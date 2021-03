Von Caspar Oesterreich

Asbach. "Jetzt ist Endspurt", sagt Jens Strüwing und grinst. Langsam lässt der Produktionsvorstand der Interroll-Gruppe seinen Blick über die Großbaustelle im interkommunalen Gewerbegebiet "Tech-NO" schweifen. Überall sind Arbeitstrupps fleißig am Werk – schließlich haben die rund 70 Handwerker bis zur geplanten Fertigstellung im Sommer noch eine Menge zu tun.

Im Verwaltungsgebäude ist der Innenausbau schon voll im Gange, die Fenster sind eingesetzt, Fliesen werden verlegt und kilometerweit Kabel gezogen. Nebenan in der Fertigungshalle ist gerade die erste Maschine angekommen. Zum Schutz vor Staub bleibt der Schweißroboter aber noch in Folie verpackt, als die Monteure ihn schon fest im Boden verankern. Nur im größten der drei neuen Gebäude, der riesigen, 185 Meter langen und 70 Meter breiten Montagehalle, hinken die Bauarbeiten dem straffen Zeitplan vier Wochen hinterher.

"Das Wetter hat uns einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht", erklärt Strüwing. Die für Anfang Februar geplanten Schweißarbeiten seien bei starkem Schneefall und Kälte schlicht nicht möglich gewesen. Und damit habe man das Wellblechdach auch nicht zeitplangerecht mit der wasserdichten Folie versehen können. "Und solange es noch von oben runter tropft, kann der Boden der Montagehalle nicht betoniert werden." Mittlerweile sei die Hälfte des Dachs aber abgedichtet, ergänzt Projektleiter Steffen Heinlein. Schon bald sollen alle drei Dächer begrünt sein.

Zu höheren Baukosten werde der unvorhergesehene Verzug jedoch nicht führen, so der Produktionsvorstand. Die seien im Vergleich zur veranschlagten Gesamtsumme sowieso "nur minimal gestiegen, weil wir schlicht vergessen hatten, die Stromkosten einzuberechnen", verrät Strüwing. Interroll plant und baut in großen Dimensionen: 42,5 Millionen Euro investiert der weltweit agierende Technologieanbieter für interne Logistiklösungen in seine neue Produktionsstätte zwischen Asbach und Obrigheim. Rund 250 Mitarbeiter, die im Moment noch in Sinsheim und Kronau beschäftigt sind, werden sukzessive ab Juni mit der Produktion von Förderbändern unterschiedlicher Größen und Kapazitäten auf der Asbacher Höhe beginnen. Mit dem Umzug will Interroll bereits Mitte Mai starten.

Richtig los geht es ab Juni dann aber zunächst nur in der Fertigungshalle, in der Bleche geschnitten und geschweißt sowie Rohe gebogen werden, gefräst und pulverbeschichtet wird. In der Montagehalle werden die Angestellten wohl erst einen Monat später als geplant, im Juli, mit der Arbeit beginnen können. Bis dahin müssen alle Werkstücke aus der Fertigung per Lkw nach Sinsheim transportiert werden. Aber auch später soll ein Teil der Montage noch im dortigen Werk stattfinden.

"Den Start der gesamten Produktion an unserem neuen Standort wollten wir auf keinen Fall nach hinten verschieben", erklärt Strüwing. "Denn unsere Auftragsbücher sind voll." Als Experte für Intralogistik und dem Versandhandel als Zielgruppe geht das Schweizer Unternehmen als klarer Gewinner aus der Coronapandemie hervor.

Insgesamt 16 Produktionsstätten – von Kanada über Brasilien, Frankreich, die Schweiz, Deutschland, Dänemark und Südafrika bis hin nach China und Thailand – betreibt Interroll weltweit. Tendenz steigend: Erst im April 2020 ging ein neues, zweites Werk nahe der amerikanischen Metropole Atlanta an den Start, und im Januar begannen Bauarbeiten für eine neue Produktionsstätte in Suzhou. "Das Werk westlich von Shanghai wird vergleichbare Dimensionen wie das hier in Obrigheim einnehmen", macht Strüwing deutlich.

16,9 Hektar besitzt Interroll im kommunalen Gewerbegebiet auf der Asbacher Höhe. "Aber ,nur’ sieben Hektar haben wir jetzt bebaut", erklärt Projektleiter Heinlein. Damit habe man noch genug Platz für Erweiterungen. "Wir planen langfristig", betont Strüwing. Dazu gehöre nicht nur die naturnahe Bauweise mit Dachbegrünung, sondern etwa auch die Vorkehrungen, um auf dem späteren Mitarbeiterparkplatz Ladesäulen für E-Autos zu installieren.

Trotz des leichten Verzugs sind Strüwing und Heinlein mit dem Baufortschritt zufrieden. "Ich habe selten eine solch ordentliche und saubere Baustelle wie hier gesehen", findet der Interroll-Vorstand lobende Worte für die beauftragte Baufirma Leonhard Weiss. Ebenso ist er voll des Lobes für "die enge und angenehme Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden". Man stehe im regelmäßigen und konstruktiven Austausch mit allen lokalen Verantwortlichen – vom Bauamt bis zur Feuerwehr.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr kann das Kompliment nur zurückgeben. Schon vor dem ersten Baggerbiss habe man ihn in die Planung einbezogen, über Anfahrtswege und die Position der Rauchmelder beraten. "Besser könnten die Absprachen nicht laufen", sagt er.