Von Caspar Oesterreich

Neckarelz. Frauen, Männer und Kinder aus Irak, Syrien, Afghanistan und Algerien leben in der Gemeinschaftsunterkunft in Neckarelz. In der Römerhofstraße haben sie Schutz vor Gewalt und Verfolgung gefunden, die ihnen in ihrem Heimatland droht. Bei den Bewohnern handelt es sich insbesondere um Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung, aber auch mit Aufenthaltsrechten, wie etwa ehemalige afghanische Ortskräfte, die die Bundeswehr- und Nato-Truppen während ihres Einsatzes unterstützten.

Zum Ärger ihrer Mitbewohner sowie einiger Anwohner der Römerhofstraße sorgte eine kleine Gruppe von Flüchtlingen in den vergangenen Wochen jedoch für Unfrieden in Neckarelz: Mehrere E-Bikes wurden gestohlen (die RNZ berichtete), es kam zu zwei Streitigkeiten und einer Bedrohung unter den Bewohner, ebenso zu einer Körperverletzung. Das Polizeirevier Mosbach musste im März und April insgesamt achtmal zur Unterkunft ausrücken. Ende April meldeten sich in der Folge Torsten Schmid und Bernd Amstadt bei der Rhein-Neckar-Zeitung. Etliche Fragen zur Belegungssituation, Organisation der Unterbringung sowie zur Kommunikation mit den Anwohnern hatten sie formuliert, um sie als Leserbrief an die zuständigen Behörden zu stellen. Um gleich Antworten mitzuliefern, hat die RNZ direkt bei Landratsamt und Polizei nachgefragt.

Zu Jahresbeginn wurde die Unterkunft in Neckarelz nach mehrwöchiger Renovierung wieder in Betrieb genommen. Warum wurden die Bürger nicht über Wiederinbetriebnahme, Instandhaltungskosten, Anzahl und Herkunft der untergebrachten Asyl- und Schutzsuchenden informiert?

Eine gesonderte Information erfolge in der Regel bei Inbetriebnahme oder Neuinbetriebnahme einer Gemeinschaftsunterkunft, erklärt Jan Egenberger, Sprecher des Landratsamtes. Die Unterkunft in der Römerhofstraße sei bereits während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/16 zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen durch den Neckar-Odenwald-Kreis eingerichtet worden. Da der Bedarf in der vorläufigen Unterbringung rückläufig war, sei die Unterkunft als Anschlussunterbringung für Flüchtlinge an die Stadt Mosbach vermietet worden. "Seit Mitte des Jahres 2021 stiegen die Zuweisungszahlen, sodass gesteigerter Platzbedarf in der vorläufigen Unterbringung bestand und die Unterkunft nun wieder vom Landkreis in Nutzung genommen wurde."

Wie und vom wem wird die Belegung der Unterkunft geregelt?

Das Landratsamt hat als untere Aufnahmebehörde die Aufgabe, die durch das Land zugeteilten Personen aufzunehmen und vorläufig unterzubringen. Ausführliche Informationen zur Wohnsituation von Flüchtlingen, zu den Unterschieden von Landeserstaufnahmeeinrichtung, vorläufiger Unterbringung und Anschlussunterbringung hat das baden-württembergische Staatsministerium unter www.tinyurl.com/2p95a549 zusammengefasst.

Warum werden aus anderen Unterkünften negativ auffällig gewordene Asylsuchende hier mit Schutz suchenden Familien zusammen untergebracht?

Die Gemeinschaftsunterkunft Römerhof bietet Wohnungen zur Unterbringung von Familien im Obergeschoss und Zimmer zur Unterbringung für Einzelpersonen. Die Verlegung von Personen in andere Unterkünfte wird laut Egenberger durch das Landratsamt u. a. dann vorgenommen, "wenn es etwa in einer Unterkunft zu Streitigkeiten gekommen ist und durch die Verlegung bzw. das Auseinanderziehen der Streitparteien mit einer Befriedung in der ursprünglichen Unterkunft zu rechnen ist". Egenberger merkt jedoch an, dass den Flüchtlingen auch in der vorübergehenden Phase der vorläufigen Unterbringung "ein größtmögliches Maß an Autonomie und Selbstbestimmung eingeräumt werden" soll.

In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Polizeieinsätzen in der Unterkunft, "öffentliche Informationen gleich Null!", kritisieren Anwohner und fragen nach dem Warum?

"Bei den meisten Vorfällen, die sich vor allem durch das räumlich enge Zusammenleben ergeben, handelt es sich um Sachverhalte, die üblicherweise nicht im Pressebericht der Polizei erscheinen – etwa Straftaten der Bewohner untereinander wie einfache Körperverletzung, Bedrohung oder Beleidigung", heißt es aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn. "Solche nicht in die Öffentlichkeit ausstrahlenden Vorfälle, die es auch bei häuslicher Gewalt gibt, werden regelmäßig nicht pressemäßig dargestellt." Man lege bei der Fertigung von Presseberichten stets dieselben Standards an, und zwar "unabhängig vom Ereignisort". Die Meldungen zu zwei der Fahrraddiebstähle erfolgten mit zwei Tagen Zeitverzug, "da sie sich am Osterwochenende ereigneten und es in diesem Zeitraum zahlreiche Meldungen zu fertigen gab". Beeinflussend können aber auch Faktoren wie beispielsweise ein Zeugenaufruf durch die Ermittler sein, ebenso die aktuelle personelle Aufstellung der Pressestelle, die momentane Einsatzlage sowie der zeitliche Abstand zwischen Tat und Anzeige.

Warum wird das negative Verhalten einer Handvoll Asylbewerber billigend in Kauf genommen und nichts dagegen getan?

Wenn Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder Ordnungsstörungen bekannt werden, wird die Polizei tätig – sie muss es sogar. Laut Landratsamt arbeiten die Unterkunftsverwaltung und ein Sozialarbeiter in der Gemeinschaftsunterkunft Römerhof gemeinsam mit den Geflüchteten an einem sozialen Zusammenleben. "Der Sicherheitsdienst dient den Untergebrachten Tag und Nacht ebenfalls als Ansprechpartner bei Unstimmigkeiten und sorgt für die Sicherheit innerhalb der Unterkunft", so Egenberger. Unstimmigkeiten und Streit seien in Gemeinschaftsunterbringungen und angesichts der Belastungen, denen die untergebrachten Personen auf der Flucht ausgesetzt waren, aber nie auszuschließen.

Wird es eine Lösung seitens der zuständigen Behörden geben oder müssen die Anwohner in Neckarelz wieder alles als gegeben hinnehmen?

Einer Beeinträchtigung des Umfelds einer Gemeinschaftsunterkunft werde im Zusammenspiel mit den zuständigen Polizeibehörden und im Rahmen der Möglichkeiten entgegengewirkt, sagt Egenberger. "Angesprochene Probleme werden sehr ernst genommen und es wird gemeinsam mit dem Sozialarbeiter vor Ort an einer Lösung gearbeitet."

Bis letzten Donnerstag lebten 59 Personen in der Unterkunft in der Römerhofstraße. Jetzt sind es noch 56, wie das Landratsamt auf RNZ-Anfrage bestätigt. Mehrere betroffene Personen seien in eine andere Gemeinschaftsunterkunft im Kreis verlegt worden. Es ist ihnen zu wünschen, dass sie dort zur Ruhe kommen und sich integrieren.