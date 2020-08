Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Steigende Fallzahlen, Reiserückkehrer, die sich mit dem Coronavirus infizieren, und immer mehr Menschen, die die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 anzweifeln – so stellt sich aktuell die Situation in Deutschland dar. Die Rhein-Neckar-Zeitung fragte beim Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises nach, wie die Situation im Kreis zu bewerten ist.

Derzeit wird überall schon von der zweiten Welle gesprochen. Wie bewertet es das Gesundheitsamt: Was bedeutet die erneute Steigerung der Infektionszahlen?

Der aktuelle Anstieg der Infektionszahlen in allen Landkreisen ist offensichtlich. Ob es sich dabei um eine sogenannte zweite Welle oder Teil eines wellenförmigen An- und Abstiegs der Corona-Zahlen, z.B. wegen der Urlaubssituation, handelt, sei dahingestellt. Fakt ist, dass die Zahlen auch im Neckar-Odenwald-Kreis wieder ansteigen, und dies sollte uns alle wieder vermehrt zu einem solidarischen Verhalten veranlassen.

Auch hier im Kreis stiegen die Zahlen zuletzt wieder, wenngleich ein Großteil der bisher Infizierten wieder genesen ist. Was sind die Gründe?

Der Großteil der jüngsten Neuinfektionen mit Sars-CoV-2, auch im Neckar-Odenwald-Kreis, ist auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Auch enge Kontaktpersonen haben sich bei Reiserückkehrern infiziert.

Wie kann man sich auch im Urlaub vor einer Infektion schützen?

Es ist nachvollziehbar, dass sich viele Menschen nach den Zeiten des Lockdowns und den Kontaktbeschränkungen nach Normalität und Unbeschwertheit sehnen. Gerade im Urlaub vergessen sie dabei schnell, dass das Coronavirus nach wie vor da ist, und dass die bekannten Hygieneregeln unbedingt eingehalten werden müssen, wenn man sich und andere vor einer Infektion schützen möchte. Die AHA-Regeln sind bekannt: Abstand halten (mindestens 1,5 Meter), Hygieneregeln einhalten, Atemmaske (also: Mund- und Nasenschutz) im öffentlichen Leben tragen, insbesondere immer dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Auch wichtig ist regelmäßiges und gründliches Händewaschen, wenn man unterwegs ist.

Und was sollte man nach einer Reise tun – egal ob man jetzt in einem Risikogebiet war oder eben nicht?

Es macht schon einen Unterschied, ob man sich innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich nach der Einreise unverzüglich in die eigene Häuslichkeit oder in eine andere geeignete Unterkunft begeben und sich bei ihrer Ortspolizeibehörde melden. Und es muss verpflichtend innerhalb von 72 Stunden eine Testung auf das Coronavirus durchgeführt werden. Für Baden-Württemberg gilt derzeit noch, dass bei einem negativen Test auf Sars-CoV-2 die häusliche Quarantäne verkürzt werden darf. Wobei wir, bzw. die Ordnungsämter, immer darauf hingewiesen haben, auch bei einem negativen Test Sozialkontakte für 14 Tage zu minimieren. Da die Inkubationszeit nun mal 14 Tage betragen kann, kann es sein, dass der erste Test für den sicheren Ausschluss einer Infektion zu früh erfolgt ist. Eine zweite Testung nach ca. sieben Tagen macht also Sinn und die Kosten werden übernommen.

Und was ist mit den Rückkehrern aus Nicht-Risikogebieten?

Alle übrigen Reiserückkehrer können sich auch innerhalb von 72 Stunden, selbst bei Beschwerdefreiheit, testen lassen, eventuell auch ein zweites Mal. Allerdings haben sich Bund und Länder aktuell auf neue Corona-Regeln ab dem 15. September für Einreisende geeinigt. Demnach werden die kostenlosen Corona-Tests für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten eingestellt. Rückkehrer aus Risikogebieten können frühestens nach fünf Tagen ihre Quarantäne mit einem negativen Test beenden.

Welche Altersgruppen sind denn von den wieder steigenden Infektionszahlen betroffen?

Bei den Neuinfizierten im Neckar-Odenwald-Kreis handelt es sich vorwiegend um junge Menschen.

Gibt es Möglichkeiten, wieder eine Trendwende zu schaffen – auch ohne erneuten Lockdown?

Entscheidend wird sein, dass Infektionsketten lückenlos nachvollzogen und unterbrochen werden. Das betrifft den derzeitigen Fokus auf die Reiserückkehrer und vielleicht nach den Ferien die Schulen. Darüber hinaus beobachten wir eher lokale Ausbruchsgeschehen, die situationsbedingt gezielt zu kontrollieren sind. Sogenannte lokale Lockdowns wären sicherlich auch ein Mittel, das von der Bevölkerung eher mitgetragen wird, als alles wieder herunterzufahren.

Ein weiteres Risiko sind Familienfeiern. Mehr als 30 Prozent der Neuinfektionen gehen darauf zurück. Wie kann man sich hier schützen?

Gerade bei Familienfeiern sollte man sich zum Schutz für seine Angehörigen die AHA-Regeln besonders ins Gedächtnis rufen. Umarmungen zur Begrüßung oder zum Abschied während einer Familienfeier sind leider besonders gefährliche Infektionssituationen.

Sollte man private Feiern einschränken?

Bundesweit gab es gerade leider bei privaten Feiern kleinere bis mittelgroße Ausbrüche. Beim Entdecken eines Erstfalls muss sofort das ganze Cluster unter Quarantäne gestellt, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Aus epidemiologischer Sicht ist natürlich eine Beschränkung der Personenzahl bei privaten Feiern generell eine gute Idee.

In der benachbarten Stadt Heilbronn ist seit dem Wochenende die Warnstufe ausgerufen worden. Welche Auswirkungen sind für den Neckar-Odenwald-Kreis zu erwarten?

Die Auswirkungen des starken Anstiegs der Corona-Zahlen in Heilbronn auf den Neckar-Odenwald-Kreis müssen wir abwarten. Durch Beruf und Freizeit bestehen natürlich enge Verflechtungen zum Nachbarlandkreis. Wir stehen selbstverständlich im Austausch zum Nachbarlandkreis und beobachten die Situation genau.

Wo liegt der Landkreis bei den Neuinfektionen binnen einer Woche? Droht dem Landkreis gar auch eine Warnstufe?

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Neckar-Odenwald-Kreis bei 5,57 (Stand: 28.8.). Wir sind deshalb von einer Warnstufe noch weit entfernt. Gleichwohl werden verwaltungsintern die aus der ersten Welle vorhandenen Strukturen Stück für Stück wiederbelebt. Das betrifft die Frequenz der internen Lagebesprechungen oder die Erreichbarkeit des Bürgertelefons auch am Wochenende.

In der Bundespolitik debattiert man gerade lebhaft darüber: Wäre eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz sinnvoll und ein probates Mittel für den kommenden Herbst?

Die Maskenpflicht am Arbeitsplatz wäre sicherlich in den Bereichen, wo Abstandsregeln schwer einzuhalten sind, sinnvoll.

Den Menschen fallen die Beschränkungen zunehmend schwerer. Warum ist es dennoch wichtig, sich weiterhin an AHA zu halten?

Eines kann man mit Gewissheit sagen: Um sich und andere möglichst gut vor einer Corona-Infektion und den damit verbundenen teilweise sehr schweren Folgen zu schützen, ist es unerlässlich, diszipliniert zu bleiben und sich weiterhin oder wieder (!) an die AHA-Regeln zu halten.