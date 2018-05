Neckargerach. (pol/fjm) Diesen Sonntagsausflug wird eine eine sechsköpfige Familie wohl noch lange in Erinnerung behalten: Als sie am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, die Margarethenschlucht in Neckargerach talwärts durchwanderten, trennten sich die sieben, elf, zwölf und 14 Jahre alten Kinder von den Erwachsenen und sprangen von einem Absatz weiter nach unten. Dort steckten sie jedoch fest und kamen nicht mehr zurück zu ihren Eltern.

Deshalb wurden Rettungskräfte der Feuerwehr Neckargerach und Guttenbach sowie des Deutschen Roten Kreuzes aus Mosbach und Neckargerach alarmiert. Zwanzig Einsatzkräfte bargen die zwei Jungen und zwei Mädchen schließlich unverletzt mit Seilen und Gurten aus einer Tiefe von rund 20 Metern.