Der größte Wartebereich im Kreisimpfzentrum Mosbach. Von hier aus geht es zur ärztlichen Aufklärung und dann zur Impfung. Impfstart in Mosbach wird (wie in allen Kreisimpfzentren) am 22. Januar sein. Termine gibt es nur über die 116 117 oder impfterminservice.de. Foto: S. Kern

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Im Straßenbild gibt es das Impfzentrum schon. Mit rotem Klebeband sind die Schilder abgeklebt. Denn obwohl es da ist, obwohl es fertig ist, ist es im Kreisimpfzentrum, im "Kiz", still. Platz gibt es ausreichend, die Möbel sind da, die Umbauten abgeschlossen, Computer angeschlossen. Der Impfstoff fehlt. Deshalb wird das Kreisimpfzentrum auch erst am 22. Januar, und nicht wie geplant am 15. Januar, an den Start gehen. Trotzdem wollten Landrat Achim Brötel, Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih, Volker Link (Betriebsleiter Kreisimpfzentrum) und Peter Schmidt, der für die bauliche Ertüchtigung des ehemaligen Kauflands zuständig ist, einen ersten Blick in die (noch leeren) Kulisse bieten.

Dem Landrat lagen dabei einige Botschaften besonders am Herzen. Erstens: Das Land ist für die Impfstrategie und deren Umsetzung verantwortlich. Der Kreis (Namensgeber des Kiz) hilft lediglich vor Ort, wurde mit der Übernahme bestimmter Aufgaben beauftragt. So kam zum Beispiel der Vorschlag, das Obertorzentrum auszuwählen. Erreichbarkeit, Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und vor allem die Größe sprachen für die Immobilie der Hamborner ReitAG, die der Kreis nun mietet – für das Land. Dieses ist wiederum zuständig für den Impfstoff und auch die Terminvergabe, die Zuteilung von Ärzten und auch Schutzmaterial, EDV-Ausstattung, Beschilderung und Konzept.

"Wir sind bereit", sagte Achim Brötel beim Termin im Impfzentrum. Den Plan gab und gibt das Land vor: Geimpft werden soll in sechs Impfstraßen, jeden Tag (auch am Wochenende) von 7 bis 21 Uhr. 750 Impfungen sollten so jeden Tag geschafft werden. Sollten. Denn es mangelt an Impfstoff, und so wird das Kiz im Neckar-Odenwald-Kreis (wie auch überall anders) erst mal kleinere Brötchen backen. "Vorerst werden wir aber, einfach weil zu wenig Impfstoff zur Verfügung steht, nur in deutlich reduziertem Umfang starten können, nämlich mit zwei (statt sechs) Impfstraßen, mit nur einer Schicht (statt zwei) und nur an zwei (statt sieben) Tagen pro Woche", erklärte Brötel. So will man zumindest auf 180 Impfungen pro Woche kommen, drei Prozent der ursprünglich anvisierten Zielgröße. "Das ist durchaus ein bundesweiter Wert" so der Landrat weiter.

Erfreulich ist die Resonanz, die man bei der Suche nach Ärzten und medizinischen Fachangestellten erfährt: 85 Ärztinnen und Ärzte haben sich gemeldet, für sie gibt es auch schon einen Dienstplan. Bei den medizinischen Fachangestellten hakt es aber: 235 Personen wollen helfen, der Kreis muss sie aber immer wieder vertrösten. Brötel: "Diese Mitarbeiter sollen über einen vom Land zu beauftragenden Personaldienstleister angestellt werden sollen, der uns bis zum heutigen Tag vom Sozialministerium jedoch noch nicht benannt werden konnte. Insofern hängen wir völlig in der Luft." Seit Weihnachten werde man mit der Aussage vertröstet, dass man in Verhandlungen mit geeigneten Personaldienstleistern stehe, die diese Aufgabe übernehmen sollen. "Neueste Wasserstandsmeldung: am Montag soll uns ein Ansprechpartner mitgeteilt werden", so Brötel. "Aus unserer Sicht ist das nicht nur absolut unbefriedigend, sondern sogar hochgradig ärgerlich. Stand heute wissen wir insofern nicht, wie dieses zentrale Personalthema gelöst werden soll, sehr wohl aber, dass die Uhr unerbittlich läuft – und zwar gegen uns." Denn die Arbeit im Kiz, die fängt ja erst noch an.

