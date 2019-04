Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Mehr als 70 Kommentare in den ersten zwei Stunden nach dem Post auf "Facebook", zahlreiche Hinweis-Mails und mitunter sogar bebilderte Mängelberichte - der Aufruf der RNZ, sanierungsbedürftige Straßen in der Region zu melden, stieß auf enorme Resonanz.

Der mitunter beklagenswerte Zustand der Verbindungswege im Neckar-Odenwal-Kreis bewegt nicht nur die Stoßdämpfer in den Autos, die in der Region unterwegs sind, sondern offenbar auch die Menschen, die auf den Straßen unterwegs sind. Zum "Straßengipfel", der am Freitag, 3. Mai, ab 17 Uhr, Verkehrsminister Winfried Herrmann nach Mosbach führt und den Anlass für den Aufruf via Zeitung und Facebook lieferte, kann dem prominenten Gast also ein dickes Paket voller Sanierungsideen geliefert werden.

Auch bei der Veranstaltung selbst - zu der bewusst am späten Freitagnachmittag (also zum Feierabend) ins Landratsamt Mosbach eingeladen wurde - sollen die Bürger zu Wort kommen, ihre Anliegen direkt an den Verkehrsminister richten können.

Ob der regen Reaktionen, die die RNZ-Redaktionen in Mosbach und Buchen im Vorfeld des Gipfels erreicht haben, ist es wenig verwunderlich, dass auch die Resonanz auf die Vor-Ort-Veranstaltung in Mosbach ansprechend ausfällt. "Es wird schon gut voll werden", prophezeit Jan Egenberger für den Austausch mit Winfried Herrmann im Landratsamt. Etliche Anmeldungen (zwecks besserer Planung erwünscht) zur Teilnahme hätten die Kreisverwaltung inzwischen erreicht, so der Pressesprecher.

Und jene Teilnehmer sind dann - nach einer filmischen Präsentation der Straßensituation im Kreis (etwa vier Minuten lang) - auch gleich dran, im Rahmen einer ausführlichen Bürgerfragestunde. Jan Egenberger setzt diesbezüglich klare Leitplanken: "Es soll um Landesstraßen gehen", so der Pressereferent in Bezug auf die Zuständigkeiten und den Gast beim Gipfel. Von denen finden sich in der langen Vorschlagsliste der RNZ-Leser einige, wie etwa die L527 zwischen Neckargerach und Reichenbuch, die L525 zwischen Fahrenbach und Sattelbach, die L520a bei Heidersbach oder die L518 zwischen Altheim und Abzweig Walldürn. Und das ist nur eine kleine Auswahl ...

Gesprächsbedarf scheint es also ausreichend zu geben, auch das SWR-Fernsehen begleitet den Straßengipfel im Neckar-Odenwald-Kreis. Am Donnerstag wird ein Kamerateam des Südwestrundfunks schon vorab einen etwas anderen "Streetview" in die Region werfen.

Ungeachtet der zahlreichen Straßen, deren Zustand aus Lesersicht dringend eine Verbesserung anmahnt, ist die umfangreiche Sanierung der viel befahrenen Bundesstraße B27 bei Mosbach derzeit auf den letzten Metern. Unter Vollsperrung wird auf dem knapp zwei Kilometer langen Abschnitt von Neckarburken bis Abzweig L525 (Eselsbrücke) die Fahrbahndecke vollständig erneuert.

Seit 1. April laufen die Bauarbeiten, rund 3,3 Mio. Euro investiert hier der Bund in die Erneuerung der Verbindung, die wohl zu den meistbefahrenen Strecken im ganzen Kreis zählen dürfte. Bereits im Spätjahr 2018 war die Bundesstraße im weiteren Verlauf in Richtung Stadtmitte Mosbach saniert worden. Autofahrer und auch der Busverkehr mussten (und müssen noch) Umleitungen, Behinderungen und zeitliche Verzögerungen mit in Kauf nehmen.

Als "Entschädigung" soll dann ab Mitte Mai der Verkehr wieder weitgehend ungehindert auf neuem Untergrund rollen. Der 17. Mai war vom Regierungspräsidium Karlsruhe als Freigabetermin anberaumt worden. "Die Arbeiten laufen im Zeitplan", erklärt RP-Sprecherin Irene Feilhauer auf RNZ-Nachfrage. Allerdings werde derzeit die Funktionsfähigkeit von Wasserleitungen in der ebenfalls in Arbeit befindlichen Ortsdurchfahrt von Neckarburken überprüft. Wenn sich dabei keine Beanstandungen finden, werde man den Zeitplan auch einhalten können.

Noch vor dem Straßengipfel in Mosbach hat unterdessen der Betreuungsabgeordnete der Grünen für den Neckar-Odenwald-Kreis, Manfred Kern, noch einmal auf kommende Straßensanierungen im Kreis hingewiesen. Auf vier Streckenabschnitten sollen bald schon die Bagger anrücken: Auf der B 92 zwischen Obrigheim und Aglasterhausen (am Hohbergaufstieg), an der L527 zwischen Sulzbach und Billigheim, an der L584 zwischen Robern und Krumbach sowie auf der L586 zwischen Billigheim und Waldmühlbach.