Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen.Bernhard Knörzer ist Rathauschef in Neunkirchen, eine der kleinen und "nicht so gut gepolsterten" Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises. Trotz aller finanzieller Einschränkungen steht im Jahr 2022 die Umsetzung großer Pläne an. Außerdem hoffen der Bürgermeister und sein Team darauf, dass die Corona-Pandemie überwunden wird und in Neunkirchen das rege Vereinsleben wieder Fahrt aufnehmen kann. Die RNZ hat auch ihn im besucht.

Herr Knörzer, womit hat Ihre Arbeit im Jahr 2022 begonnen?

Eigentlich hatte ich mir den Luxus gegönnt, zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag Urlaub zu nehmen. In der ersten Woche des neuen Jahres kamen aber Starkniederschläge von 91 Litern pro Quadratmeter herunter, zusätzlich gab es eine Schneeschmelze. Deshalb habe ich die Gummistiefel angezogen und zusammen mit meinem Kollegen, dem Hauptamtsleiter Ralf Lenz, und dem Bauhof-Team die Hochwasserschutzeinrichtungen auf deren Funktionalität hin überprüft und kontrolliert. Es ist einfach wichtig, dass die Zu- und Abläufe frei von Ästen und Blättern sind und das Wasser geregelt abfließen kann bzw. zurückgehalten wird. Vorsorge hilft dabei, dass Hochwasserschäden erst gar nicht entstehen.

Welche großen Projekte stehen 2022 in Neunkirchen an? Welche Teilschritte werden voraussichtlich umgesetzt?

Das Projekt Nahwärmeversorgung ist das größte, das Bürgermeister Bernhard Knörzer im laufenden Jahr „vor der Brust“ hat. Foto: eis

Wir haben vier Hauptprojekte: Zum einen die Planungs- und Genehmigungsphase für die Nahwärmeversorgung Neunkirchens. 2022 wird es um die Fachplanung des Kesselhauses und der Solarthermie- und Fotovoltaikflächen sowie des Wärmenetzes gehen. Voraussetzung dafür ist nach wie vor, dass wir genügend Nahwärmekunden gewinnen, damit die Wirtschaftlichkeit der Versorgung gewährleistet ist. Beim zweiten Großprojekt, dem Hochwasserschutz für Neckarkatzenbach mit Renaturierungsmaßnahmen der Gewässer, möchten wir die Planung abschließen und die wasserrechtliche Genehmigung bekommen. Dies ist wiederum die Voraussetzung für die Antragstellung bei der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft des Landes. Schön wäre es, wenn wir bis Ende des Jahres die Förderzusage für dieses wichtige Projekt in Neckarkatzenbach erreichen könnten.

Das dritte Projekt, die Flurneuordnung, hängt wiederum davon ab, ob gegen das Verfahren Klagen beim Verwaltungsgerichtshof eingereicht wird. Wenn das nicht der Fall ist, könnte eine Teilnehmergemeinschaft gebildet werden, die mit der Flurneuordnungsbehörde beim Landratsamt zusammenarbeitet. Der Wege- und Gewässerplan könnte angegangen werden, deren anteilige Finanzierung wiederum unsere Sache als Gemeinde wäre. Wir hoffen auf ein gutes Voranschreiten der Neuordnung, die sich auch positiv auf die dringend notwendige Sanierung unserer Gemeindeverbindungsstraßen auswirken würde.

Das vierte Großprojekt liegt im Bereich der Sanierung unserer Dorfstraßen: Einige Straßen sollen mit neuen Wasserleitungen und Abwasserkanälen, Glasfaserkabeln und Nahwärmerohren ausgestattet werden. Außerdem erschließen wir das neue Baugebiet "Vorderer Grund II" in Neckarkatzenbach. Wir haben also einen langen und herausfordernden Arbeitsplan!

Wie sieht der Haushalt 2022 voraussichtlich aus? Gibt es pandemiebedingte oder sonstige Finanzprobleme?

