Mosbach. (rnz/mlo) Egal wo man hinschaut - im Büro, im Supermarkt oder in der Straßenbahn - überall niest, hustet und schnieft es. Klarer Fall: Es ist wieder Grippezeit. Von Januar bis März hat die Influenza üblicherweise Hochsaison, doch dieses Jahr wütet sie schlimmer als sonst - auch hier in der Region.

Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat im Zeitraum von November 2017 bis Februar 2018 bisher 210 Fälle registriert. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es im selben Zeitraum nur 70 Fälle - der Wert hat sich somit verdreifacht. Generell müsse zwar auch von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, da nur wenige Patienten auf Grippe getestet werden, so Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes. Dennoch könne man aktuell von einer Grippewelle mit einer eindeutig höheren Anzahl von Grippefällen als im vergangenen Jahr sprechen.

Nach Angaben des Gesundheitsamts Baden-Württemberg starben bislang insgesamt 23 Grippeerkrankte im Land (Stand 13. Februar). Dr. Martina Teinert, Leiterin des Gesundheitsamts, rät: "Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf oder Risikogruppen wie chronisch Kranke, Schwangere, Kinder unter zwei Jahren und Menschen über 60 Jahre mit deutlichen Symptomen sollten einen Arzt aufsuchen. Ein wichtiger Schutz ist Abstand halten zu Patienten mit Atemwegssymptomen und eine gute Händehygiene." Am Mosbacher Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken sind nach Angaben des Landratsamtes rund 20 Fälle von Influenza A/B untergebracht (Stand Donnerstagabend).

Viren sind überall, vermehrt aber dort, wo sich viele Menschen auf engem Raum tummeln, wie beispielsweise in Schulen und Kindergärten. In Mosbacher Einrichtungen gestaltet sich die Lage ganz unterschiedlich. Während am Nicolaus-Kistner-Gymnasium alles im grünen Bereich ist, wie Schulleiter Jochen Herkert vermeldet ("Das NKG ist noch gesund"), sieht es am Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz schon ganz anders aus. Hier seien deutlich mehr Schüler und Lehrer von grippalen Infekten betroffen als sonst zu dieser Jahreszeit üblich, berichtet der stellvertretende Schulleiter German Miksch. "Wenn die Sekretärin momentan montagmorgens den Anrufbeantworter abhört, sind bis zu 50 Krankmeldungen drauf."

Bemerkbar mache sich die Grippewelle am APG auch hinsichtlich der laufenden "Kommunikationsprüfungen" in den modernen Fremdsprachen Französisch und Englisch. Da Bestandteil der Abiturprüfung, sind die Schüler hier normalerweise vollzählig anwesend. "Dieses Jahr müssen wir Nachtermine anbieten, weil einige Prüflinge krankheitsbedingt gefehlt haben", so Miksch.

Dass kleine Kinder wahre "Virenschleudern" sein können, wissen auch die Erzieherinnen in Mosbachs Kindergärten - und sind deshalb momentan besonders wachsam, wenn es um ihre Schützlinge geht. Im Kindergarten St. Josef achtet man darauf, dass die Kleinen genug trinken und rät den Eltern, ihre Kinder zu Hause zu lassen, wenn sie angeschlagen sind.

Vorsichtsmaßnahmen gibt es auch im Kindergarten St. Cäcilia Mosbach, wo 15 von 68 Kindern wegen eines grippalen Infekts fehlen. Noch extremer sei die Situation aber in der Fastnachtswoche gewesen, berichtet Leiterin Katharina Bauer. Dennoch: Auch wenn das Schlimmste überstanden scheint, bleibe man achtsam: "Wir schauen, dass die Kinder keine Höhlen bauen, in denen sie eng beieinander sitzen oder sich das Essen teilen. Außerdem bitten wir die Eltern, kranke Kinder zu melden."