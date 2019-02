Von Dominik Rechner

Neckargerach. Es ist Samstagabend, 22 Uhr Ortszeit. Franziska H. ist gerade mit einer Freundin auf der Bundesstraße 37 von Neckargerach in Richtung Binau zu einem Guggenmusikauftritt unterwegs, als die beiden eine ganz besondere Entdeckung machen: Es ist ein Wolf, der da vor ihnen auf der Fahrbahn läuft. "Wir haben den Wolf schon aus weiter Entfernung entdeckt und dachten zuerst an ein Reh", berichtet Franziska H. Als sie dem Tier näher kommen, sehen sie, dass es eher einem Hund ähnelt und wollen rufen. Je mehr sie sich dem Tier jedoch nähern, wird ihnen klar: das ist kein Hund, das muss ein Wolf sein!

Nachdem der Wolf das Auto bemerkt hatte, sei er etwas panisch geworden und schneller gelaufen, erzählt Franziska weiter. Nach etwa einer Minute habe sie dann angefangen, den Wolf mit ihrem Handy zu filmen. Um den Straßenverkehr nicht zu behindern, seien sie und ihre Freundin dann aber nach zwei Minuten weitergefahren. Der Wolf lief unterdessen am Straßenrand weiter. Was Franziska und ihre Freundin gesehen hatten, fand sie so außergewöhnlich, dass sie es es mit der Öffentlichkeit teilen wollte. Deshalb postete sie ihr Video noch am frühen Sonntagmorgen auf Facebook. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) informierte sie ebenfalls.

Das Video machte schnell die Runde auf Facebook und löste Diskussionen aus. Bis Montagnachmittag wurde es schon mehr als 570 mal geteilt und mehr als 140 mal kommentiert. Die Reaktionen darauf fielen unterschiedlich aus. Während sich die meisten Facebook-Nutzer über die Sichtung des Tiers freuten, konnte so mancher nicht verstehen, warum das Video öffentlich gepostet oder warum der Wolf überhaupt gefilmt werden musste. Wiederum andere zweifelten an, ob es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt habe. Franziska H. war nicht die Einzige, die ein Video von dem Tier gedreht hat. Nach RNZ-Informationen hatten noch weitere Verkehrsteilnehmer den Wolf fotografiert oder gefilmt, Bild bzw. Film aber nur kurzzeitig auf Facebook oder gar nicht veröffentlicht.

Die Zweifel, dass es sich tatsächlich auch um einen richtigen Wolf handelte, konnten Experten derweil am Montagnachmittag ausräumen. Nach Angaben des Umweltministeriums seien bei der FVA am Wochenende mehrere Meldungen über Wolfssichtungen und Wolfsspuren aus der Region eingegangen. Die Meldungen seien nicht nur aus Neckargerach/Binau, sondern auch aus Schwarzach und Mosbach gekommen. Der FVA liegen neben den Videoaufzeichnungen des Tiers, das bei Neckargerach gesichtet wurde auch einige Haare vor, die möglicherweise von einem Wolf stammen.

Die Prüfung der Videos habe ergeben, dass es sich bei dem Tier, das Franziska gesehen hat, tatsächlich um einen Wolf handelt. Es handelt sich damit um die erste tatsächlich belegte Wolfssichtung im Neckar-Odenwald-Kreis seit rund 150 Jahren.

"Die sichergestellten Haare werden zur genetischen Analyse an das Senckenberg-Institut geschickt", so das Umweltministerium. Bis das Ergebnis feststehe, könne es aber drei bis vier Wochen dauern. Wo der Wolf sich derzeit aufhält, oder ob er bereits weitergezogen ist, lasse sich nicht sagen. Thilo Sigmund, einer von zwei Wildtierbeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises, teilte auf Nachfrage der RNZ mit, dass es sich bei den Sichtungen bei Schwarzach und Mosbach derweil nur um Vermutungen handelte, ein Wolf jedoch nicht zweifelsfrei nachgewiesen worden sei.

Doch wie kommt es, dass ein Wolf auf einer viel befahrenen Straße wie der B37 herumläuft? Sigmund klärt auf: "Das Verhalten dieses Wolfes ist zunächst einmal nicht unnatürlich." Demnach handle es sich bei dem Wolf bei Neckargerach wahrscheinlich um ein Jungtier, welches sein Rudel verlassen hat, um sich einen Partner und ein neues Rudel zu suchen. Es könne sein, dass der Wolf auf seiner Wanderung zunächst versucht habe, den Neckar zu queren und so auf der B37 gelandet sei. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Wölfe Wege oder Straßen für Wanderungen nutzten. Neben dem Wolf bei Neckargerach war mit dem Luchs bereits im Dezember 2018 ein weiteres, über viele Jahrzehnte nicht mehr gesichtetes Wildtier im Neckar-Odenwald-Kreis nachgewiesen worden. Das Tier war in eine Fotofalle gelaufen. "Ob sich das Tier auch weiterhin in der Region aufhält oder ob es weitergezogen ist, ist ungewiss", informiert Jan Egenberger vom Landratsamt.