Anfang Februar gehen wir mit dem Gemeinderat in Klausurtagung, um unsere Finanzplanung abzustimmen. Als eher finanzschwache Gemeinde können wir nur das Pflichtprogramm an Aufgaben stemmen, und dies auch nur mit Unterstützung aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und dem Ausgleichstock des Landes. Wir hoffen, dass wir nach Verkäufen von Bauplätzen und mit unserer Gebühren-Neuordnung vom vergangenen Jahr unsere Aufgaben ohne größere Kreditaufnahmen umsetzen können.

Der Krebsbach bei Neckarkatzenbach wartet auf seine Renaturierung. Foto: eis

Mit den Projekten Nahwärmeversorgung und Hochwasserschutz möchten Sie Folgen des Klimawandels begrenzen bzw. mildern. Gibt es weitere Maßnahmen für den Klimaschutz?

Ja, wir haben im Gemeinderat den Bebauungsplan "Langenwald" noch einmal geändert und bei Neubauten eine Traufhöhe von fünf statt 4,50 Metern erlaubt. Somit können die Bauherren ihr Dach und die oberste Geschossdecke ausreichend dämmen und haben noch ausreichend Raum fürs Wohnen im Obergeschoss. Außerdem möchten wir die Straßenbeleuchtung weiter auf LED-Lampen umstellen und planen Fotovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Flächen und Dächern. Selbstverständlich gehört die Sorge für unseren Wald und sein Umbau zu mehr Klimastabilität ebenfalls unbedingt zu den klimaschützenden Maßnahmen dazu.

Welche wichtigen Schritte gehen Sie in der Daseinsvorsorge, gerade in Bezug auf den Bürgermarkt und die ärztliche Versorgung?

Wir werden den Bürgermarkt weiter unterstützen, um diese wichtige Versorgungsmöglichkeit im Ort zu stärken. Zum Thema ärztliche Versorgung denken wir gerade über den Bau eines Ärztehauses nach. Ein geeignetes Grundstück im Ortskern, sogar mit Bushaltestelle, steht am Bauhof zur Verfügung. Hier könnten zwei Arztpraxen und beispielsweise eine Physiotherapiepraxis Platz finden. Für ein Haus von dieser Dimension möchten wir einen Investor mit ins Boot holen, denn die Gemeinde kann die finanziellen Mittel dafür nicht aufbringen. In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen wollen wir die Leitplanken für dieses Projekt festlegen.

Welche wichtigen Entscheidungen stehen 2022 im Gemeinderat an und wie unterstützen Sie dieses wichtigste Gremium darin, wohlüberlegte Entscheidungen treffen zu können?

Ich erlebe den Gemeinderat als ein Gremium von Menschen mit sehr unterschiedlichen Meinungen, die sich alle dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen. Mein oberstes Ziel liegt darin, dass wir gemeinsam die Vor- und Nachteile intensiv abwägen und auf diese Weise zu guten Beschlüssen kommen. Dafür leisten wir in der Verwaltung vor den Sitzungen umfangreiche Vorarbeiten und arbeiten Beschlussvorlagen aus. In den Sitzungen werden dann die verschiedenen Aspekte der Themen intensiv beraten. Ich bin mit allen Entscheidungen zufrieden, die gut durchdacht und für die Allgemeinheit nachhaltig ausgerichtet sind. Sobald es wieder möglich ist, werden wir außerdem die Sacharbeit in den Ausschüssen wiederbeleben, die aufgrund der Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie sicherlich zu kurz gekommen ist.

Welche Auswirkungen hatte und hat die Corona-Pandemie auf Neunkirchen?

Wir haben, wie alle anderen Gemeinden auch, Einschränkungen vor allem im Vereinswesen, in den Kindergärten und unserer Grundschule. Zeitweise konnten weder Fußballtraining noch Kinderturnen stattfinden, die Übungen bei Feuerwehr und THW fielen aus und von Festen und Feiern konnte keine Rede sein. Einige Ehrenamtliche haben deshalb voriges Jahr den Familien-Wanderführer "wunderbar wanderbar" erstellt, um allen Interessierten eine sinnvolle Freizeitaktivität in unserer schönen Natur zu ermöglichen. Wir freuen uns über die sehr gute Resonanz und geben demnächst weitere Broschüren mit familienfreundlichen Wandertouren heraus. Für dieses Jahr hoffen wir außerdem, einen Ehrungsabend und Vereinsjubiläen nachholen zu können. Auch die Kerwe und der Martinsumzug können hoffentlich wieder starten. Wir blicken also vorsichtig optimistisch nach vorn.

