Mosbach. (lah) "Seit 1. Januar haben wir einen neuen, starken Partner in der Sucht- und Drogenberatung", erklärte Landrat Dr. Achim Brötel dieser Tage in Mosbach. In der Ölgasse 5 berät künftig die Evangelische Stadtmission Heidelberg (Blaues Kreuz). Diese ist bereits seit den 1950er-Jahren in der Suchtberatung engagiert, wie Matthias Schärr, Geschäftsführer der Suchtkrankenhilfe, erläuterte. Trotz der Namensähnlichkeit habe man nichts mit der Stadtmission Mosbach zu tun. Diese gehört zu einem unabhängigen Gemeinschaftsverband innerhalb der Evangelischen Landeskirche Baden.

"Die Räume sind toll, und das Team ist toll", zeigte sich Dr. Martina Kirsch, Leiterin der Suchtberatungsstelle Heidelberg, begeistert von dem neuen Standort. Das Landratsamt – bei dem Pressetermin zudem vertreten durch Geschäftsbereichsleiterin Susanne Heering und die kommunale Suchtbeauftragte Angelika Bronner-Blatz – unterstütze die Kooperation nach Kräften. Ein weiterer wichtiger Partner sei die Diakonie Neckar-Odenwald – repräsentiert durch deren Geschäftsführer Guido Zilling.

"Es wird niemand abgewiesen", betonten Ildiko Sebestyen, Kathrin Hauth, Dunja Luptowitsch und Ercan Efe vom Beratungsteam. Sie lobten ausdrücklich die Lage des geschützten Raums inmitten der Altstadt. Er sei für die Klienten anonym und leicht zu erreichen. Der Erstkontakt finde im Rahmen einer offenen Sprechstunde statt – immer dienstags von 15.30 bis 17.30 Uhr.

"Die Beratungen sind umsonst. Dann überlegen wir gemeinsam, wie es weitergeht", erklärte Ercan Efe, der bereits zuvor in der Mosbacher Suchtberatung engagiert war. Für die Suchtberatung gibt es einen gesetzlichen Auftrag, weshalb der Landkreis das "laufende Geschäft" finanziell bezuschusst. Auf rund 500 Menschen schätzte Martina Kirsch die ungefähre Größe der Klientel im Neckar-Odenwald-Kreis ein. Deshalb wurde parallel zum Mosbacher Standort auch in Buchen ein Beratungsangebot eröffnet.

Um jedem Menschen das richtige Angebot machen zu können, sei vernetztes Arbeiten erforderlich. Dabei arbeite man mit so unterschiedlichen Institutionen wie Selbsthilfegruppen, aber auch mit dem Jobcenter zusammen.

In Deutschland leben heute mehr als fünf Millionen Suchtkranke, davon sind 3,5 Millionen alkoholabhängig. Auch wenn hier derzeit die Zahlen stagnierten, so gehörten illegale Drogen und Glücksspiel zu den weiteren "Top drei". Auch die Möglichkeit, sich im weltweiten Netz zu bewegen, könne zu Suchtverhalten führen.

Info: www.suchtberatung-nok.de, Telefon 06261/867140.