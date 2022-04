Neckarburken. (stk) Er ist Poet und Büttenredner, langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeiter der katholischen Kirchengemeinde – heute feiert Bruno Baumann aus Neckarburken 80. Geburtstag.

Am 9. April 1942 in Kupprichhausen geboren, wuchs der Jubilar mit Mutter und kriegsversehrtem Vater sowie drei Geschwistern in einer bäuerlichen Familie auf. Von Natur aus neugierig, lauschte er Erzählungen über Krieg und Vertreibung; aber auch Anekdoten, Lustiges, kleine Reime sowie Lebensweisheiten und Bauernregeln konnte er als kleiner Bub schon wiedergeben. Daraus erwuchs später eine kreative Ader und die Begeisterung fürs Schreiben und Dichten. In der Bundeswehrzeit schrieb er Liebesbriefe für seine weniger kreativen Kameraden. Mit einem solchen Brief konnte er dann nach seiner Zeit beim Militär auch das Herz seiner Ehefrau Charlotte gewinnen. Mit ihr gründete er nach seiner Ausbildung zum Drogisten eine Familie, die in Neckarburken ihr Zuhause fand.

Baumann engagierte sich in der katholischen Kirche alleine 46 Jahre im Lektorendienst, außerdem im Pfarrgemeinderat, als Kommunionhelfer und betreute die Sternsinger. Herausragend waren sein Dienst für den Dallauer Kirchenchor und seine Auftritte als "Elztal-Reporter" bei der Kolpingfastnacht. Ausgleich zu seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter im Arzneimittelgroßhandel Kapferer (heute Noweda) fand er zusammen mit seiner Frau Charlotte im Garten, der schon lange bevor das Wort "Bio" in aller Munde war, biologisch-dynamisch gestaltet wurde.

Den Glückwünschen zum runden Geburtstag schließt sich die RNZ gerne an!