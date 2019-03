Von Alexander Rechner

Obrigheim. Bekommt Obrigheim einen weiteren Supermarkt? Mit dieser Frage befassen sich Bürgermeister Achim Walter und der Gemeinderat schon seit einiger Zeit. Im April soll es nun so weit sein: Die Gemeinderäte werden dann wohl den Bauantrag auf dem Tisch liegen haben. Wenn das Gremium schließlich grünes Licht gibt, kann das Millionen-Projekt an den Start gehen. Den Bebauungsplan "Oberer Weg II" hat das Gremium Ende vergangenen Jahres schon geändert, um damit der Errichtung eines Supermarktes und den Abriss des früheren Möbelhauses am Ortsausgang zu ermöglichen. Der Rathauschef geht derzeit davon aus, dass in diesem Jahr mit dem Bau des Marktes begonnen werden kann. Voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres soll er dann seine Türen öffnen.

Immerhin können dann die Bürgerinnen und Bürger ihre Einkaufswagen zwischen den Regalen eines 1300 Quadratmeter großen Rewe-Marktes schieben. Dieser werde das bisherige Angebot in der rund 5300 Einwohner zählenden Gemeinde erweitern, ist Bürgermeister Walter fest überzeugt. Zumal dieser Markt ein Vollsortimenter sein soll. "Er soll vor allem der Eigenversorgung der Bevölkerung der Gemeinde Obrigheim mit ihren Ortsteilen dienen", erläutert er als Ziel.

Auch den ins Auge gefassten Standort findet das Gemeindeoberhaupt ideal. Der Rewe-Markt soll am Obrigheimer Ortsausgang Richtung Asbacher Höhe entstehen. Einstöckig. Für den Standort spreche mitunter, dass der Vollsortimenter dort gut erreichbar sei - sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto. Dankbar ist Achim Walter dem Eigentümer des Areals, dass er bereit sei, das Grundstück an einen Investor aus Würzburg zu verkaufen. Damit habe der Eigentümer erst den Weg für dieses aus Walters Sicht sinnvolle Projekt frei gemacht. Rewe werde dann die neu errichtete Immobilie anmieten. Dafür muss aber zunächst das frühere Möbelhaus weichen, das der Landkreis zuletzt (von November 2015 bis Sommer 2016) als Interimsunterkunft für Schutz suchende Menschen genutzt hat. In der Folge stand die Immobile leer. Weshalb der Bürgermeister davon überzeugt ist, dass die Ansiedlung auch eine Aufwertung des dortigen Obrigheimer Ortsausgangs bewirken wird. Gleichzeitig belebe man damit den Standort.

Insbesondere den Lärmschutz habe man bei den Planungen im Auge gehabt - vor allem im Lichte des angrenzenden Wohngebiets. Positiv stimmt das Gemeindeoberhaupt , dass es im bisherigen Verfahren keine Einwendungen vonseiten der Obrigheimer Bürgerschaft gegeben hat. Im Gegenteil: Bürgermeister Walter berichtet davon, dass viele dieses Projekt unterstützten.

Aber benötigt Obrigheim überhaupt einen weiteren Supermarkt? Diese Frage bejaht der Rathauschef und argumentiert damit, dass die Eröffnung des Marktes die Attraktivität Obrigheims erhöhen werde. Zumal der von Mosbach kommende am Ortseingang befindliche Penny-Markt keine signifikanten Erweiterungsmöglichkeiten habe. Schließlich liege er im Hochwasserschutzbereich und die gesetzlichen Vorgaben seien deshalb strikt. Auch sprächen die beiden Märkte eine unterschiedliche Käuferschaft an. Obendrein erweitere die angedachte Ansiedelung auch den in Obrigheim bestehenden Einzelhandel. "Wir sind in der glücklichen Lage, einen über die Gemeindegrenzen namhaften Einzelhandel zu haben, der auch weiterhin seine Kundschaft haben wird", sagt Achim Walter. So kommt der Rathauschef zu seinem Fazit: "Deshalb ist es eine Bereicherung für unsere Gemeinde."

Nun hofft Bürgermeister Achim Walter, dass der Gemeinderat wohl in seiner April-Sitzung dann dem Bauantrag zustimmen wird. Und die Arbeiten beginnen können.