Neckar-Odenwald-Kreis. Zum Jahresende ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim wie erwartet gestiegen. Aktuell sind 9549 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 879 (Plus 10,1 Prozent) mehr als im Dezember, aber 579 (Minus 5,7 Prozent) weniger Arbeitslose als im Januar 2018. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 auf 2,8 Prozent gestiegen. In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote 3,3 Prozent.

Karin Käppel kennt diese Entwicklung, die sich bei allen Agenturen in Baden-Württemberg zeigt. "Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Januar wird im Wesentlichen von zwei Faktoren beeinflusst: Zum einen werden Mitarbeiter zum Jahresende entlassen, weil Kündigungsfristen oder befristete Verträge zum Jahresende auslaufen. Zum anderen wirkt sich die kalte Witterung des Winters auf die Beschäftigung besonders bei Berufen im Freien aus", führt die Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim an. Der Einfluss beider Faktoren auf den Arbeitsmarkt nimmt jedoch ab.

Die Auftragsbücher der Betriebe sind gut gefüllt, die Mitarbeiter werden gebraucht und sollen im Unternehmen gehalten werden. Befristet Beschäftigte werden somit direkt in Dauerarbeitsverhältnisse übernommen, und Mitarbeiter werden nur gekündigt, wenn es gar nicht mehr geht. "Die Unternehmen wollen es nicht riskieren, gute Mitarbeiter an andere Firmen zu verlieren", erläutert Karin Käppel. "Zudem werden die Winter wärmer und Tage, an denen wegen des Wetters nicht gearbeitet werden kann, werden mit Überstundenkonten und Urlaub überbrückt", ergänzt die Agenturleiterin. Sie sieht in dem Anstieg daher auch keinen Grund zur Sorge, denn die Lage auf dem Arbeitsmarkt in der Region ist weiterhin stabil.

Das zeigt sich auch an der Einstellungsbereitschaft, die weiterhin hoch ist. Im Januar waren 7705 freie Stellen gemeldet, 247 weniger als im Vormonat (Minus 3,1 Prozent), jedoch 388 mehr als im Januar 2018 (Plus 5,3 Prozent). Arbeitgeber haben der Arbeitsagentur in diesem Monat 1514 neue Stellen gemeldet.

Im Neckar-Odenwald-Kreis lag die Arbeitslosigkeit im Januar bei 3,2 Prozent (Vormonat 2,9 Prozent). 2592 Menschen waren arbeitslos gemeldet, das sind 213 mehr als im Vormonat, jedoch 233 weniger als im Januar 2018. 820 meldeten sich arbeitslos, 605 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 253 Stellenangebote gemeldet (Januar 2018: 196). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1258; 9,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis lag zum Stichtag bei 2,8 Prozent (Vormonat 2,5 Prozent). Im Januar waren 2141 Menschen arbeitslos gemeldet, 249 mehr als im Vormonat und 145 weniger als im Januar 2018. 802 meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 543 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber im Main-Tauber-Kreis haben 501 Stellenangebote gemeldet (Januar 2018: 409). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 2736, das sind 22,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Im gesamten Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung 4224 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung 5325. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung beträgt 44,2 Prozent.

Beim Jobcenter im Neckar-Odenwald-Kreis waren Ende Januar 1124 Arbeitslose registriert (Dezember 2018: 1083). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten insgesamt 1468 Arbeitslose (Dezember 2018: 1296).

Von den 2141 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 884 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (Dezember 2018: 814). Bei den Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis waren 1257 Arbeitslose registriert (Dezember 2018: 1078).