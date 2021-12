Diese Treppe am Bahnhof in Neckarzimmern soll der Angeklagte im April ein Frau hinabgestoßen haben, um sie dann zu berauben. Foto: Bernd Kühnle

Von Bernd Kühnle

Mosbach. Nachdem vor wenigen Wochen der Prozess wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung gegen den 38-jährigen somalischen Staatsangehörigen Mahoud J.-H. abgebrochen werden musste, da Sprachbarrieren eine Verständigung unmöglich gemacht hatten, hatte das Gericht in dem neuen Prozess gleich drei Dolmetscher aufgeboten, um die Tatvorwürfe zu klären und zu beurteilen.

Aus der Anklageschrift, die Staatsanwalt Thorsten Zetsche verlas, ging hervor, dass der Somalier im April 2021 auf dem Bahnhofsgelände in Neckarzimmern eine Frau eine Treppe hinabgestoßen habe, sodass diese über mehrere Stufen zu Boden stürzte. Danach habe er auf die Hochschwangere eingeschlagen und ihr Tritte, auch in den Bauchbereich, versetzt, um ihr anschließend die Handtasche und das Smartphone zu entreißen. Nur dem beherzten Eingriff einer jungen Frau war es zu verdanken, dass der Angreifer von seinem Opfer abließ und flüchtete. Während die Angegriffene verletzt ins Krankenhaus transportiert wurde, konnte die sofort benachrichtigte Polizei den Täter kurz nach der Tat aufgreifen.

Von der Vorsitzenden Richterin, Landgerichtsvizepräsidentin Dr. Barbara Scheuble, zu seinem Lebenslauf befragt, berichtete der Angeklagte, dass er nach dem Verlassen seiner Heimat Somalia durch die Türkei, Griechenland, Italien, Spanien, Saudi Arabien und die Schweiz nach Deutschland kam. Er gab an, in dieser Zeit verschiedene Arbeitsstellen angenommen zu haben und auch einen Asylantrag gestellt zu haben, der allerdings abgelehnt wurde. Auch sei er mehrfach in den verschiedenen Ländern in Haft gewesen. Verteidigerin Almuth Walter wies ergänzend darauf hin, dass ihr Mandant sowohl psychische Probleme habe, als auch durch Einnahme von Rauschgift und Alkohol Schwierigkeiten gehabt habe. Außerdem habe er "Stimmen gehört", die ihn verwirrt hätten.

Der Angeklagte gab an, dass er sich nur sehr schlecht an den Vorfall erinnere, aber sicher wisse, dass er der Frau nichts tun wollte und schon gar keine Gewalt gegen sie anzuwenden beabsichtigte.

Vier Jahre Haft

Er sei der Meinung gewesen, dass sie ein Smartphone in der Hand habe, das er vor Kurzem verloren habe, und wollte ihr dieses wegnehmen. Dabei habe er nicht erkannt, dass die Frau schwanger war, und nicht beabsichtigt, die Tasche, das Smartphone oder Geld zu stehlen. Auch ging er auf seine psychischen Probleme ein und ergänzte: "Ich weiß nicht, was ich tat – mir war schwarz vor Augen."

Richterin Scheuble beschrieb die Verletzungen der Überfallenen und zeigte Bilder von den gestohlenen Gegenständen. Nachdem sie die Vorstrafenliste verlesen hatte, die von Fahren ohne Führerschein über Betrug, sexuelle Belästigung, Diebstahl, Sachbeschädigung bis zu Körperverletzung ging, betrat das Opfer des Überfalls den Zeugenstand.

Ihre ausführliche Beschreibung des Vorfalls deckte sich mit der Anklageschrift. Noch heute habe sie Angst und auch Schmerzen, besonders im Genick. Glücklicherweise sei dem Ungeborenen nichts passiert, wovon sich das Gericht selbst überzeugen konnte, da sie den Säugling in einem Kinderwagen bei sich führte. Die Zeugin, die durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindert hatte, bestätigte den Tathergang, und ein Polizeibeamter schilderte die Festnahme.

Gutachter Dr. Tabakhtory-Fard sprach von traumatischen Kriegserlebnissen, Drogen- und Alkoholabhängigkeiten, Haftstrafen im Ausland und einer "Vereinsamung" des Angeklagten. Als Fazit seiner Untersuchungen hielt er fest, dass er eine eingeschränkte Schuldfähigkeit nicht ausschließen könne. Dr. Dorothea Hatz beschrieb als ärztliche Gutachterin, dass die zugefügten Verletzung durchaus lebensgefährlich hätten sein können, aber durch glückliche Umstände keine akute Lebensgefahr auslösten.

In seinem Schlussplädoyer forderte Staatsanwalt Zetsche eine Haftstrafe von fünf Jahren und betonte noch einmal die Zivilcourage und das mutige Eingreifen der Zeugin, die dadurch schlimmere Folgen verhindert habe. Rechtsanwältin Walter und auch der Angeklagte wiesen darauf hin, dass er sein Tun bereue.

Die Kammer kam zu dem Urteil, Mahoud J.-H. wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren zu verurteilen. Das Urteil kann noch angefochten werden und erlangte somit keine endgültige Rechtskraft.