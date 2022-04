Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Vier Monate lang waren sie geöffnet. Mit dem März endete am Donnerstag auch der Betrieb der regionalen Impfstützpunkte in Fahrenbach und Bödigheim. Aufgrund der stetig zurückgegangenen Nachfrage nach Impfungen hatte das baden-württembergische Sozialministerium bereits Mitte des Monats angekündigt, dass jedem Kreis ab April nur noch eine Impfeinheit zur Verfügung steht. Im Neckar-Odenwald-Kreis bleibt ein mobiles Impfteam, das auf Anforderung (per E-Mail an: Impfstuetzpunkt-MIT@neckar-odenwald-kreis.de) in Einrichtungen oder Städten und Gemeinden eingesetzt werden kann. Zeit für die RNZ, Bilanz zu ziehen:

Andrang wie Frust waren groß, als am 1. Dezember 2021 der Impfstützpunkt im Fahrenbacher Bürgerzentrum eröffnet wurde2. RNZ-Leser ärgerten sich über sofort ausgebuchte Termine und die erst wenige Monate zuvor vollzogene Schließung des Kreisimpfzentrums in Mosbach. Landrat Dr. Achim Brötel musste (mal wieder) die Erwartungen dämpfen, die andere geweckt hatten. Erst am 23. November hatte er vom Sozialministerium erfahren, dass 21.000 Impfungen bis Jahresende kommunal zu organisieren sind. Schon am Folgetag musste ein Konzept dafür stehen und beim Land eingereicht werden. Doch statt der sieben geforderten Impfeinheiten war am Stichtag 1. Dezember nur eine bereit. 130 Spritzen pro Tag konnte das Team in Fahrenbach verabreichen, knapp 700 hätten es sein müssen, um das vorgegebene Ziel zu erreichen. "Zaubern können auch wir nicht", kommentierte Brötel damals die ad hoc kommunizierten Vorgaben des Landes.

Die Misere ging glücklicherweise schnell vorüber. Bereits am 9. Dezember titelte die RNZ: "Impfstützpunkt schaltet den Turbo ein" und berichtete von 1200 an diesem Tag zusätzlich buchbaren Terminen. Ab dem 11. Dezember begann in Fahrenbach der Betrieb in drei Schichten. Nur wenige Tage später, am 14. Dezember, öffnete dann auch der Impfstützpunkt in Bödigheim seine Pforten.

"Wir haben in den letzten vier Monaten im Auftrag des Landes das Impfen im Kreis mit großem Einsatz unterstützt", erklärte der Landrat gestern. "Runde 22.000 Impfdosen wurden so in unseren regionalen Impfstützpunkten und durch unser mobiles Impfteam verabreicht." Genauer: In Fahrenbach wurden an 85 Tagen insgesamt 11.123 Spritzen gesetzt, in Bödigheim waren es an 73 Tagen 8685 Impfungen. 864 Kinderimpfungen (fünf bis elf Jahre) gab es an beiden Stützpunkten zusammen. Das mobile Impfteam (MIT) des Landkreises war ab 2. Januar an 42 Tagen unterwegs und schaffte in diesem Zeitraum 2255 Impfungen.

"Insgesamt wurden 1567 Erst-, 2409 Zweit-, 17.401 Dritt- und 686 Viertimpfungen verabreicht", so Kreissprecher Jan Egenberger. Zum Vergleich: Im Mosbacher Kreisimpfzentrum gab es bis zur Schließung am 30. September 2021 nach 203 Tagen mehr als 92.000 Impfungen.

Die größte Auslastung konnte in den beiden Stützpunkten Ende Dezember festgestellt werden. Am Rekordtag, dem 29. Dezember ließen sich 680 Menschen in Fahrenbach und Bödigheim impfen. Die Ursache dafür lag in der Verkürzung des Abstandes für die Booster-Impfung auf drei Monate sowie die Freigabe der Drittimpfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren. An jenen Tagen mit Vollbetrieb waren insgesamt 47 Mitarbeiter in den Stützpunkten im Einsatz. Im Landratsamt besetzten zudem an drei Tagen in der Woche bis zu fünf Personen die Hotline für die Terminbuchung.

Ab dem 10. Januar gingen die Impfzahlen dann aber zunehmend zurück. Auch der ab 2. März zur Verfügung stehende Impfstoff von Novavax änderte daran nichts mehr: Bis zur Schließung der Stützpunkte wurden davon insgesamt nur 110 Dosen verabreicht (73 Erst-, 36 Zweitimpfungen und eine Drittimpfung).

Für Dr. Claudia Mehlich (HNO-Ärztin aus Mosbach) und Dr. Christoph Kaltenmaier (Hausarzt aus Aglasterhausen) kommt das Ende der Impfstützpunkte zum richtigen Zeitpunkt. "Die Nachfrage hat einfach enorm nachgelassen", betonten die beiden, ein Weiterbetrieb sei bei momentan unsinnig. Wer sich noch impfen lassen wolle, erhalte dafür ohne Probleme einen Termin bei den niedergelassenen Ärzten. Sollte sich die Corona-Krise wider Erwarten noch einmal verschärfen, besteht kein Grund zur Panik: "Da die komplette Infrastruktur im Landkreis verbleibt, sind wir künftig in der Lage, die Impfkapazitäten bei Bedarf relativ kurzfristig wieder hochzufahren", verspricht Landrat Brötel.