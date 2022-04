Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Ein "schöner Nachmittag" sollte es werden – und das wurde es auch. Etwa 60 ukrainische Geflüchtete waren der Einladung auf den Heinrichhof in Obrigheim gefolgt und verlebten dort ein paar unbeschwerte, ablenkende Stunden. Nicht nur die ukrainischen Geflüchteten brauchen Hilfe und Lichtblicke, auch die Helfer, Unterstützer, Aufnehmenden aus Deutschland brauchen inzwischen Unterstützung, denn mit der Aufnahme der Geflüchteten ist es nicht getan. Behördengänge kosten nicht nur Zeit, sondern auch vielerorts Nerven.

Fortsetzung folgt?

"Der Nachmittag am Samstag war wirklich sehr schön, unkompliziert und auch sehr berührend", erzählt Maria Perktold-Heinrich, die "ihren" Heinrichhof am Samstag vergangener Woche für die Geflüchteten geöffnet hat. "Die Vorstellung, dass all diese netten Frauen und Kinder ihr Zuhause und vor allem Männer, Väter und Söhne zurückgelassen haben, ist einfach grausam." Auch den deutschen Gastfamilien habe es gutgetan, im Austausch zu sein. Ein Lob der Landwirtsfamilie gab es für die große Hilfsbereitschaft, Kuchen zu backen, zu übersetzen und zu helfen. "Drei Mütter von einem Kurs haben Schokohasen gespendet und so konnten wir noch eine Eier- und Hasensuche im Folienhaus machen, die den Kindern total viel Spaß gemacht hat", berichtet Perktold-Heinrich. Nun will man überlegen, ob es eine Fortsetzung des Formats geben soll.

Ein bisschen Frust gibt es an anderer Stelle: "Manchmal habe ich das Gefühl, dass unsere Gutmütigkeit mit Füßen getreten wird", sagt etwa Thomas Makula. "Die neun Geflüchteten, die bei uns leben, haben eine große Sorge: Dass sie hier raus müssen, dass sie wieder rausgerissen werden", berichtet der Sattelbacher. Das wollen Makula und seine Frau verhindern – die finanziellen Mittel werden aber langsam knapp. Bis Donnerstagmittag seien noch keine Leistungen geflossen, vom Landratsamt habe man jetzt die Auskunft bekommen, man solle einen Mietvertrag mit den Geflüchteten abschließen.

Die Leistungen des Amtes

Eine nachträgliche Anmietung von bereits privat zur Verfügung gestelltem Wohnraum für die vorläufige Unterbringung ist in der Regel nicht möglich, heißt es auf RNZ-Nachfrage aus dem Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises. Allerdings findet sich auf den Ukraine-Seiten der Homepage folgender Hinweis: "Nebenkosten werden in angemessener Höhe übernommen. Es wird empfohlen, einen Mietvertrag mit untergebrachten Personen zu schließen. Die Kosten der Unterkunft können mittels eines Antrags auf Leistungen geltend gemacht werden." Orientierung bietet die Höchstmiettabelle, die das Landratsamt dort ebenfalls veröffentlicht. Die Mietpreise dieser Richtwerttabelle werden auf Vorschlag der Verwaltung vom zuständigen Kreistagsausschuss beschlossen.

Auch über die Leistungen, die ukrainische Geflüchtete beziehen, klärt das Landratsamt auf RNZ-Nachfrage auf: Ein Ehepaar erhält monatlich 660 Euro (pro Person 330 Euro), eine alleinstehende oder alleinerziehende Person 367 Euro. Kinder werden mit folgenden Zahlungen unterstützt: 326 Euro (15-18 Jahre), 283 Euro (7-14 Jahre), 249 Euro (0 – 6 Jahre). Miete für einen privat abgeschlossenen Mietvertrag muss nicht aus diesen Leistungen heraus bezahlt werden, sondern wird separat vom Amt übernommen. "Die Leistungen fließen natürlich nur so lange, bis die Bedürftigkeit endet", erklärt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes. Bis die Geflüchteten also eine Arbeit aufnehmen oder wenn möglich in die Ukraine zurückkehren.

Auch das Thema Pik-Registrierung beschäftigt das Landratsamt. "Pik" steht für Personalisierungsinfrastrukturkomponente. Hierbei werden persönliche Daten aufgenommen. Alle Antragstellenden werden fotografiert; von Personen ab dem sechsten Lebensjahr werden zusätzlich Fingerabdrücke aller zehn Finger abgenommen. Die aufgenommenen Daten werden dann im sogenannten Ausländerzentralregister gespeichert. Zugriff auf diese Daten haben später alle öffentlichen Stellen in dem Umfang, den sie für ihre jeweiligen Aufgabenbereiche benötigen. Bereits vergangene Woche berichtete das Landratsamt auf Nachfrage, dass ihm derzeit lediglich ein solches Gerät zur Verfügung steht. "Derzeit unterstützt uns die Polizei vorübergehend mit dem Einsatz einer mobilen Station des Landeskriminalamts in der Außenstelle in Buchen", sagte Egenberger. Ein weiteres Gerät sei bestellt.

