„Auf unserer Wiese gehet was“, beginnt ein bekanntes Kinderlied. Auf den Wiesen am Neckar in Obrigheim sind auch wieder zwei Störche unterwegs. Foto: Thomas Kottal

Von Stephanie Kern

Obrigheim. Es ist eine gute Nachricht in diesen Zeiten, in denen vor allem das Coronavirus die Berichterstattung im Großen wie im Kleinen beherrscht. Obrigheim hat zwei neue (alte) Einwohner: Unter großem Geklapper kehrten dieser Tage die Störche an den Neckar in Obrigheim zurück.

Großes Geklapper herrschte am 18. März am Obrigheimer Neckarvorland: "Die beiden Weißstörche, die im vergangenen Jahr erfolgreich drei Junge auf dem Gelände des Steinbruchhofs großgezogen hatten, waren gerade aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt", schreibt Nabu-Mitglied Klaus Junker an die Mosbacher Redaktion der RNZ. Der Naturschutzbund Mosbach hatte dort im Januar 2019 zwei Storchennester auf Masten errichtet.

"Wir hatten natürlich darauf gehofft, dass die beiden Störche zurückkommen", sagt Junker. Besonders da in den letzten Wochen schon aus Norddeutschland Meldungen über Storch-Rückkehrer bekannt wurden. Und tatsächlich: Etwa einen Monat früher als noch 2019 ist das Nest am Neckar in Obrigheim nun wieder bewohnt. "Da die beiden vermutlich auf getrennten Zugwegen geflogen waren, begrüßten sie sich überschwänglich, flogen eifrig von einem Nest zum benachbarten anderen und konnten gar nicht genug Klappern", beschreibt Junker das (vermutliche) Wiedersehen der Obrigheimer Störche. Sogar Kopulationen sollen zu sehen gewesen sein. Wenn es gut läuft, könnte schon in zwei Wochen Nachwuchs schlüpfen. Die Nabu-Aktiven Werner und Helga Schleid waren an diesem Tag mit dem Fahrrad am Neckar unterwegs und konnten dies alles beobachten und freuten sich, dass "die Störche trotz Einreisestopp an den Grenzen in Obrigheim gelandet sind.

Nicht immer kehrt das identische Paar zum letztjährigen Nest zurück, oft gibt es einen Wechsel eines Partners. Meist sind die Männchen zuerst am Stammplatz zurück, unter den Weibchen gibt es dann manches Mal erbitterte Kämpfe. "Mit einiger Sicherheit sind aber die Obrigheimer Weißstörche dieselben wie im letzten Jahr: Dafür spricht schon die spektakuläre Begrüßung, zudem trägt das Weibchen als Kennzeichen einen Ring am Bein", erklärt Klaus Junker.

Junker geht aber davon aus, dass das Paar auch in diesem Jahr alleine am Neckar in Obrigheim leben wird und das zweite Nest verwaist bleiben wird. "Störche sind doch eher zänkisch. Bereits im vergangenen Jahr versuchte ein weiterer Storch, sich in Obrigheim niederzulassen. Der wurde sehr aggressiv vertrieben", beschreibt Junker. Ein Grund dafür könnte das Nahrungsangebot sein. Störche fressen Amphibien, Frösche aber auch Insekten, Mäuse, Maulwürfe oder Regenwürmer.

Störche legen meistens drei bis fünf Eier. Die Eier werden 25 bis 38 Tage von beiden Partnern bebrütet. Die Jungen sind untereinander friedlich, so dass oft die gesamte Brut durchgebracht werden kann. Beide Partner sind für die Beschaffung von Nahrung zuständig. Und da haben die Eltern was zu tun: Ein ausgewachsener Storch benötigt etwa 500 bis 700 Gramm Nahrung pro Tag; dies entspricht ungefähr 16 Mäusen oder 500 bis 700 Regenwürmern. Muss er außerdem noch eine Storchenfamilie mit zwei Storchenjungen ernähren, so ist er lange unterwegs, um die benötigten Nahrungsmengen zusammenzusuchen. Ein Jungvogel braucht für einen kurzen Zeitraum bis zu 1600 Gramm Nahrung pro Tag. Das bedeutet, dass der tägliche Nahrungsbedarf einer ganzen Storchenfamilie bei etwa 4600 Gramm liegt.

Nach 50 bis 100 Tagen sind die Jungstörche flügge. Man geht davon aus, dass sie im Winterquartier (etwa Spanien oder Marokko) bleiben, bis sie geschlechtsreif sind. Dann wäre es absolut möglich, dass die Kinder sich in der Nähe ein Quartier für die Aufzucht der eigenen Jungen suchen. Wer weiß, vielleicht wird ja sogar eines der Kinder mal in das benachbarte Nest am Neckarvorland ziehen...