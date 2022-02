Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. Wenn von ehrenamtlichem Engagement in ländlichen Räumen die Rede ist, geht es zumeist darum, dieses zu rühmen oder es sich zu wünschen und deshalb zu fördern. "Die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im ländlichen Raum nicht zu unterschätzen", sagt dazu Peter Hauk. Er und dessen Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart haben sich die Unterstützung eben dieses Engagements auf die Fahnen geschrieben. Eine Gruppe hat man dabei besonders im Blick und die bereits dreimal einen Ideenwettbewerb ausgelobt hat. Das Ziel: "Kreative und kooperative Projekte zu fördern, in denen junge Erwachsene im ländlichen Raum für Führungspositionen und wichtige zivilgesellschaftliche Aufgaben im Ehrenamt gewonnen und qualifiziert werden".

Die jungen Leute in den Dörfern also. Sie seien eine entscheidende demografische Gruppe für die Zukunft der ländlichen Räume. Dass das nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt eine Studie der Jugendstiftung Baden-Württemberg, ermöglicht und gefördert von Hauks Ministerium. Sie zeigt, dass die Bereitschaft auf dem Land, sich zu engagieren, unter jungen Menschen höher ist als bei älteren. Demnach gaben in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen 24 Prozent an, sie seien "sicher bereit". Weitere 67 Prozent sind es "vielleicht". Ein weiteres Ergebnis: Die Jugend auf dem Land ist engagierter, politisch interessierter und naturverbundener als die jungen Menschen in den Städten. "Sie haben da eine ordentliche Ressource", sagte Dr. Mareike Alscher in ihrem Impulsvortrag anlässlich der Online-Veranstaltung "Junges Ehrenamt im ländlichen Raum – Herausforderungen und Perspektiven".

Die virtuelle Veranstaltung lockte fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor die Bildschirme. Im Hauptteil wurden die zwölf Gewinnerprojekte des Ideenwettbewerbs vorgestellt und gleichzeitig zur nächsten, der vierten Runde aufgerufen. Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz unterstützt den Ideenwettbewerb im Rahmen des Impulsprogramms "Zusammen halt …" der Landesregierung mit rund einer Million Euro.

Die Bereitschaft sei da, ist da in der Wettbewerbsbeschreibung zu lesen, gehe aber leider oft nicht so weit, auch Führungsaufgaben in Vereinen, Verbänden oder Organisationen zu übernehmen. Die Ansätze und Erfahrungen der Gewinnerprojekte sollen weiterhelfen. Unter dem Dutzend der dritten Runde war zwar keines aus dem Neckar-Odenwald-Kreis dabei, doch die Beispiele und die Studienergebnisse zeigten, wo die Reise lang geht: Machen lassen, Partner suchen/finden, Netzwerke bilden, Organisationsformen neu denken und verändern, junge Erwachsene direkt ansprechen und einbinden, junge Menschen voneinander lernen lassen, Gemeinschaft bilden/bieten, Verbindlichkeiten und Druck minimieren, das Ehrenamt als Raum für Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung verstehen, Begegnungsräume schaffen, Projekt-Charakter geben, den eigenen Verein, die Organisation professionell in Szene setzen, Werbung um Engagierte breit anlegen, jungen Mitgliedern Stimmrecht im Verein geben, formale Regelung zur Förderung festlegen, Jugendgremien/-foren einrichten, Mitspracheangebote für Nichtmitglieder ermöglichen, Amtszeitbeschränkung im Ehrenamt einführen, Internetangebote ausbauen, vielfältige Anerkennungskultur entwickeln und praktizieren, Qualifikationsangebote speziell für junge Engagierte – das sind Erfolgsfaktoren für die Nachwuchsgewinnung. "Super Input!", schrieb dazu eine Chat-Teilnehmerin.

"Die Bereitschaft ist da", ermunterte Mareike Alscher, "wir sollten sie nutzen." Minister Hauk, der sich am Ende der Online-Veranstaltung von der Unterschiedlichkeit der vorgestellten Ansätze und Ideen fasziniert zeigte, will eine Anregung besonders "mitnehmen": Im Chat kam der Vorschlag, strukturelle Anlaufstellen in den und durch die Gemeinden zu bilden, eine Art Ehrenamtsförderverein. Weitere Denkanstöße aus der eigenen Nachwuchsgewinnung, die anderen Verbänden, Vereinen und Organisationen wertvolle Impulse für ihre Arbeit liefern, können in der vierten Runde des Ideenwettbewerbs eingereicht werden – bis zum 1. Mai 2022. Sie zahlen sich nicht nur für andere aus …

Projektanträge können bis 1. Mai 2022 per E-Mail an ehrenamt@mlr.bwl.de geschickt werden oder per Post an das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Referat 28 / Qualifizierung Ehrenamt, Postfach 10 34 44, 70029 Stuttgart.

Info: https://tinyurl.com/ehrenamtbw.