Aber auch ohne die Pik-Registrierung haben die Geflüchteten aus der Ukraine weitreichende Rechte: "Grundsätzlich sollten sich alle Flüchtlinge über die Wohngemeinde beim Meldeamt anmelden. Mit der Anmeldung erfolgt auch eine Registrierung über das Ausländerzentralregister. Im Rahmen der Anmeldung können auch ein Antrag auf Gewährung von Leistungen und ein Antrag auf Aufenthaltserlaubnis gestellt werden." Mit einem Aufenthaltstitel ist der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für Ukraine-Flüchtlinge grundsätzlich uneingeschränkt möglich. Um eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, benötigen sie nach dem Aufenthaltsgesetz die Erlaubnis der Ausländerbehörde. Die Arbeitserlaubnis ist verbunden mit dem Aufenthaltstitel. Ukrainische Flüchtlinge erhalten nach dem Aufenthaltsgesetz eine Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz. Mit einer Arbeitszusage vom Arbeitgeber kann die Arbeitserlaubnis schon direkt nach Antragstellung erteilt werden.

Bankkonten "unkompliziert möglich"

Ebenfalls ein Thema für die Geflüchteten und die Aufnehmenden ist die Eröffnung eines Bankkontos für Geflüchtete – denn ohne das fließen auch keine Leistungen. "Die Sparkasse Neckartal-Odenwald unterstützt, wo immer möglich, die Geflüchteten, die in unserer Region Schutz suchen", antwortet die Sparkasse auf eine Anfrage der RNZ. Aus diesem Grund habe die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bereits unbürokratisch ermöglicht, dass die Eröffnung aller Arten von Privatgirokonten auch auf Basis einer gültigen ukrainischen Identity Card (eines gültigen Personalausweises) erfolgen kann.

Daneben können mit der Vorlage eines gültigen ukrainischen Reisepasses ebenso alle Arten von Privatgirokonten eröffnet werden. Inzwischen können Konten auch mittels ukrainischem Bürgerpass in Verbindung mit einem Ankunftsnachweis, einer Fiktionsbescheinigung oder einer Meldebescheinigung der Kommune eröffnet werden. "Die Kontoneuanlage ist inzwischen unkompliziert bzw. recht einfach möglich, wobei es auch zuvor keine nennenswerten Probleme bei unserer Sparkasse unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gab", so die Auskunft der Sparkasse weiter.

Jürgen Böhm und Florian Faustmann von der Volksbank Mosbach erklären die Vorgehensweise bei der Eröffnung eines Kontos. "Grundsätzlich sind wir offen und wollen allen, die es möchten, die Eröffnung eines Kontos bei uns ermöglichen", sagt Jürgen Böhm.

Zeitnah habe man beschlossen, den Geflüchteten aus der Ukraine ein leistungsfähiges Konto zur Verfügung zu stellen. "Dafür brauchen wir die ukrainische Identity Card, die Meldebescheinigung der Gemeinde und die zugeteilte Steuer-ID", erläutert Florian Faustmann. Anfangs habe es viele Geflüchtete gegeben, die alle erforderlichen Unterlagen dabei hatten. Inzwischen gibt es aber auch einige, die keine ID-Card, sondern nur den ukrainischen Bürgerausweis in kyrillischer Schrift dabei haben. Auch diesen Menschen könne man zunächst ein sogenanntes Basiskonto einrichten, welches die volle Funktionalität dann mit der ID-Card erhält. "Wir helfen jedem, so gut wie möglich", versprechen die beiden Volksbank-Vertreter.

Die Mitarbeitenden in den verschiedenen Filialen seien informiert, der Leitfaden werde auf dem aktuellen Stand gehalten. "Unsere Filialen sind gewappnet." Etwa 40 Konten habe man bislang für Geflüchtete eröffnet, bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald sind es bislang rund 100.

Anschluss gesucht!

Auch Thomas Makula hofft, dass "seine" Geflüchteten bald ihre Leistungen bekommen, zwei von ihnen haben auch schon einen Job im Nachbarort gefunden, die Kinder besuchen die Schule. In Kürze will man auch einen Mietvertrag abschließen. "Die haben sich hier absolut eingelebt", befindet er. "Für mich gehören sie schon zur Familie. Wir können nichts tun, damit der Krieg aufhört, aber wir können diesen Menschen helfen, dass sie sich hier willkommen fühlen, dass sie sich integrieren." Ganz wichtig wäre dafür nach Meinung der Familie Makula auch ein Kindergartenplatz für das dreijährige Flüchtlingskind. "Sie steht tatsächlich weinend vor dem Kindergarten und möchte mit den anderen Kindern spielen", so der Sattelbacher. Bis jetzt sei die Unterbringung im Kindergarten noch nicht möglich gewesen. "Ich hoffe sehr, dass das bald klappt."