Strahlend blauer Himmel am Morgen nach der Flut: Welche Kraft in den Wassermassen steckte, belegt dieses Bild, aufgenommen in Bad Neuenahr, deutlich. Foto: Dieter Droth

Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis/Ahrweiler.134 Tote, 766 Verletzte, Tausende Traumatisierte und ein Sachschaden in Milliardenhöhe: Fast sechs Monate sind seit der desaströsen Flutkatastrophe an der Ahr vergangen, "doch der Schock sitzt immer noch tief", schreibt Dieter Droth in einer E-Mail an die RNZ. Als Augenzeuge hat der 70-Jährige die Ereignisse in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli hautnah erlebt, am Morgen danach gar zwei tote Nachbarn aus ihrer Wohnung geborgen. "Die schrecklichen Bilder haben sich fest in unser Gedächtnis eingebrannt", berichtet Droth, der in Mosbach aufgewachsen ist und 2018 nach Bad Neuenahr gezogen war.

Doch ebenso tief wie der Schock noch heute sitzt, sei auch die Dankbarkeit für die weiterhin ungebrochene Hilfe aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, betonen Droth und zwei weitere betroffen Familien aus dem Landkreis Ahrweiler: "An dieser Stelle möchten wir stellvertretend für viele von der Flut Betroffene unseren Dank aussprechen für die spontane Hilfe aller freiwilligen Helferinnen und Helfer, die ihre Zeit und Kraft bis zur Erschöpfung geopfert haben, die Aufräumarbeiten in Gang setzten und ohne deren Hilfe wir nicht da wären, wo wir jetzt sind! Danken möchten wir auch den Menschen aus Mosbach und dem Neckar-Odenwald-Kreis für die großzügigen Geldspenden, die von uns direkt an die besonders bedürftigen Familien unter den Flutopfern verteilt werden konnten."

Nach den dramatischen Ereignissen im vergangenen Sommer waren zahlreiche Kreisbewohner aufgebrochen, um vor Ort Hilfe zu leisten: Unter anderem wurden Bautrockner organisiert und per Lkw ins Ahrtal transportiert. Feuerwehren, DRK und Ortsverbände des Technischen Hilfswerks entsendeten zahlreiche Mitglieder. Die Evangelische Stadtmission Mosbach packte samt Jugendgruppe ebenso mit an wie Dutzende Privatpersonen, die mit Radladern und Schaufeln ins Krisengebiet fuhren. Gleichzeitig wurde großzügig gespendet, Kirchengemeinden, Vereine, private Initiativen und Service-Clubs sammelten fleißig Geld im ganzen Landkreis, um die Not der Flutopfer zu lindern.

"So viel Solidarität hatte bisher noch keiner von uns erlebt!", erklären Martina und Rolf Schönewald in ihrem Dankesschreiben. "In nur gut zwei Wochen war unser Haus dank vieler Helfer komplett entschlammt und entrümpelt, Keller und Erdgeschoss in den Rohbauzustand versetzt, sodass die Trocknung beginnen konnte." Gegen Mitternacht erreichte sie in der Schreckensnacht die Flutwelle, der Keller lief in kürzester Zeit voll und der Pegel stieg immer weiter. "Wir retteten uns in die erste Etage und versuchten, uns in der Dunkelheit zu orientieren. Hilferufe, undefinierbare und angsteinflößende Geräusche im Haus, verbunden mit einem penetranten Ölgeruch begleiteten uns durch die Nacht." Autos und Bäume mitreißend strömte die Ahr in einer Höhe von zwei Metern durch ihre Straße. "Keiner wusste, was gerade wirklich passiert", erinnern sich die Schönewalds. Erst am Mittag des folgenden Tages erreichten sie die Rettungskräfte.

