Neckar-Odenwald-Kreis. (deg) Als große Überraschung bekam Sophie Mathes - zum Einzug in ihre erste eigenen Wohnung im letzten Jahr - diese wunderschöne Weihnachtskrippe von ihrem Opa geschenkt. Er hat sie in mühevoller Arbeit komplett selbst gebaut: mit Jesuskind, Engeln, Ochse und Esel, Hirten und Schafen und sogar mit elektronischer Beleuchtung. Habt ihr zuhause auch so eine schöne Weihnachtskrippe? Schickt uns eure schönsten, interessantesten, lustigsten Weihnachtskrippen an red-mosbach@rnz.de oder postet sie direkt unter diesem Beitrag und erzählt uns eure Geschichte dazu.