Worauf möchten Sie am 31. Dezember 2022 gerne zurückblicken?

Ein perfekter Jahresabschluss wäre für mich, wenn wir viele Nahwärmekunden gewonnen, den Bau des Nahwärmenetzes und die Straßenbaumaßnahme Zeilweg/Hackwald begonnen, die Flurneuordnung in eine einvernehmliche Richtung gebracht und eine Förderzusage für Hochwasserschutz und Renaturierungsmaßnahmen erhalten haben. Ich bin mir bewusst, dass dies sehr ambitionierte Ziele sind, die wir hier verfolgen. Am wichtigsten wäre mir allerdings die Bewältigung der Corona-Pandemie und ein Stück weit die Rückkehr zur Normalität.

Was macht eigentlich ... Hauptamtsleiter Ralf Lenz?

Ralf Lenz. Foto: Gabriele Eisner-Just

In einer kleinen Gemeinde wie Neunkirchen sind die zahlreichen Aufgaben auf zwei Säulen verteilt, nämlich das Haupt- und das Rechnungsamt. Ralf Lenz als Hauptamtsleiter ist für alles rund um die Themen Sicherheit und Ordnung, Bauen, Feuerwehr und Katastrophenschutz, Wahlen, Standesamt sowie Nahwärme, Flurneuordnung und Hochwasserschutz zuständig. Diese Aufgabenfülle kann "nur gemeinsam in einem guten Team bewältigt werden".

Ralf Lenz hat vor 40 Jahren seine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter im Rathaus begonnen und mit der Zusatzqualifikation "Angestelltenprüfung 2", heute wäre das der "Verwaltungsfachwirt", eine Befähigung für Aufgaben in gehobener Funktion erworben.

Neben den großen Bauprojekten kümmert er sich um Bauanträge genauso wie um die Organisation des Winterdienstes und Anfragen rund um die Corona-Pandemie. Ralf Lenz versteht die Verwaltung und sich als Dienstleister für die kleinen und großen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in Neunkirchen: "Das Obrigkeitsdenken früherer Jahre gibt es nicht mehr. Und das ist gut so. Wir versuchen, mit den Bürgern auf Augenhöhe zu kommunizieren."

Die Hauptaufgabe als Hauptamtsleiter besteht momentan darin, die Akquise von Nahwärmekunden voranzutreiben und sie bei ihrer Antragstellung für Fördergelder zu unterstützen. "Für die vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben im Rathaus ist es wichtig, auch ein Händchen für den Umgang mit Menschen zu haben", meint er. Dies gilt für den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern genauso wie für das Team im Rathaus und die Fachbehörden beim Landratsamt, mit denen Ralf Lenz im ständigen und guten Austausch steht.

Corona war und ist für Lenz ebenfalls ein wichtiges Thema. Er kümmert sich um die Beschaffung von Schnelltests, Masken und Desinfektionsmittel, um die Eindämmung von Ausbrüchen in Schule und Kindergärten und nicht zuletzt um die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Rathaus. Letzteres geht momentan nur mit Terminvereinbarungen und strengen Zutrittsregelungen für Besucherinnen und Besucher.

Ralf Lenz gehört nach Neunkirchen, denn er liebt sein Dorf und die schöne Natur im Kleinen Odenwald. Dem gebürtigen Neunkirchener liegt seine Gemeinde sehr am Herzen. Als neu gewählter Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr setzt er sich deshalb auch im Ehrenamt für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ein.

40 Jahre im Dienst der Gemeinde Neunkirchen – gibt es da noch neue Aufgaben für den Hauptamtsleiter? "Ja, ich habe demnächst eine Premiere: Dieses Jahr traue ich als Standesbeamter erstmalig ein Frauenpaar", verrät er und freut sich, dass seine Arbeit immer noch überraschende Momente bereithält.