas zugestoßen?", fragte sich Junker. Den Naturfreunden wäre dies, verbunden mit einer zweiten Ehe der Störchin, nicht unrecht. Denn Hector ist äußerst streitsüchtig und verteidigt auch die in einiger Entfernung aufgestellten Nester wie sein eigenes. Aus diesem Grund hat sich bisher kein weiteres Storchenpaar auf dem Neckarvorland ansiedeln können.

Vielleicht verbrachte Frau Storch den Winter aber auch nur im deutlich näheren Spanien, während Ehemann Hector für die lange Rückreise aus Afrika nun ein paar Tage länger benötigt? Wie es weitergeht, kann man nicht nur in der Rhein-Neckar-Zeitung verfolgen, auch die Tafeln werden nun informieren.