Neudenau. (dpa-lsw/schat/pol) Nach dem Brand in einem Fachwerkhaus in Neudenau ist der dritte vermisste Mensch tot aufgefunden worden. Zwei Bewohner waren zunächst in den Trümmern in je einem ausgebranntem Zimmer von den Rettungskräften gefunden worden, die dritte Bewohnerin wurde am Dienstag zunächst noch vermisst. Geborgen werden konnten die Leichen zunächst nicht, da die Decken im Gebäude großflächig durchgebrochen sind und der Rest einsturzgefährdet ist.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, muss der Giebel des einsturzgefährdeten Hauses Stück für Stück abgetragen werden. Erst dann können Gutachter ihre Suche nach der Brandursache aufnehmen.

Bei den Toten handelt es sich um den 71-jährigen Hausbesitzer und seine 69 Jahre alte Ehefrau sowie einen 62 Jahre alten Freund der Familie. Die Leichen wurden im ersten Obergeschoss gefunden.

Dort war laut Polizei das Feuer sehr wahrscheinlich ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude ab dem ersten Obergeschoss bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Neudenau und den Neudenauer Ortsteilen sowie Einsatzkräften aus Bad Friedrichshall, Möckmühl und von der Berufsfeuerwehr Heilbronn konnte ein Übergreifen auf die dicht stehenden Wohnhäuser der Altstadt verhindert werden. Lediglich ein Nachbarhaus wurde am Dach in Mitleidenschaft gezogen. Im Einsatz waren neben rund 100 Feuerwehrleuten auch zwölf Streifen der Polizei sowie sechs Fahrzeuge mit über 20 Einsatzkräften des Rettungsdienstes.

Notfallseelsorger waren ebenfalls vor Ort. Auch ein Baufachberater des THW und ein Statiker wurden hinzugezogen. Die beiden Nachbarhäuser wurden evakuiert. Die 13 Bewohner wurden zunächst vom Rettungsdienst betreut und kamen im Laufe des Tages bei Verwandten oder Freunden unter, da sie vorläufig nicht in ihre Häuser zurückkonnten.

Die Brandursache ist unklar, weshalb ein Sachverständiger vom Landeskriminalamt den Brandort untersuchen soll. Aufgrund der Einsturzgefahr von Decken und Wänden und vor allem auch wegen eines labil gewordenen Giebels wurden während den notwendigen Stabilisierungsmaßnahmen durch Kräfte des THW am Nachmittag die zwei gegenüberliegenden Gebäude ebenfalls temporär geräumt.

Bei dem historischen Gebäude handelt es sich um ein Weinhaus. Das Feuer griff auch auf ein Nebenhaus in der eng bebauten Altstadt über, wurde dort aber schnell gelöscht. Rund ein Dutzend Bewohner benachbarter Gebäude mussten aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen. Die Polizei rief die Menschen in der näheren Umgebung dazu auf, ihre Fenster und Türen wegen erneuter Rauchentwicklung an dem Gebäude geschlossen zu halten.

Der entstandene Sachschaden am betroffenen Wohnhaus sowie an den beiden Nachbarhäusern und einem vor dem Gebäude geparkten Auto wird von den Ermittlern auf insgesamt 500.000 Euro geschätzt.

Update: Mittwoch, 27. November 2019, 14.40 Uhr