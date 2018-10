Mosbach/Neckartal. (RNZ) Wegen Weichenerneuerungen zwischen Heidelberg und Neckargemünd wird es vom 1. bis 15. November zeitweise zu Einschränkungen des Zugverkehrs im Neckartal kommen. Vom 1. bis 9. November fahren die Züge tagsüber und abends nach dem regulären Fahrplan bis gegen 23 Uhr. Dann wird die Strecke bis zum Betriebsbeginn am Folgetag gesperrt, die S-Bahnen der Linien S1, S2 und S5 / 51 werden durch Busse ersetzt. Betroffen sind laut Auskunft der Bahn allerdings nur wenige Züge.

Am Samstag und Sonntag, 10./11. November, ist die eingangs genannte Strecke ganztägig für den Zugverkehr gesperrt. Die Züge enden und beginnen in Neckargemünd bzw. Heidelberg Hauptbahnhof Die Regionalexpresszüge verkehren an den beiden Tagen nur zwischen Heilbronn und Eberbach bzw. Heilbronn und Sinsheim. Zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Neckargemünd fahren Busse. In Neckargemünd halten die Busse bei Ankunft und Abfahrt immer auf der Bahnhofsseite. Wegen der längeren Fahrtzeit der Busse verlängern sich die Gesamtreisezeiten von und ab Mosbach um etwa 30 Minuten, von/ab Osterburken bis zu einer Stunde.

Info: Reisende sollten sich rechtzeitig über die elektronische Fahrplanauskunft informieren, die Einschränkungen sind dort eingearbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Mosbach. Infoblätter liegen bei der Tourist-Info und den Verwaltungsstellen der Stadt Mosbach aus.