Auch Marcel Poser haben sich die Ereignisse jener Nacht tief ins Gedächtnis gebrannt. Wie Droth und die Schönewalds hat auch er ein paar Zeilen zum Dank an die Helfer verfasst und der RNZ geschickt. Ein "dumpfer Knall" habe ihn in jener Nacht aus dem Schlaf gerissen, im Erdgeschoss breitete sich zunächst ein Schlammteppich aus. "Dann ging alles sehr schnell, zu schnell!", berichtet er. "In vier Minuten stieg das Wasser auf circa 1,80 Meter." Er weckte seine Frau und Tochter, "wir rannten ins Dachgeschoss, ein Tosen wie an einem Wasserfall war zu hören. Angst stieg in uns hoch, ich sah durch ein Fenster unser Auto mit Garagentor immer wieder gegen unsere Hauswand knallen", fasst Poser die Ereignisse zusammen. "Heute können wir nur danken: unseren Freunden, die sofort zum Helfen kamen, den Feuerwehrleuten, die den völlig unter Wasser stehenden Keller auspumpten und natürlich all den Ehrenamtlichen vom THW, DRK, Malteser und den ,Engeln’ aus der ganzen Bundesrepublik, die vor unserer Tür standen, bewaffnet mit Eimern, Schaufeln, Bohrhammer und Schubkarre."

Doch trotz der ungebrochenen Hilfe – "auch heute kommen noch täglich Hunderte Helfer ins Ahrtal", so Familie Schönewald – seien die Aufräumarbeiten bei Weitem noch nicht abgeschlossen, erklärt Dieter Droth im Gespräch mit der RNZ. Aktuell wohnt er gemeinsam mit seiner Frau in einem Ein-Zimmer-Appartement in Bonn. "Heizung, Strom und Trinkwasser gibt es in unserer Wohnung in Bad Neuenahr auch fast sechs Monate nach der Flutkatastrophe noch nicht." Wohl erst im kommenden Frühjahr kann er wieder sein Zuhause beziehen. "Es ist unbeschreiblich, was die Wassermassen angerichtet haben, alles war so irreal und furchteinflößend."

Ein benachbartes Ehepaar (90 und 98 Jahre alt), das in einer Parterrewohnung in dem Mehrfamilienhaus wohnte, überlebten die Nacht nicht. Als Dieter Droth gemeinsam mit einem jungen Mann ihre Wohnungstür am nächsten Morgen aufbrach, "bot sich mir ein grauenhaftes Bild einer völlig zerstörten, verwüsteten Wohnung, dazu die übel riechende gelb-braune, teils schlammige Wassermasse." Dann entdeckte er die zwei leblosen Körper im Wasser treibend: "Ein schrecklicher Anblick, den ich wohl nie vergessen werde." Allein in Bad Neuenahr starben 69 Menschen in jener Nacht.

"Es ist unfassbar, was die Menschen durchmachen mussten, und dass für sie auch heute noch längst keine Normalität zurückgekehrt ist", betont Gernot Diemer aus Zwingenberg. Am vierten Adventswochenende reiste er mit 50 Kilogramm Putenfleisch, gesponsert vom Bergfelder Hofladen aus Mosbach, ins Ahrtal, um rund 60 ehrenamtlichen Helfern des Vereins "Dachzeltnomaden" ein Weihnachtsessen zu servieren. Da durfte auch der eigene Likör nicht fehlen, vom dem Diemer auch zahlreiche Flaschen zusammen mit Weihnachtsgebäck und Schokolade dem Dorfladen in der Gemeinde Kreuzberg sowie der Initiative "Baustoffzelt Kaiser Walporzheim" vorbeibrachte.

Der Tatendrang der Helfer sei ungebrochen, so Diemer, "viele sind aber auch frustriert, weil die Spendengelder, die die großen Hilfsorganisationen gesammelt haben, nicht ankommen", bedauert er. Kritik, die auch Dieter Droth übt. Die Verteilung brauche zu viel Zeit und sei mit zu viel Bürokratie und Vorgaben verbunden, weshalb Diemers Divise lautet: "Direkt selbst vor Ort melden, selbst mit anpacken oder ohne Umwege Geld spenden." Wer helfen wolle, sollte sich zur Organisation an das Helfer-Shuttle wenden, rät er

Es sei "unglaublich", was alles bewirkt werden könne, "wenn ein Wille da ist und gemeinsam angepackt wird", schreibt Familie Schönewald abschließend in ihrem Dankesschreiben. "Jeder Betroffene empfindet eine tiefe Dankbarkeit für jegliche Hilfe. Das alles wird nach der Flut unvergessen bleiben."