Der exakte Ablauf ist allerdings schon vorgegeben: Die Impfwilligen kommen (ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung!) ins Kreisimpfzentrum, dort müssen sie sich am Empfang ausweisen und ihre Impfberechtigung vorlegen. Von da geht es zur Registrierung, weiter in einen Informationsbereich, zur ärztlichen Aufklärung, zur eigentlichen Impfung und zur Beobachtung nach der Injektion. Zum Schluss müssen sich die Impflinge abmelden. Den Überblick will man mit Impfmappen und Laufzetteln behalten. Termine gibt es ausschließlich über die Rufnummer 116.117 und die Homepage www.impfterminservice.de. Das Land will die Software (wahrscheinlich) am 18. Januar freischalten. "Dann müssen wir aber noch unsere Terminslots eintragen", erklärte Brötel. "Voraussichtlich verlässlich kann man erst ab dem 19. Januar buchen", berichtete Brötel. Erst dann werde das Kreisimpfzentrum Mosbach auch auf der Homepage sichtbar sein. Weder Landratsamt, noch das Kreisimpfzentrum oder gar einzelne Mitglieder der Landkreisverwaltung können Termine vergeben. Auf gut Glück im Impfzentrum vorbeizukommen, wird ebenso wenig von Erfolg geprägt sein.

Wer wann geimpft werden darf, das wurde in der Corona-Impfverordnung geregelt. Zuerst sind nun die Über-80-Jährigen und diejenigen, die sie (beruflich) betreuen, dran.

Neben den Kreisimpfzentren gibt es aber auch die zentralen Impfzentren des Landes, dort wird schon seit Ende Dezember geimpft und von dort kommt auch das mobile Team, das bis jetzt schon Menschen in neun Pflegeheimen im Kreis geimpft hat. Ganz wichtig ist aber das dritte Standbein der Impfstrategie: Ab April sollen auch die Hausärzte gegen das Coronavirus impfen. Ob das schon im April oder vielleicht auch etwas später kommt, bleibt abzuwarten. "Jeder, der geimpft werden will, wird auch geimpft werden", versprach der Landrat. Er warb aber intensiv für Verständnis und vor allem Geduld. "Es können aber definitiv nicht alle gleichzeitig drankommen und es wird deshalb zwangsläufig eine Zeit lang dauern." Man setze alles daran, Lösungen zu finden. Ein mobiles Kreisimpfzentrum, das jeden Tag an einem neuen Ort zu finden sei, das sei aber nicht zu schaffen. "Wem hilft es denn, wenn der Landrat auf den Landesminister, der Landesminister auf den Bundesminister und der Bundesminister auf die EU schimpft?", fragte Brötel.

Deshalb gab es von seiner Seite auch einiges an Lob: An die Menschen, die das Kreisimpfzentrum unterstützen, an die, die nach Informationen gieren und damit Impfbereitschaft signalisieren. "Es ist sensationell, was an Hilfsbereitschaft da ist", sagte Brötel. "Es wird aber einfach seine Zeit brauchen. Zaubern kann keiner. Und: selbst Wunder dauern erfahrungsgemäß meistens etwas länger. Wenn sie dann aber nachhaltig wirken, hat sich jeder Einsatz absolut gelohnt."

Die ersten Impftage im Kreisimpfzentrum in Mosbach werden der 22. und 23. Januar (jeweils 8 bis 15.30 Uhr) sein. danach soll dann mittwochs und samstags geimpft werden – bis man eben so viel Impfstoff hat, dass man auf Volllast rauffahren kann. Dafür braucht es (mal wieder) wohl Geduld...

Update: Freitag, 8. Januar 2021, 18.20 Uhr

Impfzentrum im "Obertorzentrum" startet eine Woche später

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat/lra) Ein immenses Tempo hat man zuletzt bei der Einrichtung des Kreisimpfzentrums (KIZ) an den Tag gelegt. Nachdem das alte Obertorzentrum in Mosbach als geeigneter Standort gefunden worden war, liefen die Organisationsdrähte im Hintergrund heiß, schließlich sollte so schnell wie möglich vor Ort mit dem Impfen begonnen werden.

Am Donnerstag nun folgte der überraschende Tritt auf die Bremse: Das Gesundheitsministerium verschiebt den Betriebsstart aller Kreisimpfzentren im Land um eine Woche. Statt ab 15. Januar soll demnach erst ab 22. Januar in den Zentren geimpft werden. Als Grund werden Verzögerungen bei den Impfstofflieferungen angegeben.

"Der auf 22. Januar verschobene Start des Kreisimpfzentrums in Mosbach ändert nichts an den Planungen des Kreises. Wir stellen das Impfzentrum am Freitag der Öffentlichkeit vor und wären ab kommenden Montag betriebsbereit", äußerte sich am Donnerstagabend der Pressesprecher des Landratsamtes, Jan Egenberger, zur Verschiebung. Im Kreis selbst habe man die nötigen Vorarbeiten erledigt, in Pandemiezeiten sei aber eben nicht immer alles genau planbar.