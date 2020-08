Gern ist der Familienmensch Peter Kirchesch in der Natur unterwegs. Seinen Enkelkindern Lea und Emil hat der Ausflug in die Neckargeracher Margarethenschlucht gefallen. Foto: privat

Von Hubert Waldenberger

Neckargerach. Wer vor 75 Jahren das Licht der Welt erblickte und 67 Jahre als Bürgermeister arbeitete, müsste nach Adam Riese bereits als Achtjähriger Rathauschef gewesen sein. Des Rätsels Lösung: Peter Kirchesch, der am morgigen Sonntag seinen 75. Geburtstag feiert, lenkte als Bürgermeister von 1974 bis 2006 die Geschicke der Gemeinde Neckargerach, und von 1978 bis 2013 fungierte er in Zwingenberg als Gemeindeoberhaupt. Nicht im großen Stil, sondern im engsten Familienkreis mit der Lebenspartnerin, drei Töchtern und Schwiegersöhnen sowie sieben Enkelkindern wird morgen am Bodensee das Wiegenfest gefeiert.

Dass der Doppelbürgermeister bei den Wahlen stets mit eindrucksvollen Ergebnissen das Vertrauen der Bürgerschaft erfuhr, steht ebenso als Beweis für sein erfolgreiches Wirken wie die Ernennung zum Ehrenbürger von Neckargerach und Zwingenberg. Das harmonische Miteinander in den beiden Dorfgemeinschaften besaß bei Peter Kirchesch Priorität und entspricht seiner Lebenseinstellung: "Leben und leben lassen." Und diese Lebensphilosophie, in Gesprächen Brücken zu bauen, führt hin zum Begriff "Brückenbauer", der beim diplomierten Verwaltungswirt allerdings nicht nur als Metapher dient, sondern auch im Zusammenhang mit zwei Neckarbrücken steht.

So konnte Kirchesch im Dezember 1979 den Verkehr auf der den Neckar überspannenden Minneburgbrücke zwischen Neckargerach und dem Ortsteil Guttenbach freigeben. Und sein Einsatz für die Zwingenberger Radwegbrücke über den Neckar wurde 2011 mit der Einweihung des filigranen Bauwerks belohnt. "Eine Brücke ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Wegen", betonte der pragmatische "Brückenbauer" damals.

Nicht verwunderlich, dass der engagierte Kommunalpolitiker zum Vorsitzenden der Bürgermeister des Neckar-Odenwald-Kreises avancierte – mit Sitz im Landesvorstand des baden-württembergischen Gemeindetages in Stuttgart. Sowohl in der Landeshauptstadt, als auch im Verteilerausschuss des Gemeindeausgleichstocks beim Regierungspräsidium Karlsruhe sowie beim Deutschen Städte- und Gemeindebund in Berlin setzte sich Peter Kirchesch leidenschaftlich für die ländlichen Regionen ein.

Die Auszeichnung "Ehrenvorsitzender der Kreisbürgermeister" und die Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Medaille drücken die dem "Neckargeracher Zwingenberger" zuteilgewordene Wertschätzung aus. Auch im Sport zieren den bürgermeisterlichen Dauerbrenner Meriten, nämlich Sportabzeichen, zuhauf. Und als Gemeindeoberhaupt in der damals höchsten deutschen Fußball-Liga, der 1. Amateurliga, für den SV Neckargerach als "stürmender Bürgermeister" Tore erzielt zu haben, imponiert als bundesweites Alleinstellungsmerkmal. Zu konstatieren, der nun 75-jährige Gestalter habe in den beiden Neckartalgemeinden enorm viele Vorhaben (nur) auf den Weg gebracht, wäre verfehlt, denn die in den vielfältigen kommunalen Aufgabengebieten von Kirchesch angeschobenen Projekte wurden in seiner Ära realisiert.

Darüber hinaus engagierte sich der Langzeitbürgermeister 35 Jahre im Vorstand der Volkshochschule Mosbach sowie in diversen weiteren Gremien. Er war auch Mitinitiator und Mitbegründer des Vereins "Schlossfestspiele Zwingenberg", in dessen Vorstandskuratorium er noch immer aktiv ist. Als Peter Kirchesch gebeten wurde, den Vorsitz im Förderverein der Minneburgschule Neckargerach zu übernehmen, stieß der Wunsch der Vereinsmitglieder beim Bürgermeister a.D. nicht auf taube Ohren. Und diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, korrespondiert mit der Liebe zur Heimat des vitalen Mannes, der viele heimatgeschichtliche Texte für diverse Chroniken, Broschüren, die Rhein-Neckar-Zeitung sowie den RNZ-Heimatkalender "Unser Land" verfasste und in diesem Metier nach wie vor aktiv ist.

"75 Jahre jung zu sein, ist heiterer und hoffnungsvoller als 40 Jahre alt zu sein", ließ dereinst der US-amerikanische Arzt und Essayist Oliver Holmes wissen. In diesem Sinne gratuliert die RNZ zum 75. Geburtstag und wünscht Peter Kirchesch das Allerbeste!